Побиться об оклад

Про Богдановичскую центральную районную больницу СМИ много писали в декабре 2019 года. Скандальную известность она приобрела благодаря шокирующей публикации в соцсетях: работники пищеблока и прачечной пожаловались депутату гордумы Богдановича (Свердловская область) Анне Асановой на тяжелые условия труда, низкие зарплаты и рассказали о том, что больничных прачек вынуждают стирать одноразовые простыни после перевозки трупов. Был громкий скандал, в больницу приезжала проверка Минздрава. С тех пор в ЦРБ кое-что поменялось: отремонтировали реанимацию, низкооплачиваемым сотрудникам ввели доплаты до размера МРОТ, а прачечную закрыли.

Но для работников хозяйственного блока не изменилось ничего: их зарплата осталась на прежнем уровне и даже уменьшилась.

Слесарь

Владимир Гаврилов работает слесарем по ремонту немедицинского оборудования в Богдановичской ЦРБ.

В слесарной у Владимира Гаврилова на столах закреплены рабочие тиски, лампы, шлифовальная машинка. На полке — болгарка и другие инструменты, купленные на свои. Хотя обеспечивать работников необходимыми инструментами и материалами должен работодатель.

В начале года Владимиру установлен должностной оклад 7900 руб. Еще ему начисляют персональный повышающий коэффициент 0,01 и стимулирующие выплаты в размере 0,16 должностного оклада. К итоговой сумме прилагается доплата до уровня МРОТ. В результате получается около 12 тыс. руб. Кроме этого, у Владимира есть еще пенсия по инвалидности, тоже в размере прожиточного минимума.

Владимир Гаврилов (справа). Фото: Елена Шукаева / для «Новой»

Рабочий день начинается в восемь часов утра.

Владимир чинит в больнице всю металлическую мебель: кровати, каталки, стулья. Врезает замки в двери, точит сенокосилки и пилы.

— У железных кроватей приходится болты протягивать, сетки из прутьев приваривать, колесики у каталок менять. Если доводчик вырвут из двери, мне иногда приходится самодельный делать, потому что нас ими не обеспечивают. Я их вырезаю своей же болгаркой, обтачиваю, сверлю, потом вместе с плотником идем ставить. Бывает, два дня возимся с одним доводчиком.

В больнице много сварочной работы, но ставку сварщика сократили пять лет назад.

Сварочные работы на свой страх и риск выполняют Владимир и его напарник.

Обед Владимир приносит с собой. Разогревает его в микроволновке, которую тоже когда-то принес из дома.

Между тем ЦРБ — это девять административных корпусов и полтора десятка сельских фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий ОВП.

«Самые обездоленные — это бюджетники»

В трудовом договоре плотника Алексея Озорнина перечислены следующие обязанности: выполнять сборку стендов из ДСП, знать способы разметки и покрытия крыш средней сложности, ремонтировать каркасы перегородок, крепить столярные изделия к железобетонным деталям… Всего тринадцать пунктов. За полностью отработанную месячную норму труда установлен оклад 8500 руб., персональный повышающий коэффициент 0,1 и стимулирующие выплаты в размере 0,18 от оклада. Как и другим, Озорнину доплачивают сверху, чтобы подтянуть зарплату до уровня МРОТ, и ни копейкой больше.

В сентябре 2020 года было опубликовано Распоряжение Правительства РФ, подписанное Михаилом Мишустиным, об индексации зарплат бюджетников с 1 октября 2020 года на 3%. Сотрудникам хозблока Богдановичской ЦРБ предложили подписать дополнительные соглашения. Оклад Владимира Гаврилова теперь составляет 8137 руб. плюс стимулирующие выплаты (0,21 оклада). Персональный повышающий коэффициент по новому соглашению упраздняется, при этом сохраняется доплата до уровня МРОТ. Таким образом, изменилась лишь структура начислений, но не сумма. Зато с формальной точки зрения все в порядке: зарплату проиндексировали.

Пищеблок Богдановичской ЦРБ. Фото: Елена Шукаева / для «Новой»

Как сообщает Росстат, 16,2% всего трудоспособного населения России заняты в бюджетной сфере. И 4,5% всех официальных бедняков работают в этой же сфере.

