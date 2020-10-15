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№ 113 от 14 октября 2020

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Дубинка или диалог? Подкаст

К чему приведет ультиматум Светланы Тихановской. Гость выпуска «Что нового?» — главред «Еврорадио» Павел Свердлов

Политика1

Надежда Юроваспециально для «Новой»

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Во вторник Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям «народный ультиматум». Если к 26 октября Александр Лукашенко не покинет пост президента, в стране должна начаться общенациональная забастовка и блокировка дорог.

Каковы шансы на то, что план Тихановской сработает, чем на это ответит Лукашенко и нет ли в белорусском обществе усталости от протестов, «Новой» рассказал главный редактор «Еврорадио» в Беларуси Павел Свердлов.

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Теги:
полицейское насилие, как у них, конституция, отставка, политтехнологии, силовики, тихановская, беларусь, лукашенко

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