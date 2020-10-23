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О публикации «Карабах без купюр». Почему в «Новой газете» не будет дискуссии на эту тему: отвечает главный редактор

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№ 117 от 23 октября 2020

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Последние письма. Их пишут из СИЗО, из тюремной больницы, понимая, что могут убить, или сводя счеты с жизнью

Общество24

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

Эти письма — настоящие документы эпохи. Их писали очень разные люди. И смерть застала их в разных местах. Кто-то находился в тюрьме или тюремной больнице, кто-то под подпиской о невыезде, другой в колонии, четвертый только прибыл с этапа.

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Последние письма. Их пишут из СИЗО, из тюремной больницы, понимая, что могут убить, или сводя счеты с жизнью

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Теги:
сизо, обложка дня, новая газета

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