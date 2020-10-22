Ежегодное обращение президента Украины к Раде отозвалось возмущением со стороны национал-демократической оппозиции. Накануне выборов в местные советы (25 октября) президент снова «занялся популизмом и самопиаром» (цитирую критиков Зеленского), чтобы укрепить падающие рейтинги, свой и «Слуги народа».

Подтверждаю: рейтинги действительно проигрывают тем, что были на прошлых кампаниях, в «Слуге народа» очевидны разброд и шатания. Но президентская политическая сила все равно, по данным социологов, опережает конкурентов. И Зеленский использует возможности должности, чтобы добавить партии драйва.

Вначале он неожиданно объявил о всеукраинском опросе, который должен состояться в тот же день, когда граждане пойдут к урнам. Законность этой процедуры и характер вопросов — от легализации медицинского каннабиса до намерения сажать на пожизненный срок за коррупцию в особо крупных размерах — стали поводом для издевок. Теперь же депутаты-оппозиционеры от «Европейской солидарности» поднимались на трибуну, чтобы воскликнуть: не «уклонисту» от воинской службы грозить судом бывшим руководителям страны за то, что недостаточно хорошо защищались от российской агрессии! Зато перспективы обороны Украины, что вызвали моментальное раздражение Кремля, соратники Петра Порошенко предпочли не заметить.

Сказано же было следующее: «Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве. Чтобы ни у кого не возникало даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность».

Пожалуй, впервые за годы боевых действий на Донбассе тема аннексии Крыма — бескровного начала войны со стороны РФ — вернулась в международную повестку с конкретными предложениями, а не как декларация.

8 октября Офис президента информировал: Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Азовском и Черном морях. Днем раньше в Лондоне, где находился с официальным визитом Владимир Зеленский, министр обороны Украины и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии подписали меморандум об усилении сотрудничества между странами в военной и военно-технической сфере.

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

«Для финансирования этих работ (переоснащение ВМС Украины катерами. — О. М.) правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 миллиарда британских фунтов», — сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Офис президента. «Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове».

От себя добавлю: летом несколько дней провела в Очакове Херсонской области, умирающем городе военно-морской славы, до сих пор переживающем травму перевода собственной судьбы на провинциально-захолустный уровень. То, что Очаков ментально готов возродиться как современный форпост, сомнений нет.

Идея двух военно-морских баз, одна на Черном, другая на Азовском море, создаваемых фактически с нуля, до выступления Зеленского уже звучала после саммита Украина–ЕС в интервью «Интерфаксу-Украина» заместителя руководителя Офиса Игоря Жовквы. По словам Жовквы, европейские лидеры «пообещали поддержку в реализации инициатив».

Где расположится база ВМС Украины — на Азове, в Мариуполе, Бердянске либо в другом месте, пока сведений нет.

Напомню и о недавнем интервью телеканалу «Дом» (вещает на оккупированные территории Украины. — О. М.) руководителя проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко. Он рассказал об украино-американских и украино-британских учениях, которые состоялись параллельно с российским «Кавказом-2020». «Мы впервые увидели в небе над Украиной группы стратегических бомбардировщиков, знаменитых В-52, а с сентября НАТО возобновило беспрерывное патрулирование Черного моря своими ракетными и разведывательными кораблями. И там же находится британский ракетный эсминец «Даринг», — уточнил Клименко. — Черное море сейчас — почти российское озеро, а оккупация Крыма создала площадку для агрессии РФ в Сирию и Ливию, для проникновения в Средиземное море и Северную Африку. Это поняли и наши зарубежные партнеры…»

Подготовка к отражению удара выглядит, на вкус мирных граждан, мрачно. Но не мрачнее, чем агрессия, на которую нечем ответить.