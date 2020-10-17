«Скоро учить детей будет некому»

Ситуацию в местных школах, которые со второй половины сентября накрывает волна (еще первая или уже вторая) коронавируса, городские чиновники и депутаты видят по-разному.

15 октября на заседании комитета по социальным вопросам Городского совета, где обсуждались возможности перевода школ на дистанционное обучение, глава ведомства Лариса Ефимова выглядела уверенно, пока дело не дошло до конкретики. В докладе она отчиталась перед народными избранниками в общих чертах — о том, что мэрия контролирует эпидситуацию. Для массового перевода на «удаленку» учебных заведений на данный момент оснований нет, но если что — они к этому готовы: школы оснащены компьютерами, треть имеют скоростной интернет, учителя проходят курсы повышения квалификации, овладевая «необходимыми компетенциями для любого формата образовательного процесса».

Но ожидаемые и элементарные, казалось бы, вопросы депутатов вызвали у директора департамента затруднения.

Глава Департамента образования мэрии Омска Лариса Ефимова. Фото: omskinform.ru

«Сколько педагогов в школах и сколько учеников больны коронавирусом?» — спросил Алексей Ложкин (фракция ЛДПР). Ответ последовал познавательный, но не совсем о том: «Конкретно по учреждениям образования коронавирус выявлен в 12 школах и в 117 классах. Два учреждения закрыты на карантин».

Народный избранник повторил вопрос, после чего глава департамента частично «рассекретила» информацию по заболеваемости: оказалось, что «около 20 педагогов» больны COVID-19. Учрежденное областным правительством ИА «Омскрегион» уточняет: болеют коронавирусом 20 директоров школ (они же, понятно, и педагоги), однако эпидемическая картина из этой цифры складывается более драматичная.

Лариса Ефимова, как оказалось, владеет достоверной информацией, но не горит желанием ее раскрывать. Депутат Ложкин проявил недюжинную настойчивость: она назвала и количество заболевших учеников: на сегодня ковид подтвержден у 120 детей и подростков. Что будет завтра, никто не предскажет: схожие по симптомам заболевания выявлены у 2868 учащихся омских школ.

Выступление депутата от коммунистической фракции Людмилы Поршневой прозвучало как свидетельство с «передовой» — довольно страшное на фоне «причесанных» штабных сводок. Она — учительница английского языка, преподает в школе № 145.

Три недели назад заболела пневмонией, но все это время ходила на работу,

лечась в домашних условиях, так как врачи отказывались ее госпитализировать.

— Мне ставили то ОРВИ, то ангину. Потом поехала на компьютерную томографию, и она показала пневмонию с «матовым стеклом». Таких учителей, как я, много. Скоро все учителя заболеют, и учить детей будет некому... Я очень благодарна коллегам, с их помощью завтра меня госпитализируют.

Последнюю фразу депутат произнесла со слезами на глазах.

Будем надеяться, что теперь ее лечение станет адекватным, и она пойдет на поправку. Людмиле Поршневой все же повезло в отличие, к примеру, от журналистки Александры Самсоновой, много лет проработавшей, кстати, редактором газеты «За медицинские кадры», а в последние годы — пресс-атташе Омского ТЮЗа и «Пятого театра».

Школа в Омской области. Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС

Ее подруга, завлит театра имени Любови Ермолаевой Светлана Трифонова, рассказала «Новой»:

— Когда Александра затемпературила, родные несколько дней подряд пытались вызвать скорую, но безрезультатно. На пятый день, кажется, когда температура поднялась до 39 градусов, пришел участковый врач, выписал лекарства. Толку от них не было. На десятый день нашими стараниями скорая все же пришла: Сашу повезли на КТ, поражение легких — 80%. Положили в реанимацию, но спасти уже не смогли...

