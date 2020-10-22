Потрошитель против Шерлока

С 22 октября на видеосервисе START — оригинальный сериал «Шерлок в России», созданный вместе с продюсерской компанией «Среда».

Вольная фантазия сценариста Олега Маловичко («Метод», «Лед», «Притяжение», «Спутник») срежиссирована Нурбеком Эгеном («Шахта», «Молот», «Алиби») и посвящена легендарному сыщику, тонущему вместе со своим дедуктивным методом в дымах нашего глубинного отечества.

По сюжету Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Таким образом, Маловичко решил пополнить хрестоматийную шерлокиану еще одним делом. Любопытно, что сам сэр Артур Конан Дойл показательно проигнорировал громкие преступления лондонского маньяка, которые совершались неподалеку от Бейкер-стрит и широко освещались газетами. Возможно, вкусу истинного британца претили кровавые подробности дела и замашки ненасытного мясника, а также кошмары нищего и грязного района Уайтчепела.

Впрочем, до Маловичко и START этот пробел был компенсирован многими авторами (Эллери Квин, Майкл Дибдин, Линдси Фэй) и создателями компьютерных игр. Наш соотечественник Никитин, к примеру, в начале ХХ века написал множество рассказов о приключениях гениального сыщика в «стране снега и медведей».

Новый сериал заводится с пол-оборота. Маньяк расправляется с проститутками в Лондоне, оставляя на месте убийства специфические послания, адресованные знаменитому сыщику. После очередной схватки с невидимым преступником Ватсон оказывается в больнице, а убийца направляется в Российскую империю. Сыщику приходится следовать за ним, благо языком он владеет неплохо, так как перечитывает Ф.М. Достоевского и другие поучительные книги русских писателей, проникающих в психологию преступников.

Российская империя эпохи Александра III, во всяком случае в первой серии, во многом напоминает злачные криминальные трущобы Уайтчепела. В красноватом свете льет мелкий дождь, грязную мостовую метут подолы платьев ночных бабочек. Мухи, навоз, ошметки мяса, которое рубят тут же на пне.

Это скорее Петербург Диккенса: зловещее марево в багровых цветах, проститутки в безвкусных нарядах в темных подворотнях.

Шерлок Максима Матвеева, пожалуй, слишком хорош собой, никакого тебе бледного узкого лица, скрипки и кокаина. Он романтичен, как Вронский, доверчив, а значит, любовная линия не за горами. В отличие от никитинского Холмса, говорит по-русски с акцентом, изумляется по-детски каждой идиоме, вскрывающей загадочный русский характер, вроде «шиворот-навыворот» или «рубить сплеча». Хаос русской жизни — бессмысленный и беспощадный — и поражает, и манит, и вскрывает гнойники детских травм и тайн детектива-социопата.

Шерлок в исполнении Максима Матвеева. Фото: Kinopoisk

Шерлок поселяется на Пекарской улице (отечественной Бейкер-стрит) у доктора Карцева (Владимир Мишуков), поклонника настойки с укропом, британофоба, просвещенного циника. Карцев и становится местным Ватсоном для сыщика; вместе они преследуют крупногабаритного атлетического сложения злодея в маске и плаще, который бесстрастно режет девушкам горло до кости и шлет Шерлоку новые кровоточащие весточки. В отличие от Шерлока, мизантроп Карцев и не стремится всем помогать — мир неизлечим, и имена злодеев люди запоминают лучше, чем благотворителей. И сам англичанин, и «берег британский» ему не мил.

Авторы не забывают, что восьмидесятые годы — очередной виток противостояния недавно воевавших России и Англии.

Пытается помочь сыщику рыжеволосая петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), умеющая читать по губам любительница Канта и Фурье. Ее встреча с иноземным сыщиком напоминает встречу героини Старшенбаум из «Пришествия» с человеколюбивым инопланетянином.

Ирина Старшенбаум в роли Софьи. Фото: Kinopoisk

Среди противников Холмса — обер-полицмейстер Петр Порфирьевич Знаменский (Константин Богомолов). Франт с тростью в белом меховом жилете и цилиндре — начитанный англофил, мечтающий превратить Россию во вторую Британию, а себя — во второго Мориарти.

