Дубинка или диалог? Подкаст

Во вторник Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Если к 26 октября Александр Лукашенко не покинет пост президента, в стране должна начаться общенациональная забастовка и блокировка дорог.

Каковы шансы на то, что план Тихановской сработает, чем на это ответит Лукашенко и нет ли в белорусском обществе усталости от протестов, «Новой» рассказал главный редактор «Еврорадио» в Беларуси Павел Свердлов.