Мосгорсуд назад не ходит

Михаил Ефремов на заседании Московского городского суда. Фото: РИА Новости

Вот теперь, после решения апелляционной инстанции, Михаила Ефремова в самом деле жаль. Он тоже стал жертвой наезда своего рода машины.

Судьи не приняли во внимание ни один из доводов защиты, кроме выплаты компенсации родственникам погибшего, а их было еще два: 1) Сергей Захаров, судя по повреждениям на теле, не был пристегнут ремнем безопасности, 2) Защита в первой инстанции, которую осуществлял теперь уже лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, велась безобразно и при другом защитнике приговор Пресненского суда, вероятно, не столь сильно отличался бы по тяжести наказания от средних за аналогичные преступления.

Произошедшая по факту подстава с Пашаевым даже породила в социальных сетях вопросы: не был ли он, в самом деле, «внедрен» к Ефремову со стороны тех структур, связями с которым он так хвалился? Сам Пашаев также прокомментировал решение Мосгорсуда (Национальной службе новостей): «Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева, — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок...

Ему любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп — надо выйти на свободу».

Конспирологические версии мы рассматривать не будем, укажем лишь на то, что сторона обвинения предъявила материалы из Северо-Осетинской палаты адвокатов, из которых следовало, что лишение Пашаева статуса не было связано с делом Ефремова. А судьи Мосгорсуда, прими они этот довод (а юридически в таком случае дело пришлось бы направить на новое рассмотрение), фактически признали бы, что Пресненский суд руководствовался эмоциями, а не законом. Так оно, вероятнее всего, в известной мере и было, но такое признание в судебной системе представить себе нельзя.

Аргумент о ремне безопасности мог бы пригодиться в первой инстанции, если бы удалось каким-то образом доказать, что, пристегнувшись, погибший мог остаться в живых, но это никак не влияет на степень вины Ефремова. Адвокат Петр Хорхорин, защищавший его в Мосгорсуде, действительно один из лучших профессионалов в сфере автотранспортных дел, но тут, наверное, нужны были не технические, а какие-то иные аргументы.

Заявив со скамьи подсудимых, что другим подсудимым и за два трупа давали меньшие сроки, Ефремов таких аргументов точно не добавил.

Снижение срока на полгода едва ли можно признать успехом защиты. Но если весьма суровый приговор Пресненского суда (8 лет лишения свободы) объяснялся, по-видимому, и поведением на суде самого подсудимого, то не менее суровое определение Мосгорсуда, на мой взгляд, следует объяснить еще и тем, что у этой «машины» просто нет заднего хода. Судьи боятся упреков в мягкости, но не в жестокости наказаний, тем более сейчас, когда в столичной судебной системе ждут нового председателя — бывшего военного судью из Ростова-на-Дону.

