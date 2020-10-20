Материалы
Рубрики
Темы
- Русская бедность5 материалов
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
Свежий выпуск
№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
Современное образование — вне закона
В видеоколонке Кирилл Мартынов показывает документ эпохи — письмо прокуроров в РАНХиГС
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Никулинская межрайонная прокуратура проверяет крупнейший университет страны — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) — на предмет «антиправительственной деятельности в интересах иностранных держав». Соответствующий документ — письмо прокурора Простакова на имя ректора академии Владимира Мау — опубликовал профсоюз «Университетская солидарность», защищающий интересы работников высшего образования.
Пока неясно, распространяется ли прокурорский интерес исключительно на РАНХиГС, или аналогичные письма сейчас рассылаются и другим университетам, которые власти решили подозревать в производстве оппозиционных активистов при помощи вредных научных исследований и сотрудничества с иностранцами.
Зато уже понятно, что Никулинская межрайонная прокуратура сделала мощную заявку на статус основного эксперта по развитию высшего образования в России — этакого межрайонного Сколково. Прокуроры и другие компетентные лица намерены отныне решать, чему преподаватели должны учить студентов.
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.