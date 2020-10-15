От Петра до «Красного Октября»

На линии выпуска шоколада

Вряд ли Петр I, издавший в 1699 году указ «О праздновании Нового года», предполагал, какой глубинной и незыблемой традицией все обернется и какая мощнейшая индустрия из этого вырастет в нашей стране. Конечно, не мог он и представить, что всего через 300 с лишним лет сладости и подарки по случаю праздника заполонят все лавочки, торговые точки, магазины и торговые центры, а от их разнообразия будет рябить в глазах. Почему же многолетняя традиция не теряет актуальности и по сей день, а привычка дарить сладости на Новый год становится все более востребованной, разбиралась «Новая».

Доступно оценить эффективность бизнес-модели можно с помощью классического сопоставления спроса и предложения. И когда речь идет о новогодних подарках, все кажется совсем очевидным. С одной стороны — высокое влияние традиций, которые просто обязывают потребителя совершать такие покупки. С другой — данные о продажах в этом сегменте, составляющие львиную долю прибыли кондитерских фабрик.

Но времена и взгляды постепенно меняются, и зачастую производители не всегда успевают угнаться за запросами современного поколения. Основываясь на последних данных маркетинговых агентств, составленных из пожеланий и отзывов потребителей, сопоставим их с предложениями холдинга «Объединенные кондитеры», выпускающего сладкие подарки к празднику более пятнадцати лет.

Фотография из цеха ручной работы: мастер-шоколатье Владимир Ефимович Коннэ проводит экскурсию по цеху для потомков легендарных немецких кондитеров Эйнема и Гейса

Если говорить о среднестатистическом потребителе, то на его выбор сладкого подарка влияет в первую очередь визуальная составляющая, и только потом — внутреннее наполнение. Да и торговые сети выбирают для размещения на своих полках подарки в самых красивых упаковках. Поэтому к разработке дизайна упаковки, ее форме и украшению привлекается большая команда представителей всех подразделений кондитерского концерна «Объединенные кондитеры». За креатив и оригинальность (один из самых распространенных запросов потребителей) отвечает группа дизайнеров. Ими, например, был детально отрисован подарок «Шоколадная фабрика» — набор сладостей в форме жилого дома династии российских кондитеров Абрикосовых (символ фабрики «Бабаевский», украшающий ее логотип), который не первый год занимает почетное место на полках магазинов в предпраздничный период. А непосредственное воплощение возложено на проверенных годами поставщиков, которые учитывают все нюансы — от удобства сборки и транспортировки до нанесения тисненого золота или глиттерного лака.

Выбирать упаковку команде холдинга даже сложнее, чем потребителю, окруженному яркими коробочками. Это достаточно серьезная аналитическая работа, понимание последних тенденций и… удача.

На самом деле, почти невозможно угадать, какой именно подарок станет хитом продаж.

Поэтому и о конкретных предпочтениях потребителя в формах упаковки исследователи и маркетологи умалчивают — разброс в данных довольно велик. И предложений действительно огромное множество — и картонные коробки разнообразных форм, и тканевые мешочки, и плюшевые символы года. Даже мини-самоваром уже не удивишь. Поэтому ответить на современные запросы мультимедиапоколения в этом году предназначено сладким подаркам с QR-кодами, открывающими приложения для смартфона со сказками, мультфильмами и играми. Но что-то модно, а что-то вечно, и речь, конечно, о подарках в жестяных коробочках, производившихся еще с середины XIX века фабрикой «Эйнемъ» (праотцем «Красного Октября») и не утративших своего обаяния.

При таком разнообразии определяющую роль для потребителя играет цена. И здесь «Объединенные кондитеры» придерживаются правила — обеспечить наиболее выгодное предложение. Поэтому ценовой диапазон подарков формируют, исходя из понимания разных финансовых возможностей покупателя. Так, подарочные наборы довольно ощутимо различаются по весу. Есть и крохотные 125-граммовые презенты, и увесистые 1,5-килограммовые «дворцы», «ларцы» и «замки». Отличаются подарки и по внутреннему наполнению. Его, кстати, «формируют» не только потребители, но и ритейлеры. На основании данных по каждому из сегментов продаж, они вносят собственные предложения по форме и содержанию подарочных наборов. И именно их можно благодарить (или винить) за отсутствие карамельных конфет в большинстве подарков в последние годы.

Шоколадная фигура символа наступающего года

Несмотря на то что большую часть прибыли в новогодние праздники приносят именно продажи в секторе массового потребительского рынка, «Объединенные кондитеры» активно откликаются и на запросы корпоративных клиентов. Много лет они занимаются производством особенных брендированных подарков с вложениями-сюрпризами как для небольших компаний, так и для крупных корпораций, а также для массовых городских мероприятий и шоу-представлений. А специальный цех «Новая розница» готов к выполнению эксклюзивных запросов. За них целиком и полностью отвечает известный шоколатье Владимир Коннэ и собранная им команда профессионалов кондитерского искусства. На протяжении года они по уникальной технологии ваяют шоколадные скульптуры по эскизам заказчиков, а к главному празднику готовят лимитированную серию сладких шоколадных фигурок. Нередко счастливые обладатели готовых произведений из горького, молочного, белого шоколада самого высшего качества предпочитают их не есть, а оставить себе в качестве особого сувенира. Но производитель предупреждает: шоколад нуждается в особых условиях хранения, с поддержанием необходимой температуры и влажности.

История помнит, как в суровые военные годы «Красный Октябрь», сосредоточенный на выполнении оборонных заказов и в условиях дефицита сырья, выпустил (судя по документам 1944 года) 380 тысяч новогодних подарочных наборов в оригинальном оформлении. Если даже такое тяжелое время могло хоть на миг озариться скромной сладкой радостью, то нынешнее поколение с его возможностями и технологиями, будем надеяться, с этой традицией не расстанется.