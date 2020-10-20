За три месяца до восьмидесяти

21 октября самый титулованный оперный певец в мире — испанец Пласидо Доминго встанет за дирижерский пульт, чтобы провести спектакль «Манон Леско» Пуччини, а три дня спустя, 24 октября, станет главной звездой масштабного гала-концерта в свою честь.

Пласидо Доминго. Фото: РИА Новости

Этот визит Доминго — трансформация несостоявшегося выступления на сцене Большого в апреле нынешнего года. Тогда певец должен был дважды предстать в образе Жермона-отца в «Травиате» Верди, но коронавирусный карантин планетарного масштаба отменил выступления.

Парадоксально, но факт. Один из самых великих голосов лишь однажды пел в опере на сцене Большого.

Да и то — это были гастроли миланского театра La Scala 1974 года и опера «Тоска» Пуччини в дуэте с известной болгарской сопрано Райной Кабаиванской. Доминго находился в самом расцвете вокальных сил и таланта. Сегодня он уже почти десять лет, как не тенор, а баритон и дирижер. И именно в этих двух амплуа он предстанет перед московской публикой ровно за три месяца до своего 80-летнего юбилея.

«Манон Леско» — одна из успешных и громких премьер Большого театра. Четыре года назад эту постановку осуществил режиссер Адольф Шапиро, а главные партии исполнили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. У Доминго-дирижера приглашенные звезды в спектакле не запланированы: обещаны лишь штатные солисты театра, а среди них немало дебютантов. Ключевой парой станут Анна Нечаева (Манон) и Олег Долгов (де Грие).

Дирижировать «Манон Леско» Доминго начал в 2007 году в Вашингтонской национальной опере. В 2014 году несколько представлений провел во Дворце изящных искусств в Валенсии. В тот момент Доминго возглавлял не только театр в Валенсии, но и в Лос-Анджелесе. Однако, как известно, летом прошлого года он был вынужден покинуть все руководящие должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах 30-летней давности.

И хотя никто из обличительниц так и не представил никаких доказательств и в суд не обратился, ситуация для певца — одиннадцатикратного обладателя премии Grammy и высших государственных наград многих стран мира — оказалась крайне нелицеприятной, к тому же моментально лишившей его всякой работы в США. Но большинство европейских театров, включая Большой, не отказали Доминго в своем расположении.

В Большом театре заядлый футбольный болельщик Доминго последний раз выступал летом 2018 года на официальном гала-концерте FIFA, посвященном мундиалю. Но надо заметить, что нынешний гала-вечер будет много мощнее по составу участников. Наверное, в новейшей истории театра его можно сравнить лишь с двумя представлениями — концертом на открытии Исторической сцены после реконструкции и юбилейным гала в честь 75-летия Елены Образцовой.

24 октября с Пласидо Доминго сцену разделят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов (в этот день звездный дуэт должен был давать собственный афишный концерт в Барвихе, но его перенесли на ноябрь следующего года), а также знаменитые бас Ильдар Абдразаков, польский тенор Петр Бечала и немецкий баритон Михаэль Фолле. Вместе с всемирно известными певцами выступит когорта недавних лауреатов конкурса Operalia, что в 1993 году основал Пласидо Доминго в поддержку молодым исполнителям. В Москву приезжают шведка Кристина Нильссон, южноафриканка Претти Йенде, представляющая Канаду и Италию Эмили Д’Анжело и Шабьер Ангуага из Испании. Оркестром будет командовать главный дирижер — музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.

Мария Бабалова — специально для «Новой»