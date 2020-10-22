«ГосСлуги» народа

На прошлой неделе состоялся анонс приложения «ГосСлуги» (не путать с «ГосУслугами», iOS, Android), позволяющего в режиме онлайн определять рейтинг публичных персон и оценивать интерес общества по актуальным темам. Зачем это нужно, можно посмотреть здесь.

Приложение призвано стать альтернативой классическим системам мониторинга общественного мнения. Сегодня люди привыкли находиться в цифровом пространстве: электронный документооборот, онлайн-банкинг, доставка еды — за все можно поставить энное количество звездочек. Но почему-то нам по-прежнему предлагается верить непрозрачным системам опроса, мало у кого вызывающим доверие.

«ГосСлуги» открывают новую страницу — рейтинги онлайн. Разработчики реализовали идею, которая приходила в голову, наверное, каждому, кто бывал на выборах: голос, который отражается здесь и сейчас и делает невозможными вбросы и фальсификации.

Так авторы проекта надеются «содействовать развитию гражданского общества в Российской Федерации и способствовать повышению качества работы федеральных и региональных органов государственной власти».

В приложении выделены отдельные блоки для политических деятелей, публичных персон и, самое интересное, для общественно значимых проблем и гражданских инициатив, где каждый может запустить голосование по интересующему вопросу. По запросу пользователей были реализованы и другие рубрики: «Зарубежные лидеры» и «Лидеры общественного мнения» — разработчики чутко реагируют на обратную связь и весьма оперативно вносят улучшения.

Таким образом, у россиян впервые открывается возможность быть услышанными в реальном времени, увидеть, как формируются и изменяются рейтинги, а у власти — получить альтернативную картину, которая будет мгновенно отражать мнение общества по поводу принимаемых решений.