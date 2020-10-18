Прославить же надо Россию!

«В зазеркалье Павла Леонова» — самая большая и самая полная выставка работ художника, но этот выдающийся художник-конструктивист заслуживает разностороннего разговора, а не концентрации на пенёчках, березках, панелях из необрезной доски. Он художник мирового масштаба, интересный и в Америке, и на Северном полюсе и в Австралии. Так что академическая выставка, будем надеяться, еще впереди.

«Леонов и его жена Зина идут в лес на массовое гулянье», 1995 год

«Леонов и его жена Зина вышли на прогулку» — так называется одна из знаменитых картин художника Павла Леонова (1920–2011) и мой документальный фильм о нем, получивший приз на фестивале в Канаде. Имя Леонова вошло во Всемирную энциклопедию наивного искусства, а картины хранятся в музеях и частных коллекциях многих стран. Его уникальный дар отмечен многими престижными премиями, хотя история жизни не предвещала даже его сохранности.

Бывший зэк, родившийся в 1920 году, поскитавшийся по стране, в 55 лет поселился в деревне, женился на деревенской дурочке, ставшей его музой, и стал рисовать. Свою биографию Леонов воссоздал в картинах.

«Детство художника», 1993 год

Переломным моментом в жизни Леонов считал свою ссору с отцом из-за галош. По его словам, однажды в избу-читальню, где работал отец, приехал председатель какой-то комиссии, снял галоши и отдал их на хранение юному Павлу. Тот положил их в тумбочку, из которой галоши пропали.

«Леонов П.П. зав.избой-читальней», 1995 год

Отец обвинил Павла в краже. И Павел ушел из дома.

«Леонов П. в колонии Ростов-на-Дону строит комбайны», 1995 год

Вскоре Леонов получил свой первый срок, который отбывал в Кировограде, работая на строительстве дороги. Вот его рассказ: однажды он стоял за билетом в кино и подрался с офицером, пытавшимся пролезть без очереди.

«Автопортрет. Леонов в колонии. Грузия», 1995 год

Освободился в июле 1941 года, и был отправлен в Грузию на лесоповал. Новый срок он отбывал в городе Поти. Прибытие в Поти также запечатлено на картине.

«Случай в Венгрии», 1993 год

После освобождения Леонова направили в военное училище, а весной 1944 года — на фронт, где он был ранен, потом дослуживал в Венгрии.

Картина «Случай в Венгрии» существует во множестве вариантов — Леонов любил возвращаться к одним и тем же сюжетам. Этой историей Павел Петрович гордился и не раз рассказывал, как к нему обратились родители заболевшей девочки, и он отвел их к русскому военному врачу, который спас ей жизнь.

После войны Леонов работал в Ростовской области жестянщиком, потом на шахте. Свое прибытие на шахту Леонов изобразил в виде прогулки офицера и девушки с гармонью. За самовольный уход с работы его по законам того времени вновь судили.

За свою жизнь он сменил множество профессий и, работая по вербовке, объездил весь Советский Союз.

«1940 г. Леонов П.П. прибыл в Азербайджан строить дорогу»

Это была жизнь бродяги. Он нигде не оседал надолго. И на каждом новом месте его встречают с музыкой, а сам он часто изображает себя в костюме и шляпе, ростом во всю картину — «Леонов прибыл в Кировоград на работу».

В 1968 году Леонов поступил в Заочный народный университет искусств, где в те времена по переписке можно было учиться рисовать. Ему повезло: его учителем оказался Михаил Рогинский, называвший его Дон Кихотом и считавший Леонова гением.

Рядом с Меховицами, деревней в Ивановской области, где он наконец-то осел в 1991 году, тогда еще сохранились остатки большой старинной усадьбы с дивным сиреневым садом, а в деревнях округи на многих домах красовались наличники с неповторяющимися узорами.

Летом его мольбертом была телега под яблоней, которая никуда не ехала, зимой — крошечная комната с единственным венским стулом у окна и столом, заваленным красками. Свои картины он раскладывал на кровати. Когда не было под рукой холста, писал на ткани Ивановского комбината. А когда кончились краски, пользовался малярными.

