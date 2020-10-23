8:0 в пользу Пеле

О бразильце, выступавшем под десятым номером, известно уже, кажется, все. Ему посвящено много книг, статей и фильмов. Причем отдельные реальные истории об Эдсоне Арантисе ду Насименту напоминают сказки, а мифические приключения, связанные с форвардом, забившим 1289 мячей в 1363 матчах, со временем превратились в чистую правду. Сам герой однажды сказал: «Пеле — это игрок, а Эдсон — парень, который заботится о Пеле. У меня две жизни, но я обычный человек». Однако фанаты «необычных» Месси и Роналду если и слышали о Черной Жемчужине, то знают о подвигах легенды ХХ века мало. «Новая» выбрала восемь занимательных фактов из жизни кумира миллионов, изменившего футбол и мир.

Забитые мячи Пеле праздновал фирменным способом, который переняли позже многие футболисты. Возник же знаменитый удар кулаком по воздуху в прыжке спонтанно, хотя журналисты и утверждали, что бразилец долго думал над собственным «росчерком». Впрочем, единственный трехкратный чемпион мира открыл секрет уже после завершения карьеры:

Фото: EastNews

«Это случилось в матче с "Жувентусом", который складывался для моего "Сантоса" очень трудно. Соперник ушел в глухую оборону, а болельщики действовали мне на нервы своими издевательскими выкриками. Но мне удался лихой трюк: я обыграл в штрафной площадке четырех защитников и вратаря, перебрасывая мяч через их головы, не давая ему коснуться земли, после чего отправил снаряд в сетку. И вот когда я забил, то непроизвольно выпрыгнул, потрясая в воздухе кулаком. Все это было как бы в отместку мерзкой торсиде "Жувентуса". А впоследствии я стал отмечать так каждый свой успех».

Прозвище Пеле приклеилось к парнишке еще в детстве. Причем биографы спортсмена до сих пор спорят, откуда взялся странный псевдоним. Ведь в португальском языке такое сочетание созвучно слову «кожа» или «шкура». Одни специалисты уверены, что кликуха происходит от бразильского названия уличного футбола — «пелада». Другие считают, что поблагодарить надо судью турецкого происхождения, который произносил «пе-ле», если маленький Эдсон случайно касался мяча рукой.

В интервью журналу «Бильд» юбиляр озвучил следующую версию: «В команде моего отца играл голкипер Биле. Я являлся его фанатом, но всегда называл любимца неправильно — Пиле или Пеле. Тогда меня и начали так дразнить во дворе. Это злило и обижало. А затем во время одного из матчей зрители начали скандировать в мой адрес: "Пе-ле! Пе-ле!" И пришлось смириться».

В конце 60-х Король несколько раз сталкивался с расовой дискриминацией по отношению к себе в США. Однажды в разгар поездки «Сантоса» по Америке в номер бостонского отеля позвонили неизвестные и предупредили руководства клуба, что убьют Пеле, «если этот черный не уберется из города». После таких угроз полицейские не отходили от звезды ни на шаг. А в Нью-Йорке его как-то решили позвать на деловой прием, чтобы, как признался сам бомбардир, «продемонстрировать образцово-показательного черного». Но футболист сказал, что придет только со своими цветными товарищами, и приглашение отменили… Тем не менее все это не помешало уже повесившему бутсы на гвоздь волшебнику подписать в 1975 году контракт с американским клубом «Космос», посулившему ему 7 миллионов долларов за три года.

Фото: EastNews

В поединке с «Ботафого» Эдсон Арантис отличился рекордные восемь раз.

Но его любимым клиентом был «Коринтианс». 49 матчей — 49 мячей.

«Я выходил на встречи с этим коллективом без всякой задней мысли. Но так получалось, что я часто публично обещал забить именно перед играми с черно-белыми. Поэтому и не мог нарушить подобные обязательства. Особенно огорчался водитель нашего автобуса сеньор Ладейра, ярый поклонник "Коринтианса"», — так объяснял уникальную статистику сам Пеле.

