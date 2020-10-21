Материалы
Рубрики
Темы
- Русская бедность5 материалов
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
Свежий выпуск
№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Сюжеты
Обложка дня. Зона уверенного отъема
Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды рублей. Расследование Юлии Латыниной
Общество17
«Новая газета»редакция
17
Почему это важно
Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:обложка дня
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником