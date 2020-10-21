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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Вернуть имена
Акция у Соловецкого камня пройдет в этом году в режиме онлайн
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Нателла Болтянскаяжурналист
30 октября 1990 года на Лубянской площади, в сквере возле Политехнического музея, усилиями совсем молодого тогда общества «Мемориал» был установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР.
Этот гранитный валун привезли с Соловецких островов в Белом море — там в разные годы размещались концлагерь, лагерь особого назначения, известный под аббревиатурой СЛОН, и тюрьма особого назначения. Памятник находится напротив здания ВЧК-ГПУ-НВКД-КГБ, поблизости от бронзового Дзержинского, запустившего машину смерти.
Узники лагерей начали отмечать День политзаключенного с 1974 года. С 1987-го День памяти жертв политических репрессий отмечали по всей стране. В 1989 году примерно три тысячи человек образовали живую цепь вокруг здания КГБ, а потом отправились на Пушкинскую. Но митинг памяти жертв репрессий тогда не состоялся — собравшихся разогнал ОМОН.
С 29 октября 2007 года у Соловецкого камня тот же «Мемориал» ежегодно проводил акцию «Возвращение имен».
Жертв репрессий не воскресить, но важно хотя бы прочесть их имена.
Приходящие к памятнику становились в длиннющую очередь, мемориальцы давали им подготовленные списки, и звучали имена людей, которых объединяло одно: «расстрелян в годы репрессий в Москве». За 12 лет всех еще не назвали. Многие присовокупляли имена родных, погибших в разные годы и в разных городах. Как-то средних лет дама, отчитав свои несколько имен, добавила: «У меня никто не погиб в годы террора, мой дед расстреливал. Простите, люди!»
Достойная эта очередь двигалась небыстро, в ней стояли учителя со своими учениками, молодые и пожилые. Обычно в этот день было холодно, и организаторы ставили обогревательные лампы.
29–30 октября подобные акции проходили в 30 городах России, а также в Беларуси, Литве и Латвии, Чехии, Польше, Великобритании, США и Канаде.
Через несколько дней московскому Соловецкому камню исполнится 30 лет.
К сожалению, в этом году очереди у памятника не будет — во избежание риска заразиться в толпе.
Но имена все равно прозвучат. Мы уже научились работать, общаться и даже выпивать онлайн.
как поучаствовать
Общество «Мемориал» приглашает принять участие в онлайн-акции. Лучше всего — заранее. Это несложно. Все инструкции — здесь.
Имена можно найти по ссылке.
Записанные ролики присылайте на почту october29@memo.ru.
Вы можете сами выйти в прямой эфир или выложить видео в ваши соцсети с тэгом #ВозвращениеИмен.
Пожалуйста, запланируйте запись так, чтобы отправить ее до 24 октября.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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