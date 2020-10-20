Современное образование — вне закона

Никулинская межрайонная прокуратура проверяет крупнейший университет страны — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) — на предмет «антиправительственной деятельности в интересах иностранных держав». Соответствующий документ — письмо прокурора Простакова на имя ректора академии Владимира Мау — опубликовал профсоюз «Университетская солидарность», защищающий интересы работников высшего образования.

Пока неясно, распространяется ли прокурорский интерес исключительно на РАНХиГС, или аналогичные письма сейчас рассылаются и другим университетам, которые власти решили подозревать в производстве оппозиционных активистов при помощи вредных научных исследований и сотрудничества с иностранцами.

Зато уже понятно, что Никулинская межрайонная прокуратура сделала мощную заявку на статус основного эксперта по развитию высшего образования в России — этакого межрайонного Сколково. Прокуроры и другие компетентные лица намерены отныне решать, чему преподаватели должны учить студентов.

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