— У нас меньше всех получают бюджетники, — говорит социолог Дмитрий Трынов. — Самые обездоленные — это простой учитель, простой врач, медсестра, библиотекарь, музейный работник. Государство создает условия для трудовой бедности, которой в принципе быть не должно. Когда работник получает ниже прожиточного минимума, это значит, что работодатель напрямую нарушает закон: во многих бюджетных организациях специально устанавливают не полную ставку, а ее долю. Таким образом руководители избегают необходимости доплачивать людям до прожиточного минимума. В частности, в больницах, университетах и школах есть давняя традиция дробить ставки, что позволяет скрыть реальный уровень бедности работников.

Средняя зарплата по больнице

В прошлом году Владимир Гаврилов и его товарищи создали в Богдановичской ЦРБ ячейку профсоюза «Альянс врачей» — пятнадцать сотрудников. Гаврилов — ее председатель. Два месяца назад его уволили за профсоюзную активность, но позже восстановили по решению суда.

— Скоро наш иск по зарплатам будет рассматриваться в Челябинском кассационном суде. Это уже третья инстанция, две мы проиграли, — говорит Владимир.

Гаврилов и его коллеги написали о своем бедственном положении президенту Путину. Они просят провести проверку деятельности главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Елены Вдовиной. 31 августа Гаврилову пришел ответ, но не от президента, а из правительства Свердловской области за подписью тогда еще министра здравоохранения Андрея Цветкова.

Министр сообщил, что «майские указы» Путина — не для таких, как Владимир и его товарищи:

«Ваша должность относится к категории «прочий персонал» и не относится к категориям должностей, в отношении которых Указом установлены целевые показатели».

Между тем только за 2018–2019 гг. Богдановичской ЦРБ на реконструкцию было выделено более 150 000 000 рублей. Владимир Гаврилов попытался отследить движение этих денег, направив соответствующие запросы в разные больничные службы. Но сумма не сошлась, и тогда он обратился с заявлением в местное отделение полиции. Полицейские в возбуждении уголовного дела отказали.

У врачей скорой нет даже жаропонижающего

Больница в Богдановиче — одна на весь городской округ с населением почти 46 000 человек. Жена Владимира Гаврилова Любовь Леонидовна работает там же — на пищеблоке. Ее оклад еще меньше, чем у мужа, — 6500 руб. Ей также доплачивают до прожиточного минимума.

На пищеблоке, где она проводит свои рабочие дни, течет крыша, а на потолке поселился грибок.

3 октября у Любови поднялась температура, и муж вызвал скорую (служба скорой медпомощи относится к той же самой ЦРБ, где они работают). Но у врачей, которые приехали на вызов, не оказалось при себе даже жаропонижающего.

— Мне пришлось бежать за нурофеном в аптеку, — вспоминает Владимир.

Сотрудники больницы на перекуре. Фото: Елена Шукаева / для «Новой»

Компьютерной томографии (КТ) в ЦРБ нет, пациентов с подозрением на коронавирус возят в Каменск-Уральский, в специализированную (ковидную) больницу № 5. Любовь полтора часа везли в холодной машине в одной футболке.

— На улице 0 градусов, врачи сами в куртках, а отопления в салоне нет! — говорит Владимир.

По его словам, кроме жены, короной заболели еще три сотрудника пищеблока, но пищеблок продолжил работать. Получить по этому поводу комментарий главврача ЦРБ Елены Вдовиной мне не удалось. Секретарь сообщила, что Елена Александровна занята и не может взять трубку.

Переписывая Указы

По данным Росстата, в России почти 20 млн человек живут за чертой бедности. В эту статистику попадают только те, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума для трудоспособного человека сегодня составляет 11 731 руб., для пенсионера — 8944 руб. Поэтому, с точки зрения Росстата, Владимир — вполне обеспеченный человек, поскольку получает и жалованье, и пенсию по инвалидности, а это целых два прожиточных минимума. Жена — в таком же положении.

Но по факту они нищие.

— Мы ничего себе не можем купить, кроме продуктов. Все деньги уходят на коммуналку, еду и лекарства, — говорит Гаврилов.

Напомню, что в 2018 году Владимир Путин подписал 11 «майских» Указов. Один из них предписывал добиться двукратного снижения уровня бедности в России к 2024 году. В новом Указе о национальных целях развития России от 21 июля с.г. снижение уровня бедности в России откладывается до конца десятилетия.

Свердловская область.