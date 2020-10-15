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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
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Дубинка или диалог? Подкаст
К чему приведет ультиматум Светланы Тихановской. Гость выпуска «Что нового?» — главред «Еврорадио» Павел Свердлов
Надежда Юроваспециально для «Новой»
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Во вторник Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Если к 26 октября Александр Лукашенко не покинет пост президента, в стране должна начаться общенациональная забастовка и блокировка дорог.
Каковы шансы на то, что план Тихановской сработает, чем на это ответит Лукашенко и нет ли в белорусском обществе усталости от протестов, «Новой» рассказал главный редактор «Еврорадио» в Беларуси Павел Свердлов.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:полицейское насилие, как у них, конституция, отставка, политтехнологии, силовики, тихановская, беларусь, лукашенко
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