На картинах Леонов создавал свой мир. Это была страна, в которой он не был, цирк, никогда им не виденный, красавица жена, в действительности — деревенская пьянчужка.

В отношении работы был строг и знал себе цену. Комментируя свои картины, говорил: «Прославить же надо Россию!»

«Танцуют отец, сын и дочь», 1993 год

На полотнах Леонова всегда поют, танцуют, играют на гармошках, балалайках — «Праздник в селе на Ясной Поляне», «Танцуют отец, сын и дочь», «Леонов прибыл в Тулу с гармошкой», «Артисты на старте». Он изображал даже симфонический оркестр, а одна из его картин называется «Пятая симфония Бетховена».

У Павла Петровича был красивый сильный голос — когда-то он участвовал в самодеятельности. Пел чисто и вдохновенно, при этом стоял, подбоченясь, будто на сцене. Заканчивал пение обычно присказкой: «Выступал народный артист Павел Леонов», и сам смеялся своей шутке.

Больше всего любил петь частушки, и пел их один на два голоса — мужской и женский — как бы дуэтом.

«Автопортрет у водопада»

Он писал вариации на собственные сюжеты, меняя детали, колорит, персонажей, любил изображать себя в костюме с галстуком, обязательно в шляпе или со шляпой в руке. Если автопортрет, то в полный рост. «Автопортрет в белом», «Автопортрет в черном».

«Пушкина пригласили на танцы», 1998 год

Однажды я застала его за картиной о Пушкине — приближался юбилей поэта, и Леонов торопился закончить серию картин: «Пушкин прибыл на Кавказ. Высокого гостя встречают с концертом», «Пушкин на Кавказе приглашен на концерт», «Пушкин на Кавказе приглашен в цирк», «Пушкин у Черного моря приветствует кавказский народ»…

Он не терпел несправедливости, и с пафосом цитировал наизусть свои ходатайства в разные инстанции. «В Рай воров и мошенников не пускают» — один из любимых сюжетов Леонова.

Сам бывший бродяга, он любил изображать путешественников, которые кого-то спасают. Среди персонажей его картин знакомые ему люди. Я и мой муж-кинооператор несколько раз становились его героями. Так, однажды мы спасаем тонущее судно, другой раз бросаемся кому-то на помощь. «Дворниченко отправилась в Канаду людей спасать».

Как-то я упомянула Павлу Петровичу про предстоящий визит королевы Нидерландов в Москву. К следующему моему приезду он написал две картины о визите королевы в село Меховицы, где ее встречают с музыкой. Среди встречающих сам Павел Петрович, его жена Зина, сын Сережа. Сына он изобразил на коне.

Когда Леонов взял в жены Зину, то купил дом на высоком берегу реки и нанялся на фабрику водовозом.

Леонов с женой

Зина — главная красавица и главный женский персонаж его картин — обычно в длинном платье, с веером или сумочкой в руке, часто в шляпке. То они с Зиной отправляются на народное гуляние, то в цирк или в театр. На картинах они с Зиной оказываются даже в Африке. Африка, Америка, по его словам, — «все это близко. Там живут такие же люди».

Вечно всклокоченная, в неизменном зимой и летом ситцевом платьице, на которое зимой набрасывала пальто, Зина была его музой. Леонов с гордостью говорил: «Зинка хвалит мои картины», «Зине нравятся мои картины».

После ее смерти Леонов, как говорили, не написал ни одной картины.

Почти в каждой его работе есть так называемые «телевизоры» — выход в иное пространство, хотя у него самого телевизора никогда не было.

Во время работы он часто разговаривал сам с собой или продолжал спор с невидимым собеседником.

Павел Леонов: диалоги с самим собой

— Мне говорят: чья картина лучше — Левитана или твоя?

— У Левитана, я говорю, нету ни людей, ни жизни, ни животных — одна дикая природа скопирована. А у меня — вид, образ жизни, там, в комнате за окном, цирк имеется, природа, телевизор, люди пляшут и поют — есть что поглядеть! А там одни кустарники — больше ничего. А основное изобретение — конструкция — он этого не понимает. Натурализм! Никакой проектировки нету!

Я нарисую дворец — это шик, я при шляпе — есть что поглядеть!

— Ты не чисто рисуешь, они говорят, не как Крамской, Репин.

