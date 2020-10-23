Google пошел под суд

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Минюст США подал иск в суд против Google — компанию обвиняют в монополизации рынка поиска и рекламы. Это самое громкое разбирательство против технологической компании со времен иска против Microsoft в 1998 году. По итогам Google могут заставить серьезно реорганизовать бизнес — вплоть до разделения на несколько компаний.

Ранее палата представителей США выпустила отчет о технологических гигантах. Документ содержал «слегка завуалированный призыв к разделению», заявил конгрессмен-республиканец Кен Бак в черновом ответе.

Похоже, история действительно повторяется:

то, что в далеком 1911 году произошло с крупнейшей нефтяной компанией Джона Рокфеллера Standard Oil, возможно, ждет и современные крупнейшие компании IT-сектора, т.н. Big Tech.

В конце XIX — начале XX века нефтяная индустрия олицетворяла собой стратегически важную отрасль. Дешевый и эффективный доступ к нефти (и, шире, к энергии) определил исход крупнейших противостояний XX века.

И в Первой мировой войне, и во Второй мировой доступ к нефти сыграл ключевую роль. Вплоть до арабо-израильской войны 1973 года (Война судного дня) потребление нефти только росло. Нефтяной шок, который пережили страны — импортеры нефти из-за эмбарго арабских стран и взлета цен, только ненадолго затормозил рост потребления нефти.

Первые тревожные звонки зазвучали в конце 2014 года, когда на рынок вышла сланцевая нефть. Появление мощного и гибкого производителя ограничило рост цен и сняло риски дефицита нефти.

Но в веке XXI важнее всего умение эффективно работать и управлять информацией. Значимость и прибыльность IT-сферы резко выросли. И тут на первое место выходит Big Tech (они же GAFAM и «Большая пятерка») — пять американских транснациональных онлайн-сервисов, или компьютерных и программных компаний, которые доминировали в киберпространстве в течение 2010-х годов: Google, Amazon, Facebook, Apple и иногда Microsoft.

Информация и информационные технологии быстро превращаются в новую стратегическую отрасль. И точно так же, как это было на заре нефтяной эры, формируются крупные компании, которые все больше и больше напоминают трасты эпохи Дикого капитализма. Это беспокоит все большее и большее число политиков.

До недавнего времени инициативы как-либо регулировать/ограничивать деятельность Big Tech генерировались в Европе. Но поскольку родиной Big Tech являются США, большого успеха они не имели.

Однако и американские законодатели начинают присматриваться к явной монополизации IT-рынка крупнейшими компаниями. Беда только в том, что в IT-сфере очень силен эффект масштаба:

крупные компании имеют настолько низкие издержки при высоком качестве сервиса, что конкурировать с ними у небольших компаний просто не получается.

Рынок монополизируется естественным образом, без каких-либо специальных усилий со стороны крупных компаний.

Пока трудно сказать, каким образом будет реформирована IT-сфера. Процесс находится на самой ранней стадии обсуждения. Но то, что исторический кейс разделения Standard Oil будет одним из примеров решения — вне сомнения. Разделение Standard Oil было достаточно эффективным: вместо монополии было создано несколько независимых компаний, что повысило конкуренцию на рынке. Потребитель получил качественный товар по умеренной цене.

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Положительный опыт разделения нефтяного монополиста наверняка будет применен и к монополистам нынешним. По сравнению с 1911 годом мир сильно изменился. Но принципы рыночной конкуренции неизменны со времен появления идей Адама Смита. И эти принципы четко указывают — с монополиями необходимо бороться, даже если эти монополии — естественные.

Законодатели США, похоже, приближаются к принятию этого тезиса. А это значит, что нас ждет много интересного как внутри отрасли IT, так и за ее пределами (любое жесткое ограничение монополистов вызовет взрыв недовольства). Эпоха laissez-faire в развитии современного рынка информационных услуг подходит к концу. Впереди — жесткое регулирование.

