Вирус, Россия и мигранты

Для кандидатов он стал последней возможностью за 12 дней до выборов обратиться к десяткам миллионов американцев и склонить на свою сторону неопределившихся избирателей. Свыше 47 миллионов американцев уже проголосовали на этих выборах досрочно. Дебаты Трампа и Байдена в Нэшвилле, штат Теннесси, прошли гораздо спокойней, чем первая встреча три недели назад, оставившая тягостное впечатление.

В этот раз правила были строже, а дебаты содержательнее. Обсуждались 6 тем по 15 минут на каждую: от борьбы с коронавирусом до климатических изменений. Каждому оратору давали по 2 минуты для высказываний, которые оппонент просто не мог теперь перебивать — у него отключали микрофон.

Деньги из Москвы и вмешательство в выборы

Тема Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента, работавшего в украинской энергетической компании Burisma, прозвучала в этот вечер достаточно громко. На днях консервативная газета «Нью-Йорк пост» опубликовала личную электронную почту сына Байдена, которая была якобы получена из его личного лэптопа, отданного в ремонт (и там забытого?). Кстати, переписка Байдена-мл. комментировалась российскими федеральными телеканалами гораздо настойчивее, чем ведущими американскими СМИ, что в России немедленно обозвали «цензурой».

Американские спецслужбы публикация «Нью-Йорк пост» заинтересовала. Главный источник газеты — бывший мэр Нью-Йорка, а ныне личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Спецслужбы выясняют, является ли этот «слив» (или откровенная деза) частью российского плана по вмешательству в выборы на стороне Трампа. Это был, пожалуй, самый горячий момент дебатов. Трамп предположил, что место Байдена, которого он назвал «коррумпированным политиком», не на трибуне в качестве кандидата в президенты, а в другом месте. «Когда-нибудь тебе придется это объяснить», — угрожал Трамп.

В зрительном зале. Фото: ЕPA-EFE

Байден ответил, что не брал ни одного пенни от иностранных государств, и напомнил, что у Трампа был обнаружен секретный денежный счет в Китае. Байден заявил, что попытки России, «в некоторой степени» Китая и теперь еще и Ирана, вмешаться в выборы (накануне о России и Иране написали здешние СМИ, ссылаясь на данные разведки) он рассматривает как нарушение американского суверенитета и «все, кто это делает, заплатят за это».

Ссылаясь на источники внутри администрации, здешние СМИ сообщили, что Трамп разочарован тем, что директор ФБР Кристофер Рэй и всегда лояльный ему генпрокурор Уильям Барр не открыли расследования деятельности Хантера Байдена на финишной дистанции президентской гонки.

Как пишет «Вашингтон пост», если Трамп будет переизбран, директора ФБР и даже министра юстиции может ждать отставка.

В докладе двух комитетов сената, возглавляемых республиканцами Роном Джонсоном и Чаком Грассли, констатируется, что деятельность Хантера Байдена вызывает этические вопросы, но нет никаких свидетельств того, что Байден-старший в роли вице-президента был замешан в коррупции. К сопернику Трампа у однопартийцев президента в Конгрессе нет претензий. К тому же, если верить опросам, 60% американцев считают, что Джо Байден — честный политик.

Перестаньте распространять дезинформацию, требуют демократы. Если бы утверждения в письме Тони Бобулински, бывшего финансового помощника Хантера Байдена и его брата Джеймса Байдена о «10% (комиссионных) для «большого человека» («Я думаю, это ты — большой человек», — заявил Трамп своему оппоненту) были правдой, Джо Байден действительно был бы не на трибуне, а за решеткой. Это — дезинформация, утверждают в штабе Байдена, а американская разведка намерена выяснить, откуда ноги растут, назвать «имена, адреса и явки» организаторов кампании.

Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE

«Я не получал денег из России», — заявил и Трамп. 45-й президент сказал, что он был самым жестким в отношении России и, в отличие от Байдена, посылал на Украину оружие, а не гуманитарную помощь в виде подушек. Трамп обвинил администрацию Обамы в сдаче Крыма.

