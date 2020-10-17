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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Роман Лазуковспециально для «Новой»
В Хабаровске прошла 99 акция протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Горожане собрались на митинг под окнами здания правительства Хабаровского края к 12 часам. Некоторые участники добирались из пригородов.
За полчаса до традиционной акции протеста рейс пригородного автобуса п. Приамурский — Хабаровск остановили на трассе «Амур» сотрудники полиции. Им чем-то не понравились двое пассажиров, которых попросили выйти для проверки документов. Водитель автобуса решил их дождаться, а кондуктор принялась объяснять полицейским, что люди, возможно, едут на работу и нежелательно задерживать рейс. Сотрудники ответили нервно: «Сейчас у водителя заберем документы, и автобус вообще никуда не поедет». Через 10 минут инцидент завершился, а попавшие в поле зрения полицейских мужчины подтвердили «Новой», что являются активными участниками митингов, так что, очевидно, примелькались. Один из них рассказал, что сотрудники попросили его набрать на телефоне код *#06#, чтобы узнать номер IMEI мобильного устройства.
В целом митинг в этот день, в отличие от прошлой недели, прошел спокойно. Самый серьезный инцидент произошел по улице Пушкина, когда митингующие шли на площадь Ленина. Водитель легкового автомобиля не захотел ждать, когда пройдут протестующие, и чуть не наехал на людей. Никто из митингующих не пострадал.
У здания правительства Хабаровского края обошлось без задержаний и избиений, но протестующие демонстрировали, что не забыли жестких и неправомерных действий силовиков. Они скандировали: «Полиции позор», «Нет произволу», «Фургал не убийца», «Россия будет свободной». Крики пытались глушить музыкой из установленных динамиков: чем сильнее протестующие выкрикивали лозунги, тем больше подкручивали громкость невидимые «ди-джеи».
Бойцов Росгвардии в этот раз не было. Полиция вела себя спокойно: цепочкой охраняла вход в здание правительства, изредка советуя по средством мегафона разойтись, в толпе, как всегда, были замечены «люди в штатском».
Протестующих было меньше, чем на шествии 10 октября, — несколько сотен.
Хабаровск.
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