«Нас должны выслушать»

24 мая 2014 года недалеко от украинского города Славянска, временно оккупированного сепаратистами, погибли итальянский фотожурналист Андреа Роккели и российский правозащитник, журналист и переводчик Андрей Миронов.

Андрей Миронов и Андреа Роккели. Фото: архив

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело — тогда это был тренд: искать любые факты «украинских злодеяний». Расследование ограничилось опросом брата Андрея Миронова и заглохло — вот уже 6 лет СК молчит, потому что и сказать нечего.

Зато следствие вели итальянцы. И в 2017 году по подозрению в причастности к убийству был задержан гражданин Италии, имеющий украинские корни, Виталий Маркив, который в мае 2014 года принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины в составе добровольческих формирований.

Судебные заседания по делу проходили в 2018–2019 годах в городе Павия, по месту жительства родных Андреа Роккели. Слушания в суде первой инстанции завершились 12 июля 2019 года обвинительным приговором: Маркив был признан судом присяжных виновным в убийстве и приговорен к 24 годам лишения свободы. Приговор был обжалован защитой обвиняемого, и 29 сентября этого года началась следующая стадия процесса. 15 октября 2020 года в Милане в суде апелляционной инстанции прошло уже третье заседание.

Виталий Маркив. Фото: архив

Долгое время родные и близкие Андрея Миронова не имели возможности ознакомиться с материалами дела, не являлись стороной в процессе, не были опрошены ни во время следствия, ни в суде.

Российские власти самоустранились, не проявляя никакого интереса ни к следствию, ни к суду, не говоря уже о том, чтобы вступиться в защиту прав своих граждан.

И лишь с помощью правозащитников и юристов, которые создали международную группу для исследования эффективности следствия по делу об убийстве, ситуация стала меняться. В эту группу вошли представители Правозащитного центра «Мемориал» (Москва), «Центра гражданских свобод» (Киев), французской неправительственной организации Centre De La Protection Internationale (Париж).

15 октября в миланском суде было публично оглашено письмо родных и близких Андрея Миронова.

Ваша честь, Джованна Ада Лючия Ичино! Мы, родственники и близкие Андрея Миронова, который был убит вместе с Андреа Роккели 24 мая 2014 года на востоке Украины, недалеко от города Славянска, хотели бы любезно обратиться к вам со следующим заявлением. Мы узнали о начале апелляционного процесса по делу об убийстве Андреа Роккели в Милане. Однако нас смущает тот факт, что с нами никогда не связывались по поводу решения о постановлении дела на апелляцию, мы не получали материалов следствия и не имели возможности ознакомиться с материалами дела, а также не имели возможности участвовать в судебных заседаниях в качестве пострадавшей стороны. Как близкие покойного мы настаиваем на своем праве явиться и выступить в суде в качестве потерпевшей стороны и гражданских истцов. К сожалению, российское следствие не предприняло для этого никаких шагов для защиты наших прав, и поэтому мы обращаемся непосредственно к Вашей чести. Кроме того, мы хотели бы поделиться с судом и следственной группой всей имеющейся у нас информацией по этому делу. Брат погибшего, Александр Миронов, и коллега погибшего Екатерина Воробьева (…) были в прямом контакте с Андреем Мироновым 24 мая 2014 года, в день трагедии. Александр Миронов сформулировал перечень важнейших вопросов, которые, по его мнению, не были рассмотрены в ходе судебных заседаний. Пожалуйста, см. Приложение 1. Мы убедительно просим Вас уведомить нас о предстоящих слушаниях и официально уведомляем Вашу честь, что готовы принять участие в разбирательстве дела. (…) Мы будем рады ответить на любые последующие вопросы. С уважением,

Александр Миронов, брат погибшего, Москва;

Екатерина Воробьева, коллега и близкий друг покойного, «Новая газета», Москва;

София (Софи) Кайес, племянница покойного, Белорусский свободный театр, Лондон;

Александр Наговицын, коллега и близкий друг покойного, кинорежиссер, Екатеринбург;

Алла Онищенко-Шлатте, близкий друг покойного, профессор, Фэрфилд, США.