— Во-первых, они колонковыми кистями рисуют. Он, может, пять лет пять фигур рисовал, или как Пукирев — 30 лет одну картину! А кто меня кормить будет? А я — 4–5 дней — и готова картина! Давай следующая, следующая!

— Мне говорят: а ты на пенсию живи!

— На пенсию — только на молоко на две недели хватит пенсии. Летом имеется возможность мне любую картину нарисовать — я прямо на стену избы креплю холст. Я тут картину рисовал 5 метров длиной и 2 м 20 см высотой. Я по памяти рисую.

А рисовать целый год одного коня — кому это нужно и что это за картина!

— Мне говорят: ты бы пошел в лес.

— Не подходит лес мне, он не такой, как мне надо. Деревья, которые там, мне неприемлемы, я сам нарисую дерево, какое мне надо.

Я рисую на глазок, поэтому у меня глубже, — натуру не приемлю я!

А что колхозные дворы рисовать — их каждый видал! А я тысячу нарисовал разных фасонов: и путешественники, и север, и юг, и Кавказ, уборка урожая, случай в Венгрии, сайгаки в пустыне — фонтаны, реки, фермы с оранжевыми тропами, там гуси, утки, телята, кони — все — там целый городок. И не надо никакой натуры мне! Сайгаки в пустыне… Сайгаки в пустыне…

Павел Леонов

Я из окна вижу — ну что там — одни кусты. А надо проектировать! Я не только кусты могу увидеть — могу видеть дворец, реку, парки, сады, моря, люди пляшут и поют.

Натуру я не приемлю. Не приемлю натуру я.

Дождь находит... (Несет картину в сарай.)

— Вот тут мне безопасней. Я Северный полюс рисую.

— Там ничего нету! — мне говорят.

— Там все, как на материке: и елки, и аэросани, олени и собачьи упряжки, на санках ездят с горки, домики — всё там есть! На лыжах, на собаках, на оленях, на медведях разъезжают. Кипит кругом игра. Все там есть — на Северном полюсе! А раз там есть все птицы, все животные, значит, они вполне могут прийти в дом. Откроешь дверь — в любом доме могут находиться. Вот я взял и написал.

Это поучительная наука-проектировка!

Я нарисую картину — вот какая прелесть — как в театре! Такие картины, как я, — нигде не рисуют. Прославить надо Россию!

— Мне говорят: ты занимаешься мазней! Я не дал бы и рубля за твою картину. Ты выдумщик!

— Это называется не выдумка. Это открытие!

Реализм — это то, что видишь. А это — изобретение. Надо новое показывать, новое! То, что мало людям известно!

Маркс говорил о религии… Частицу Бога убивать нельзя. А у нас товарищ Сталин 140 миллионов загнал в могилу. Сколько уничтожил людей да плюс работы давал — за уход с шахты — 6 лет. Прогулял — 6 лет тебе. Видишь, какое дело. Все надо по совести…

— У меня телега, и все — это мой мольберт. Кисти от коровы нащипал, от козы, а возможно! А то все дай — дай мне то, дай мне это…

Вот телега, и все. Делаю планировку, а потом обрабатываю. Тонкая фигурная работа. Да комары еще…

— Это обнаженные фигуры — «Купальщицы». Из фонтанов бьет вода.

Натурщицы? Мою хозяйку только на огород как пугало — она не подходит.

Надо глядеть, что за фигура, как идет (показывает)… Женщина красивая — фигура не та. А чтобы все было — и лицо, и фигура — есть, но редко. И дорого будет стоить. Она, может, занимает пост какой — стоить будет миллион.

Я приехал сюда. Мне 55 лет — надо же жениться. То столетняя бабка, а то семья неподходящая. А эта, мне сказали, дурочка, пьяница, ничего не может делать. Дай, думаю, пойду, погляжу.

Они вдвоем с бабкой там жили — а больше нет таких. Куда же мне деться?

Мать ее мне: она у меня ни постирать, ни сготовить не умеет.

— А я сам и прачка, я сам и портной, и повар. Я сам сделаю или подскажу — это несложная наука.

Вот чищу картошку суп варить…

Оксана Дворниченко — специально для «Новой»