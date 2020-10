«Превратить поиск правды в оружие»

7 октября, в день убийства Анны Политковской, в Лондоне объявили лауреата премии ее имени, учрежденной организацией RAW in WAR (Reach All Women in War — «Помочь каждой женщине в огне войны»). Первым лауреатом премии в 2007 году стала Наталья Эстемирова, в 2009 году ее убили в Чечне. В этом году премию получила йеменская правозащитница Радхья аль-Мутавакель. Радхья аль-Мутавакель проводила и организовывала расследования военных преступлений, совершаемых против гражданского населения страны всеми сторонами затяжного конфликта в Йемене, уточнили в RAW in WAR. Организация «Мватана», соучредительницей которой является правозащитница, задокументировала сотни злоупотреблений. Каждый лауреат пишет свое письмо Анне. Это — письмо из Йемена, чью войну игнорирует мир.

прямая речь Письмо Радхьи аль-Мутавакель — Анне Политковской

Дорогая Анна! Получить премию, которая носит твое имя, значит для меня очень много. Не только потому, что ты выступала против чеченской войны, превратив поиск правды в оружие, помогающее противостоять ее злодеяниям, но и потому, что мой отец, как и ты, был убит. Убит у себя на родине, в Йемене, в ноябре 2014 года, за то, что был голосом, выступавшим за мир, на фоне многочисленных призывов тех, кто был готов развязать кровопролитную войну. Войну, которая продолжается по сей день. Наверное, он оказался препятствием на пути сторонников войны, и его, как и тебя, пришлось убрать. Война не дала мне возможности оплакать отца, как он того заслуживал. Я даже не написала ему такого письма. Однако я знаю, что он гордится каждым моим усилием, направленным на борьбу с этой войной, и ее преступлениями, и нарушениями прав мирного населения. Анна, я не знаю, что ты могла знать и помнить о Йемене. Его историческое название — Аравия Феликс (Счастливая Аравия). Однако сегодня Организация Объединенных Наций называет Йемен самым страшным гуманитарным кризисом на планете. Но речь идет не о стихийном бедствии, а о рукотворном кризисе. Сейчас мне кажется, что этот кризис продолжается бесконечно, несмотря на то, что войне всего около шести лет и до ее начала мы были страной, которая не только страдала, но и жила. У нас шли обсуждения новой конституции и нового общественного договора, мы призывали к большим свободам, к свободным и справедливым выборам. Сегодня Йемен превратился в страну, находящуюся под полным контролем вооруженных группировок, взятую в кольцо арабскими странами при поддержке Запада. В отношении Йемена совершаются самые страшные преступления, одним из которых является голод, используемый сторонами в конфликте в качестве орудия войны. Тем не менее все это не случилось внезапно: у войны было много истоков, но два катастрофических момента стали в ней поворотными. Первый произошел в сентябре 2014 года, когда вооруженная группировка Хути захватила столицу Сана, взяв в осаду правительство и распространив контроль на другие мухафазы. Второй пришелся на март 2015 года, когда по просьбе правительства Йемена была предпринята военная интервенция нескольких стран во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Я не знаю, как объяснить тебе, что я испытывала в то время. Я — дочь Саны, которая обожает ее, обожает тот гражданский дух, который сформировался в этом городе благодаря многолетней борьбе йеменского народа. 24 сентября 2014 года я вышла на улицу и пришла в ужас, увидев вооруженного ребенка, стоящего на посту регулировщика дорожного движения, — и это было только началом. На рассвете 26 марта 2015 года по всей Сане прогремели взрывы. На следующий день я стояла в шоке перед обломками домов, в которых проживали восемь семей, где в результате воздушного удара военной авиации арабской коалиции погибли по меньшей мере 27 человек, включая 15 детей. И это тоже было только началом. Прежде чем я расскажу тебе больше о войне, ее преступлениях и участниках, позволь мне, дорогая Анна, немного вернуться назад, пробивая тьму маленьким лучиком света. Я познакомилась с Абдулрашидом аль-Факихом в год твоей смерти, моя дорогая Анна. Это человек, с которым я сначала разделяла страсть к работе в области прав человека и с которым позже разделила свою жизнь. В том же году родилась идея организации «Мватана за права человека». Тогда это была лишь мечта в воображении двух активистов, у которых не было ничего, кроме веры в людей и их права на достойную жизнь. Мы начали закладывать основы «Мватаны» в 2007 году. Нас было двое. Сегодня мы — команда из десятков мужчин и женщин, чья работа охватывает весь Йемен. Женщины составляют половину команды, они работают во всех подразделениях и управлениях «Мватаны», занимаясь исследованиями, юридической поддержкой, вопросами ответственности, работой со СМИ и адвокатурой, финансами, проектами и кадрами. Кроме того, четыре наиболее важных подразделения «Мватаны» возглавляют женщины. Я бесконечно благодарна им и всей команде «Мватаны». Мы, как и ты, Анна, верим в важность правды в борьбе с войной, поэтому одно из самых главных направлений работы «Мватаны» — это документирование нарушений, совершаемых всеми сторонами конфликта в Йемене. Фото предоставлено RAW in WAR Мы считаем, что информация — это сила, что она является основой для любых последующих мер. «Мватана» проводит тщательные и кропотливые расследования, выезжая на места, беседуя с очевидцами, потерпевшими, семьями жертв, врачами и другими. Она также собирает все имеющиеся доказательства, включая фотографии остатков использовавшегося при авиаударах и наземных атаках оружия. Затем мы публикуем то, что собрали, в отчетах, заявлениях, блогах, документальных фильмах и т. д. После многих лет работы мы считаем себя ответственными за формирование правозащитной «памяти» не только в целях защиты интересов и смягчения вреда, причиняемого гражданскому населению сегодня, но и для привлечения виновных к ответственности в будущем. «Мватана» также работает в области защиты общественных интересов на международном уровне, разоблачая беспредел воюющих сторон в Йемене. Я честно признаюсь тебе, Анна, что в какой-то момент мы думали, что говорить и публиковать правду достаточно для того, чтобы добиться защиты гражданского населения и прекратить войну. Однако мы обнаружили, что этого мало, потому что есть страны, которые уже знают правду о том, что происходит в Йемене. Со временем мы осознали, что война в Йемене не столько забыта, сколько просто игнорируется миром. Здесь замешаны интересы, моя дорогая Анна; интересы тех, кого не волнует кровь ни в чем не повинных людей. Такие страны, как США, Великобритания и Франция, могут сыграть эффективную роль в прекращении войны и защите гражданского населения, но не делают этого. Вместо этого они продают оружие Саудовской Аравии и ОАЭ, поддерживают их и пытаются препятствовать любым усилиям по привлечению к ответственности виновных в совершении преступлений. На другой стороне находится Иран, который поддерживает движение Хути и который ничем не лучше остальных стран, но, по крайней мере, не претендует на соблюдение демократии и стандартов в области прав человека. Позже в своей работе мы сосредоточились на вопросе ответственности. В лексиконе Йемена сегодня не хватает слова «ответственность». Стороны конфликта продолжают верить в свою способность действовать безнаказанно, и именно поэтому они не интересуются защитой гражданского населения. Йемен не превратился бы в самый тяжелый гуманитарный кризис в мире, даже в контексте войны, если бы стороны конфликта просто соблюдали международное гуманитарное право и нормы в области прав человека. Под словом «ответственность» я понимаю уголовную ответственность. В настоящее время мы изучаем возможности привлечения виновных к ответственности на международном уровне. Хотя наши возможности ограничены, мы работаем с теми средствами, которые имеются сегодня, и пытаемся добиться доступа к правосудию. С помощью группы юристов — мужчин и женщин — в различных провинциях Йемена, находящихся под руководством различных органов власти, «Мватана» также осуществляет ежедневное последующее отслеживание ситуации по делам о произвольных задержаниях, насильственных похищениях и пытках. Нашей группе удалось добиться освобождения многих задержанных. Произвольные задержания, насильственные похищения и пытки являются наиболее распространенными нарушениями прав человека в Йемене, что лишний раз показывает, что органы власти могут быть разными, но все они действуют одинаково. Фото предоставлено RAW in WAR Теперь ты, возможно, спросишь меня о том, как мы можем защитить себя и каким рискам мы себя подвергаем. На самом деле в Йемене никто не находится в безопасности, или, как я постоянно говорю, всем нам просто иногда случайно везет с безопасностью в стране, где с каждым может случиться что угодно и когда угодно. Нет сомнений в том, что, являясь независимой организацией, работающей против нарушений, совершаемых всеми воюющими сторонами в стране, которая страдает от полного краха государства, контролируется вооруженными группировками, подвергается осаде и военной кампании со стороны нескольких стран, включая ее соседа, Саудовскую Аравию, мы подвергаемся особому риску. Фактически у нас нет никакой защиты, кроме собственного нейтралитета, профессионализма и репутации, которая сначала была завоевана на местном уровне, а сейчас вышла на уровень международный. Однако никто из нас, разумеется, не является полностью защищенным. Ряд сотрудников «Мватаны», в том числе мы с Абдулрашидом, подвергались задержаниям, преследованиям и угрозам. «Мватана» также является мишенью для клеветнических кампаний и оскорблений. Но главное в том, что мы по-прежнему можем играть свою роль защитников прав человека для жертв войны. Читайте также Сезон вечного вождя. Об особенностях и вреде долгожительства у власти — на живых примерах А теперь давай вернемся с тобой обратно на войну. Ты прекрасно знаешь, что такое война и как все войны похожи друг на друга. Самое главное, что тебе нужно знать о войне в Йемене, — это то, что в ней нет героев, есть только преступники и жертвы. Все стороны виновны в нарушениях прав гражданского населения. Все они равны в своем неуважении к людям, миру и правам человека. Йеменцы терпят беспредел со всех сторон: это воздушные и наземные удары, мины, блокирование грузов гуманитарной помощи, вербовка детей, нападения на школы и больницы, осады, произвольные задержания, насильственные похищения, пытки, ограничения гражданских свобод и многое другое. Помимо прямых нарушений, от которых страдает гражданское население Йемена, существует также экономическая ситуация, которая явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения населения. Большинство йеменцев, занятых в государственном секторе, не получают зарплаты с 2016 года; в большинстве районов нет электричества, а кризис государственного управления означает, что йеменцы остались один на один с трагедией непомерных масштабов. Огромная беда заключается в том, что, как я уже говорила, стороны конфликта используют голод в качестве оружия войны. Я не хочу оставлять тебя наедине с этой мрачной картиной, дорогая Анна, есть еще одна правда, которую ты должна знать, а именно то, что йеменцы любят жизнь. Большинство простых йеменцев сохранили внутреннюю красоту и помогают друг другу преодолевать жизненные невзгоды. Многие из них отвергают войну и насилие сторон, пытаются сохранить положительное начало, каждый в своей сфере. В Йемене много женщин, которые остаются примером красоты, любви и силы в сердце этой измученной страны и которые поднимают свои голоса против войны. Несмотря на все трудности, мир в Йемене остается достижимым. Усилия всех, кто хочет изменить ситуацию к лучшему на благо народа, не будут напрасными. Не будут напрасны и твои усилия, Анна. Мир праху твоему! С любовью, Радхья. 