Гениталии и злодейство

Скриншот клипа Rammstein

Архангельск — город странный и удивительный. То здешний мэр сделает каминг-аут, после чего его немедленно арестуют, то депутат отчитается о посещении несуществующего роддома, то у спикера заксобрания обнаружат диплом не то чтобы поддельный — диплом-то настоящий, только незаконно выданный, потому что спикер в свое время не окончила школу…

Теперь же у политического антагониста означенной дамы — лидера местного штаба Навального — обнаружили порнографию.

Впрочем, само по себе это допустимо: в конце концов, Андрей Боровиков — взрослый молодой мужчина и может смотреть все, что в голову взбредет. Но порнографию обнаружили и в старом клипе Rammstein «Pussy», который Боровиков давным-давно сохранил у себя на стене на сайте «ВКонтакте».

Этот сингл выпущен Rammstein в 2009 году. Одиннадцать лет архангельская полиция не спала ночей (насмотревшись, видимо), чтобы найти у немецких охальников состав преступления. Сделать это, будем справедливы, не всякому под силу: порнографией не может быть признано то, что является произведением искусства, — это и выясняет обычно экспертиза в делах по 242-й статье УК. А видеоклип, пусть даже из него сочится тестостерон, — акт искусства, а вовсе не половой акт.

Андрей Боровиков. Фото: Kommersant

Правда, есть то, что архангельских полиционеров оправдывает. Немецкие хулиганы премьеру своего клипа, обильно уснащенного пародией на немецкое порно, учинили когда-то на порносайте. Может, там и открыли для себя творчество берлинских металлистов простые поморские парни…

Так или иначе, сил и средств на выявление порномагната Боровикова они потратили немало.

Главным и секретным оружием центра «Э» стал секретный же агент, завербованный в стане идеологического врага.

Роль засланного казачка досталась архангельскому грузчику Дурынину, который якобы добровольно решил донести в полицию на Боровикова. Инициативный юноша добавился в «друзья» к Боровикову, изучил материалы на его странице и обнаружил — о, ужас! — клип, в котором «участники группы "Раммштайн" без цензуры совершают половые акты с девушками». Шершавый язык протокола не передает всего ужаса пылкого грузчика и не поясняет, что именно его травмировало: то, что «без цензуры», или то, что «с девушками». Да и как совершать половой акт «с цензурой»? Для здоровья же вредно!

Скриншот клипа Rammstein

Через несколько месяцев, оправившись от шока, грузчик Дурынин решил, «что это наверняка запрещено законом», и «стал искать адрес отдела полиции». Увиденное все еще жгло его душу, хотелось поделиться, признаться, найти утешение — а кто в такой щекотливой ситуации утешит лучше центра «Э»? Правда, рассказывать Дурынин почему-то стал не о порно, а о том, «чем занимается Боровиков в штабе Навального». В итоге с грузчика взяли обещание предупредить полицию о следующей встрече с оппозиционером.

Сказано — сделано, и еще через пару месяцев агент Дурынин, оснащенный проводками, инструкциями и согласием на участие в оперативном мероприятии, шествует в штаб. Заводит с Боровиковым разговор о клипе, о котором Андрей к тому времени забыл, следует коллективный просмотр. Особо отмечено, что аморальный тип Боровиков напоследок помучил честного и чистого Дурынина: «Повернул ноутбук так, чтобы ролик было видно в том числе и мне». После этого Андрей удаляет клип со словами: «Эх, "Раммштайн", я предал вас». И бросает реплику: «Смешно, если бы по мне дело из-за этого клипа возбудили». Дурынин немедленно ретируется давать показания.

29 сентября утро в квартире Боровиковых начинается с обыска. Через несколько часов Андрей уже обвиняемый в деле по 242-й статье, у него подписка о невыезде. На фоне не отбытого еще наказания (общественные работы) по «дадинской» статье 221.1 перспективы так себе. Правда, комизм ситуации все равно заставляет Андрея иронизировать: мол, биографию ему органы сделали — огонь! Секс, наркотики, рок-н-ролл!

Да, летом на него составили протокол за пропаганду наркотиков — за клип Децла «Лигалайз». Да, клип тоже на странице Боровикова на сайте «ВКонтакте». Можно, конечно, упрекнуть Андрея в неосмотрительности: кто ж в наше время в «ВК» хранит столь опасные произведения? И совершенно напрасно:

ни одно из вменяемых ему видео нигде не запрещено, не признано ни экстремистским, ни еще каким-нибудь греховным.

Творчество Линдемана, конечно, не раз пытались запретить в России — то православные активисты, то новосибирские феминистки, то Милонов (куда ж без него?). Но государству доселе хватало ума не подписываться под этими предложениями. А невозмутимый Тиль ответил на них просто — назвав новый проект загадочным буквосочетанием Na Chui.

Солист Rammstein Тиль Линдеманн раздает автографы в Москве. Фото: РИА Новости

Впрочем, архангельским ментам есть на кого равняться. Год назад к штрафу в 50 базовых величин (около 600 долларов) за распространение порно в «ВК» был приговорен житель Гродно Андрей Головенко. Да-да, за тот же самый клип Rammstein. Правда, и тут архангельские polizei перещеголяли белорусских коллег: те тоже вначале возбудили уголовку, но потом подумали — и переквалифицировали дело в административное.

В Архангельске уголовное дело Боровикова передают в суд.