О публикации «Карабах без купюр»

Считаю невозможным появление на страницах и сайте «Новой газеты» односторонних мнений о ситуации вокруг Карабаха, таких как «Карабах без купюр».

С сайта редакция ее удалила, но в бумажной версии эта наша ошибка теперь навсегда.

Авторы, представляющие сторону конфликта, прямо одобряют применение оружия, вольно цитируют международные документы. А редакция, вместо того чтобы изучать ситуацию глазами только своих корреспондентов, дает слово одной стороне, да еще и приглашает к дискуссии.

Мне дороги обе страны.

Я был в Баку во время ввода войск и видел невинные жертвы и захват телецентра группой КГБ СССР. Я видел Сумгаит и хотел бы это забыть, но если я вам хоть что-то расскажу, вы уже тоже никогда не забудете.

Я хорошо помню, как интеллигенция Баку и Еревана запалила конфликт народов, выискивая свидетельства о том, кто раньше освоил землю Карабаха.

Мой товарищ Акрам тогда сказал: «Как же надо любить свою землю, чтобы ради нее убивать чужих детей!»

Я приношу извинения за редакторскую ошибку. Извините.

И «керосиновой» дискуссии не будет. Отменяем ее. Потому что сейчас — только переговоры о мире и облегчении участи живых и мертвых.

Переговорный стол лучше поминального стола.

А если нынешние политики не способны остановиться во взаимном истреблении — передайте вопрос следующим поколениям.

Может быть, они все-таки будут умнее.