Судя по всему, Александра стала жертвой «нового порядка» оказания медпомощи, введенного областным минздравом с 5 октября. Это ноу-хау не омское: он, по сути, то же, что и в Челябинской области, где распоряжением регионального минздрава вызовы скорой переадресовываются в поликлиники и неотложку (которую можно ждать часами, а то и днями) вне зависимости от тяжести заболевания вызывающего. Например, повышенная температура, какой бы высокой она ни была, с подозрениями на пневмонию,

коронавирус — не повод для экстренного реагирования.

— Получая вызов, — поясняет главврач Омской станции скорой Максим Стуканов, — мы опрашиваем пациента, собираем информацию о его состоянии. И эту готовую карточку с информацией передаем в поликлинику...

Только после этого — «если у специалиста появляется уверенность в необходимости выезда» — поликлиническая бригада выезжает на вызов.

По мнению омского Альянса врачей, медицинская помощь после нововведения «стала еще более недоступной для омичей», так как «пациентам приходится надеяться только на участковую службу, которая и без того перегружена».

Омские паблики полны жалоб на отказы в госпитализации и на то, что скорой помощи не дождешься. И к учителям, разумеется, никакого снисхождения нет.

Людмилу Поршневу на заседании Горсовета поддержал однопартиец — представитель КПРФ Сергей Дроздов. Ситуация, которую горадминистрация считает контролируемой и штатной, ему, как и его соратнице, видится «катастрофической».

На заседании Омского горсовета. Фото: omskgorsovet.ru

— Мне бы не хотелось выступать резко. Вы позвоните мне: я скажу, что у нас в школах творится. По ним нет реальной статистики заболевших коронавирусом. Учителя ходят больные и не могут попасть в медучреждения из-за отсутствия мест. Бесплатные результаты тестирования готовятся 4-5 дней. За это время учитель не получает лечения, ходит в школу и заражает других. У моего ребенка учительница с пневмонией.

Дроздов считает «меньшим из зол» перевод всех омских школ на «дистанционку» (в настоящее время постановлением Роспотребнадзора на дистанционное обучение переведены два учебных заведения — лицей № 64 и школа № 36).

— Понятно, что дистанционное обучение — это не слишком хорошо. Но другого выбора просто нет. Ситуация уже критичная, и может случиться так, что в школах некому будет преподавать — даже по телефону, — говорит Сергей Дроздов.

В готовности департамента образования к этому формату сомневаются все городские депутаты, включая лидера омских единороссов Юрия Тетянникова. Он утверждает, что против перевода на дистанционку — большинство родителей омских школьников, у которых после «весеннего эксперимента» сложилось мнение о неполноценности этой формы обучения.

Алексей Ложкин (ЛДПР) высказался более резко:

— То, что у нас было весной, — не дистанционное обучение. У меня в школах двое детей: им никто не присылал даже видеоуроки — только задания. Дети его друг другу пересылали и, выполняя, отправляли на проверку учителю.

Ложкин поинтересовался у начальницы департамента,

что будет в случае тотального перехода школ на дистанционку с теми семьями, где двое-трое детей, а компьютер один или его вообще нет, или он не работает?

По информации депутата, 9 тысяч учащихся омских школ (от общего их количества — 7 процентов) не имеют доступа к этой технике.

Лариса Ефимова ответила: «Сложности весной были, но решения мы находили. Например, техника, имевшаяся в школе, передавалась педагогами на дом детям. Такой опыт есть».

Окончательное решение — переводить ли все омские школы на дистанционное обучение — примет областной оперштаб. По его статистике, темпы распространения коронавируса в Омской области в октябре побили все весенне-летние рекорды. Цифры последней недели: 132, 143, 149, 152, 155, 165 выявленных заражений в день. Всего на 16 октября — более 13 тысяч заразившихся, 367 умерших. Вместе с тем, по информации Росстата, которую регулярно публикует Тайга.инфо, Омская область входит в число трех сибирских регионов, где количество смертей от коронавируса сильно занижено — по данным на 8 октября, более чем в три раза.

Омск.