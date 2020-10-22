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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Подкаст «Книжная ссылка». «А разговоров-то было»: секс в литературе
Ведущие: Сергей Лебеденко и Владимир Еремин
Сергей ЛебеденкоВладимир Еремин«Новая газета»
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Секс и телесность — это тоже пространство политической борьбы. В новом выпуске подкаста «Книжная ссылка» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин обсуждают восприятие секса в литературе: кто впервые сломал табу на отображение гомосексуальных отношений, чем Маргарет Тэтчер не угодила ЛГБТ и почему в самом горячем русском романе «звериный секс» — не метафора.
тайминг
00:20 — Почему про секс так много говорят последнее время.
01:10 — Постельные сцены в русской классике и как Толстой воевал с сексом.
07:58 — Секс в советской и современной литературе.
10:17 — Роман «Нет» Сергея Кузнецова и Линор Горалика: порно, киберпанк и зооморфы.
23:53 — Роман «Линия красоты» Алана Холлингхерста: гомосексуальность, Маргарет Тэтчер и ВИЧ.
35:55 — Роман «Цена соли» Патриции Хайсмит: лесбийская любовь, хэппи энд и усталость от секса.
Звукорежиссер: Денис Никулин
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