Оба кандидата заявили, что Россия хочет их поражения. Трамп сослался на данные директора национальной разведки Джона Рэтклиффа, а Байден сказал так: «Они (русские) не хотят (меня), потому что они знают, что я знаю их, а они знают меня».

Главные темы

Накануне дебатов Байден продолжал лидировать в национальных опросах популярности, опережая президента в среднем на 9 пунктов рейтинга: 52% против 43%. И, что особенно важно, когда исход выборов решает коллегия выборщиков из разных штатов, Байден лидирует в большинстве колеблющихся штатов: на 9 пунктов он опережает Трампа в Мичигане, на 8 — в Пенсильвании и Висконсине, на 6 — в Аризоне, на 2 — во Флориде. Такие штаты здесь называют «фиолетовыми» (как известно, красный — цвет американских республиканцев, а синий — демократов).

Для Трампа дебаты действительно стали «последним боем». Президент нашел удачный прием: когда его соперник начинал говорить о своих президентских планах, Трамп немедленно задавал вопрос, что мешало ему сделать это в недавнем прошлом, за те 8 лет, когда Байден был вице-президентом? Кандидат демократов невольно попадал в положение оправдывающегося. Когда Трамп заявил, что он находится «не в состоянии войны, а в хороших отношениях» с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Байден был резок: «Это то же самое, что сказать, мы в хороших отношениях с Гитлером».

У здания университета Бельмонта в Нэшвилле. Фото: EPA-EFE

Выборы-2020 большинство здешних обозревателей называют «референдумом о доверии Трампу», подчеркивая, что альтернативная фигура не столь важна. Прежде всего американцы голосуют, оставлять ли в Белом доме Трампа. Президент, недавно переболевший коронавирусом, появился на сцене снова без маски. Первая леди — Меланья Трамп, также перенесшая вирус, была в маске, как и чета Байденов. Вице-президент снял маску только на время дебатов.

Трамп заявил, что не считает себя ответственным за коронавирус, который пришел из Китая. Пик пройден, снова заявил президент, хотя в день дебатов число новых случаев за сутки превысило 70 тысяч человек, 1208 скончались, а общее число смертей достигло 223 тысяч. Трамп заявил, что, по прогнозам, от вируса может умереть 2,2 млн человек, и если бы страной руководил Байден, жертв было бы гораздо больше. Трамп обещал, что новая вакцина (100 млн доз) появится через несколько недель, на что ведущая напомнила прогнозы медицинских чиновников: вакцина станет доступной не раньше 2021 года. «Я не знаю, но я надеюсь, что раньше», — сказал на это президент.

Трамп говорил о «синих» штатах и городах, которые плохо управляются демократами («закрыли экономику и школы»). Байден в заключительном слове заметил, что нет «красных» или «синих» штатов, а есть Соединенные Штаты Америки. Он пообещал стать президентом всех американцев и объединить страну. Оба подхода имеют своих сторонников. Как свидетельствуют опросы, большинство американцев в решении проблем экономики больше доверяют Трампу.

Джо Байден. Фото: EPA-EFE

Кто победил в финальных дебатах? Опросы разных каналов дали предсказуемо разный результат.

Опрос CNN: 53% зрителей отдали победу Байдену, 39% — Трампу. Данные FoxNews: победил Трамп — за него 61%, 39% — Байден.

Оба кандидата допускали фактические ошибки или искажения — журналисты разных изданий оперативно провели проверку точности высказываний оппонентов. Но так бывает практически всегда. Планы Трампа по-прежнему не были им представлены: президент говорил о своих достижениях и ругал соперника, а Байден рассказал, что планирует делать — в экономике, социальной сфере, защите климата. В частности, нефтяные компании перестанут получать федеральные субсидии. Фрекинг — добыча сланцевой нефти запрещена не будет, но будет ограничена на общественных землях. Американцев, зарабатывающих свыше 400 тысяч в год, ждет повышение налогов, средства пойдут на доступные образование и медицину. 11 млн нелегальных мигрантов получат возможность стать гражданами.

Финальные дебаты прошли гораздо сдержанней, чем первая встреча, это отметили абсолютно все. В конце модератор — ведущая телеканала NBC Кристен Уэлкер поблагодарила соперников «за фантастические дебаты».

Вашингтон.

