«Ну и зря боялась»

Это песня — из трибьют-альбома в честь 35-летия легендарной нижегородской группы «Хроноп», который сейчас готовится к выходу. В проекте приняли участие Андрей Макаревич, группы Uma2rman, «Конец фильма», «Чиж» и другие известные музыканты.

Вадим Демидов, музыкант, лидер группы «Хроноп»

— Песня появилась в 2017-м после оппозиционного митинга на Пушкинской. Тогда вышло много совсем молодых людей, даже школьников. Разогнали их очень жестко: вывернутые за спину руки, автозаки. Среди тех, кто вышел на площадь, наверняка, были и влюбленные. Текст представляет собой фрагмент их разговора.

Было бы наивно думать, что песня может что-то изменить. Но я надеюсь, что кто-то ее услышит и ободрится, потому что тоже думал о чем-то похожем. И почувствует себя менее одиноким. Ведь чувствовать себя в меньшинстве, ощущать, что все против тебя — это самая жестокая форма подавления и самая незавидная участь.

Услышать Андрея Макаревича (с группой Yo5) можно 25 октября в «Концертном зале на Новом Арбате». На концерте прозвучат песни «Машины Времени» и сольный материал Макаревича в джазовых аранжировках.