Нашелся мотив и для местного разлива Лестрейда. Это туповатый полицейский Трудный (Павел Майков), который упоенно пописывает романы и считает Достоевского переоцененным автором. Зато он впечатлен «Убийством на улице Морг» Эдгара Аллана По, потому и предполагает, что убийца не человек, а орангутанг.

Фото: Kinopoisk

Русский киновояж Шерлока — постмодернистский литературоцентричный пирог, начиненный отсылками, знаковыми именами и поговорками. Карцев — Вергилий Холмса в его Одиссее по России — перечитывает Конан Дойла. Юную ночную фею, вынужденную ради больной сестры белыми ночами идти на панель, зовут Неточка. Где-то на периферии экрана мерцает Лавр Сидорович (привет пьесам Островского). Рыжеволосая муза и фам-фаталь Шерлока, образованная, независимая Софья Касаткина, бьющаяся в сети собственных противоречий, напоминает то Ирэн Адлер из «Скандала в Богемии», то тезку из пьесы Грибоедова. А сам романтический чопорный Шерлок, фраппированный дикими нравами родины Достоевского и Грибоедова, надышавшись смрадными парами, готов сменить метод дедукции на более действенное оружие. Или закричать: «Карету мне, карету!» — да и умчать в свои туманные Альбионы.

Позапрошлый век, как и в «Шерлоке» с Камбербэтчем, авторы решили осовременить с помощью музыки, в том числе обработкой классических тем.

Знатоки рассмотрят в сюжетных перипетиях рифмы с приключениями господина Фандорина, выслеживающего Потрошителя в «Декораторе», или с конфликтом акунинской «Узницы башни», в которой встречаются два господина-сыщика: Эраст Петрович и Шерлок Холмс.

В новом сериале заезжий детектив силится распознать, что же такое правосудие по-русски и русская хтонь. Но даже ему это не по силам — вокруг снуют бесы разного разлива, вплоть до мельчайших. Многое, конечно, объясняет «рашен традишен»: холодный джем из мяса под названием холодец или кулебяка из требухи.

Как умом понять страну, где хаос — норма жизни, требуха — деликатес, попугай псалтырь наизусть знает, а мосты разводят туманы и рассветы.

Фильм не избежал влияния «Шерлока Холмса» Гая Ричи (там, кстати, тоже был намек на Джека Потрошителя с сатанинскими замашками) с его живописными деталями, смрадом лондонских задворок, воссозданных компьютерной графикой с открыточных улиц. Но в большей степени продюсеры компании «Среда» остаются верными своей же стилистике, с нескрываемым хулиганством воплощенной в сериале «Гоголь»: микс детектива и романтики, лубочного макабра и литературной классики, национального колорита и фэнтези-хоррора. И все это сдобрено временами удачным юмором, временами испорчено пафосными тирадами. Этот размашистый, почти балаганный фасон, наглость переиначивать каноны примерил на себя и «Шерлок в России».

Фото: Kinopoisk

В момент кульминации комикс накрывает действие, которое не поспевает за сменяющимися картинками, и ты не успеваешь ни посочувствовать жертве, ни испугаться при виде убийцы.

Надо сказать, тема потрошителей не отпускает кинематографистов, списывающих своих героев с реальности. Причем разнообразные «джеки» — не просто калеченные природой психопаты, а, как правило, скрепоносцы, борющиеся с падшими во грех. Что ангарский маньяк, описанный в «Тени за спиной», что персонаж идущего на том же START сериала «Хороший человек» Константина Богомолова. Там герой Никиты Ефремова в свободное от работы в правоохранительных органах время тоже чистит мир от скверны погрязших в пороке шлюх. Да и реальный историк Соколов, расчленивший свою аспирантку, подает иск о чести и достоинстве — за распространение «порочащих его сведений».

В связи с новой главой в шерлокиане любопытно вспомнить про гипотетические русские корни Потрошителя. Джон Плиммер, 31 год работавший в Скотланд-Ярде, доказывал, что убийцей из Уайтчепела стал хирург Александр Федорченко. Составленный им психологический портрет и накопанные факты о Федорченко совпали с собранной следователями в 1888 году информацией о Джеке-Потрошителе.

Скорее всего, новый сериал расколет аудиторию на фанов, готовых к лихим переменам участи хрестоматийных героев и театрализации на новых лад старых сюжетов — и сторонников трепетного отношения к своим литературным кумирам. Для последних, впрочем, всегда остается отдушина — русские Холмс и Ватсон в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина.