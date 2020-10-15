Кто в Европе, а кто в рифме

Сравнений не избежать, хотим мы этого или нет — слишком все было наглядно. Одни ребята при всех огромных проблемах страны ментально давно в Европе, другие ребята там же, где и были, и тоже вместе со всей страной. Ничего не меняется в нашем футболе, ничто его не берет, с какого ракурса ни смотри.

Ракурс через призму коронавируса для всех одинаковый. Но у сборной Украины на карантине оказался целиком «Шахтер» — если бы сборная России лишилась всех игроков «Зенита», было бы похоже. А еще травмы, в результате чего главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лишился сразу дюжины футболистов, как минимум шестеро из них выходили в основе. Да о чем говорить, если на товарищеский матч с Францией в качестве запасного вратаря пришлось заявлять 45-летнего Александра Шовковского, давно повесившего бутсы на гвоздь, — все три основных голкипера, включая Андрея Пятова, выбыли по вышеизложенным причинам.

Легенде украинского футбола на «Стад де Франс» в игру вступать не пришлось. Шовковскому пришлось видеть, как дебютант Георгий Бущан вытаскивает мячи из сетки, как картошку из кошелки. Семь штук от действующих чемпионов мира получил вратарь, который и в киевском «Динамо» выходит на поле по праздникам. В центре защиты дебютировал 18-летний Илья Забарный, да и весь состав за редчайшим исключением годился для первенства водокачки. Так примерно и оценили самое крупное поражение в истории украинской сборной «доброжелатели».

Российские аналитики из числа профессионалов и любителей пошли еще дальше. Тон их высказываний был снисходительно-участливым. Конечно, они учитывали сложную, мягко говоря, ситуацию с составом, жалели Шевченко, даже подбадривали, но ничего хорошего не обещали. А чего было обещать, если в стык парижскому провалу предстояли уже игры Лиги наций против Германии и Испании — с ожидаемыми, может, даже более чудовищными разгромами? И поделом: нечего было лезть из кожи вон, чтобы попасть в дивизион «А», в компанию монстров. Не место это Украины — сожрут и не подавятся.

Мало кто обратил внимание, что даже в этом втором составе с полуанекдотической заявкой Шовковского оказался десяток футболистов из той самой Европы. Не из топ-клубов (представляющий «Манчестер Сити» Александр Зинченко травмирован), но все же не из последних. Лидеров в строю оставалось двое — Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма» и Руслан Малиновский из «Аталанты». Но и молодежь Шевченко, которую французы раз за разом окунали в грязь лицом, фасон держать пыталась. С ходу битая, спину она сохранила прямой.

Себя надо было жалеть.

Поражение сборной России в домашнем «товарняке» со шведами было воспринято с легкой тревогой. Ничего не поделаешь — объективные обстоятельства: нет Александра Головина из «Монако», как и не сыгравшего еще за «Аталанту» ни одного матча Алексея Миранчука. После того как расположение сборной покинули Георгий Джикия и Марио Фернандес по причине подозрительных тестов на коронавирус, за оборону стало совсем беспокойно. Потери, конечно, большие, но с украинскими они были несравнимы. Представить, что Станислав Черчесов срочно бы призвал под знамена сборной пару центральных защитников, которой на двоих нет 40 лет, невозможно. Да и играть россиянам предстояло не с Германией и Испанией, а с Турцией и Венгрией.

Победы на 90 процентов гарантировали сборной России первое место в группе и переход в дивизион «А» Лиги наций. Откуда вскорости должна вылететь оказавшаяся не в своей роте сборная Украины. Такой был расклад.

Что из этого расклада вышло, мы видели. «Цыплята» в желтом стойко бились с немцами, игравшими даже слишком уверенно, по принципу «все равно забьем». Одессит Жора Бущан оказался вратарем летающим, юная пара центральных защитников Забарный––Миколенко немецкой машины не испугалась, контригра пусть моментами, но просматривалась, и дело даже дошло до попытки спасения матча после пенальти, уверенно реализованного Малиновским. Но до этого Бущан, который мог стать героем, выронил мяч прямо на голову Леона Горецки, и отыграть два мяча немцы уже не дали.

Украина проиграла, но Испании стоило задуматься.

Лидер четвертой группы дивизиона «В» — сборная России — мучилась с турками. Тоже не подарок: накануне они с немцами сгоняли суперрезультативный «товарняк», но так или иначе соперник был по силам. Из разряда таких, которых, по уверениям экспертов, нынешняя сборная России научилась обыгрывать железно. То есть с топ-сборными — проблемы, а с равными или менее авторитетными командами Черчесов научил разбираться на раз, что вроде как подтвердил квалификационный турнир за выход в финальную часть чемпионата Европы.

В первом тайме у хозяев что-то еще получалось. Во втором команды поменялись ролями — ход игры диктовали уже гости. И хорошо диктовали, добротно и авторитетно. Плана «Б» у Станислава Черчесова, как известно, не бывает, замены не сработали, турки мало того что по делу счет сравняли — они могли из Москвы и три очка увезти. Главный тренер держал хорошую мину при плохой игре, осаживал корреспондентов, сетующих на то, что команда подсела во втором тайме (по Черчесову мы снова «бегали больше, чем турки», но куда и зачем бегали, тренер не объяснил).

Артем Дзюба как командообразующий игрок и капитан очень старался, но выглядел, как и вся команда во втором тайме, откровенно жалко.

Дальше нужно было принимать сборную Венгрии, отстающую на одно очко.

Украинцы принимали лидера группы Испанию, разобравшуюся с ними дома легко и уверенно. Испанцам приятно было выйти на газон «Олимпийского», где они восемь лет назад в финале Евро-2012 той еще сборной Испании разгромили Италию с неприличным для решающего матча счетом — 4:0. Впрочем, приятно подопечным Луиса Энрике было недолго.

У меня было такое ощущение, что команда Андрея Шевченко за пару недель экстренно прошла курс молодого бойца не только на практике. Во всяком случае она точно знала, как надо играть на результат. В чем-то матч напоминал главную российскую игру пятилетия с Испанией в «Лужниках» на домашнем чемпионате мира. Но нынешняя сильно омоложенная испанская сборная выглядит не в пример увереннее той, усталой и провалившейся в Москве, а противостояла ей, напомню, команда совсем уж «никакая», если не видеть матч с немцами.

Шевченко, как и тогда Черчесов, поставил против испанцев «автобус», отбросив всякую мысль об активной контригре. Испанцы давили тотально (владение мячом 72 процента), превзошли хозяев во всех компонентах, имели с десяток моментов и полумоментов, но то, что долетало до Бущана, он брал, а в атаке украинцам хватило двух эпизодов в стиле «утром репетиция — вечером премьера». Когда до окончания основного времени оставалось 15 минут, Андрей Ярмоленко сделал радиоуправляемую передачу на ход Виктору Цыганкову, запаниковавший Давид де Хеа выскочил из ворот и только проводил глазами летевший в сетку мяч. Отстоять минимальный перевес было еще труднее, чем забить, но они это сделали.

Эксперты, уже отправившие сборную Украины в дивизион «В», дружно заткнулись.

Сборной России против венгров не надо было совершать никаких подвигов. Ей надо было просто сыграть в свою игру, которая раньше приносила результат в матчах с соперниками класса «В». Но венгры были к ней готовы, а ничего другого, кроме фланговых проходов и примитивных навесов, хозяева предложить в первом тайме не могли. Ударов было ровно ноль. И во втором, хоть дело пошло веселее, в створ ворот попали один раз. Еще один раз, правда, была и перекладина, но этим все и ограничилось. Это был футбол инициативный, но примитивный до безобразия. Больше всего было жаль 35-летнего Юрия Жиркова, который третий матч подряд левой борозды не портил, но не более того.

Станислав Черчесов сказал, что очков недобрали, но первое место за собой сохранили. С большой долей уверенности могу сказать, что сохранили ненадолго.

С такой игрой нам сидеть в дивизионе «В» пожизненно.

Может, и не надо стремиться выше — стабильность важнее прорывов. Как живет страна, так выглядит и ее футбольная витрина, тут совпадение просто идеальное.

А ура-патриоты пусть продолжают дальше изгаляться над Украиной. Ее футболисты второй командой испанцев обыграли, и не по пенальти. Очень смешно.