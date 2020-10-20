«Хорошо бродить по дворам Москвы». Видео

Павел Пиковский музыкант

— Это стихотворение я полюбил сразу, как только оно было опубликовано. Выучил его наизусть почти моментально и при случае зачитывал всем хорошим людям. И неизменно — со слезами на глазах.

В нем — вся наша сегодняшняя реальность: всклокоченная, сумбурная, несправедливая, от которой порою хочется уехать, бросить все, оставить навсегда. Но герой остаётся здесь: в вечном осеннем покое, в октябрьском ветре, в московских двориках, в листве, сметённой в пожухлые кучи. Одиночество поэта и маленького человека на большом имперском пространстве...

Осенью 2018 года я вернулся из концертного тура по США. Решил пересмотреть свои черновики, взял в руки гитару и почти сразу этот чудесный текст обрел мелодию и гармоническую последовательность. Я пел ее с таким чувством, как будто никогда ничего до этого не пел и не сочинял.

Разумеется, я всегда придерживаюсь золотого правила — брать разрешение на все, что принадлежит не моему авторству. Этот случай не исключение. Мой старший товарищ Алексей Игоревич Иващенко взял на себя миссию познакомить нас с Дмитрием Львовичем, что и было сделано в начале, кажется, декабря 2018-го года, в Московском Доме Молодежи на премьере их с Быковым мюзикла «Золушка». Дмитрий Львович мимоходом дал мне адрес своей электронной почты и попросил, чтобы по окончанию записи я прислал ему вариант. Над аранжировкой мы работали вместе с Димой Дубровым (Plotnik82) из Харькова — хотелось совместить акустическое и электронное звучание. К январю 2019 года песня была записана и отослана, но ответа я не получил.

А осенью 2019-го года, почти через год, получил от Дмитрия Львовича устное разрешение, которое в антракте своего сольного концерта в штате Нью-Джерси передал мне Алексей Иващенко. Он сказал: «Дима в курсе твоей песни, ему нравится, пой и дальше!»