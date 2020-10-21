Вернуть имена

30 октября 1990 года на Лубянской площади, в сквере возле Политехнического музея, усилиями совсем молодого тогда общества «Мемориал» был установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР.

Этот гранитный валун привезли с Соловецких островов в Белом море — там в разные годы размещались концлагерь, лагерь особого назначения, известный под аббревиатурой СЛОН, и тюрьма особого назначения. Памятник находится напротив здания ВЧК-ГПУ-НВКД-КГБ, поблизости от бронзового Дзержинского, запустившего машину смерти.

Церемония освящения памятника жертвам тоталитарного режима на Лубянской площади у здания Комитета государственной безопасности СССР, 1990 год. Фото: РИА Новости

Узники лагерей начали отмечать День политзаключенного с 1974 года. С 1987-го День памяти жертв политических репрессий отмечали по всей стране. В 1989 году примерно три тысячи человек образовали живую цепь вокруг здания КГБ, а потом отправились на Пушкинскую. Но митинг памяти жертв репрессий тогда не состоялся — собравшихся разогнал ОМОН.

Митинг памяти у здания КГБ в День политзаключенного, 1990 год. Фото: РИА Новости

С 29 октября 2007 года у Соловецкого камня тот же «Мемориал» ежегодно проводил акцию «Возвращение имен».

Жертв репрессий не воскресить, но важно хотя бы прочесть их имена.

Приходящие к памятнику становились в длиннющую очередь, мемориальцы давали им подготовленные списки, и звучали имена людей, которых объединяло одно: «расстрелян в годы репрессий в Москве». За 12 лет всех еще не назвали. Многие присовокупляли имена родных, погибших в разные годы и в разных городах. Как-то средних лет дама, отчитав свои несколько имен, добавила: «У меня никто не погиб в годы террора, мой дед расстреливал. Простите, люди!»

Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади, 2019 год. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Достойная эта очередь двигалась небыстро, в ней стояли учителя со своими учениками, молодые и пожилые. Обычно в этот день было холодно, и организаторы ставили обогревательные лампы.

29–30 октября подобные акции проходили в 30 городах России, а также в Беларуси, Литве и Латвии, Чехии, Польше, Великобритании, США и Канаде.

Через несколько дней московскому Соловецкому камню исполнится 30 лет.

К сожалению, в этом году очереди у памятника не будет — во избежание риска заразиться в толпе.

Но имена все равно прозвучат. Мы уже научились работать, общаться и даже выпивать онлайн.