Забавно, что со своей первой женой Розе-Мари он познакомился на баскетбольном матче «Сантоса» с «Коринтиансом». На следующий день предстояла уже футбольная схватка этих команд. И будущая мама его детей попросила не забивать ее любимому клубу. Но голеадор и в тот раз традиционно ослушался…

Наверное, самый невероятный случай произошел с ду Насименту в Лиме, где его «Сантос» играл с одной из местных команд. Рефери активно помогал хозяевам: засчитал гол, забитый из офсайда, не назначил пенальти за снос нападающего гостей. А во втором тайме и вовсе удалил виртуозную «десятку», возмутившуюся очередным ляпом судьи. Но такой поворот дела, как ни странно, не устроил колумбийских болельщиков, едва не учинивших самосуд над арбитром, который лишил их возможности насладиться финтами уроженца Трес-Корасойнса. И с криками «мы заплатили за Пеле!» заставили служителя Фемиды покинуть поле. Боковой судья, поменявший флажок на свисток, отменил решение главного и вернул дриблера в игру.

Матч закончился победой «Сантоса», а бразильскому гению, заколотившему свой мяч, трибуны аплодировали стоя.

Пеле, которого, кстати, 60 лет назад оценивали в 200 тысяч долларов, был бесподобен не только на зеленом газоне. Он перевоплотился в преуспевающего бизнесмена и умело зарабатывал на всем, что связано с его именем, принципиально не рекламируя только алкоголь и сигареты. А кофе «Пеле» он приезжал продвигать даже в Москву.

Бутсы Пеле на выставке в Сан-Паулу. Фото: Reuters

Однако и у мэтров случаются иногда довольно смешные проколы. Швейцарская фирма, продающая по всему миру часы марки «Буре», захотела завоевать латиноамериканский рынок и подписала с кудесником контракт, по которому получила право продавать свою продукцию под именем «Пеле». Казалось, беспроигрышный вариант. Но аборигены подумали, что часы, сделанные в стране диких обезьян, наверняка будут опаздывать, и не проявили к ним должного интереса. И через несколько месяцев было решено вернуть на прилавки «настоящие» «Буре».

Рекорды Пеле поражают воображение: 1289 мячей в 1363 матчах, сыгранных за 21 год, 90 раз он делал хет-трики, 30 раз забивал по четыре мяча, четыре раза — по пять.

В 1959 году он за сезон отличился 126 раз в 103 встречах. А годом ранее, в 17 лет, превратился в Швеции в самого молодого чемпиона мира. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов).

Кстати, когда Пеле с Гарринчей одновременно находились на поле, «селесао» не потерпели ни одной неудачи. В 1999-м МОК признал Пеле спортсменом столетия. А самым крутым футболистом XX века он стал по версии четырех крупнейших изданий. Правда, сам отец семерых детей своим главным достижением назвал написание книги «Я — Пеле».

Потому что она заставила многих его соотечественников… учиться читать.

К слову, высшее образование форвард получил только в 1977 году и сочинил потом еще пять книг. А мяч, которым мастер забил тысячный гол, был продан на благотворительном аукционе за 22 тысячи долларов.

Ни один футбольный прогноз Пеле, считавшего лучшими вратарями Гордона Бэнкса и Льва Яшина, так и не сбылся. Он предрекал победы на первенствах планеты колумбийцам в 1994-м и испанцам в 1998-м (и те и другие не вышли из группы). Так же провалились и его фавориты французы с аргентинцами в 2002-м. Зато бразильцы, которым он обещал вылет на ранней стадии, подняли в тот год над головой кубок Жюля Риме.

Пеле в музее Пеле в Сантосе, Бразилия, 2019 год. Фото: ЕРА

«Если хотите завоевать титул, никогда не слушайте мага», — сказал как-то рулевой пентакампеонов Луис Филипе Сколари. Кстати, чародей, неплохо бренчавший на гитаре и даже выпустивший парочку пластинок, к работе наставника никогда не стремился: «Я ношу костюмы, приобретенные тридцать лет назад, так как не стал коучем. Тренерство — это профессия, которая убивает». Зато он сыграл самого себя в 42 картинах. К примеру, в фильме «Бегство к победе» Пеле пробил пенальти так сильно, что сломал палец исполнявшему роль кипера Сильвестру Сталлоне.