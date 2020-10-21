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О публикации «Карабах без купюр». Почему в «Новой газете» не будет дискуссии на эту тему: отвечает главный редактор
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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Дмитрий Муратовглавный редактор «Новой газеты»
Считаю невозможным появление на страницах и сайте «Новой газеты» односторонних мнений о ситуации вокруг Карабаха, таких как «Карабах без купюр».
С сайта редакция ее удалила, но в бумажной версии эта наша ошибка теперь навсегда.
Авторы, представляющие сторону конфликта, прямо одобряют применение оружия, вольно цитируют международные документы. А редакция, вместо того чтобы изучать ситуацию глазами только своих корреспондентов, дает слово одной стороне, да еще и приглашает к дискуссии.
Мне дороги обе страны.
Я был в Баку во время ввода войск и видел невинные жертвы и захват телецентра группой КГБ СССР. Я видел Сумгаит и хотел бы это забыть, но если я вам хоть что-то расскажу, вы уже тоже никогда не забудете.
Я хорошо помню, как интеллигенция Баку и Еревана запалила конфликт народов, выискивая свидетельства о том, кто раньше освоил землю Карабаха.
Мой товарищ Акрам тогда сказал: «Как же надо любить свою землю, чтобы ради нее убивать чужих детей!»
Я приношу извинения за редакторскую ошибку. Извините.
И «керосиновой» дискуссии не будет. Отменяем ее. Потому что сейчас — только переговоры о мире и облегчении участи живых и мертвых.
Переговорный стол лучше поминального стола.
А если нынешние политики не способны остановиться во взаимном истреблении — передайте вопрос следующим поколениям.
Может быть, они все-таки будут умнее.
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»