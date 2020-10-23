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О публикации «Карабах без купюр». Почему в «Новой газете» не будет дискуссии на эту тему: отвечает главный редактор
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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
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Последние письма. Их пишут из СИЗО, из тюремной больницы, понимая, что могут убить, или сводя счеты с жизнью
Общество24
«Новая газета»редакция
24
Эти письма — настоящие документы эпохи. Их писали очень разные люди. И смерть застала их в разных местах. Кто-то находился в тюрьме или тюремной больнице, кто-то под подпиской о невыезде, другой в колонии, четвертый только прибыл с этапа.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:сизо, обложка дня, новая газета
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