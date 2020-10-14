«Архив Анны Политковской» стал достоянием «Мемориала»

Более 150 экспонатов, бережно хранившихся в стенах редакции «Новой газеты», преданы в архив Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал».

Фото: Светлана Виданова \ «Новая»

Фото: Светлана Виданова \ «Новая»

Каждый из них – отдельная история. История жизни и работы, которые сама Анна Степановна не отделяла друг от друга. История ее героев, записанная аккуратным почерком. История смерти, отпечатанная на первых полосах газет и журналов. История скорби, выбитая на телеграммах черными буквами на разных языках. Теперь эти истории займут своё место в архиве Международного Мемориала. В ближайшем времени будут оцифрованы и станут доступны для всех, кому дорога память об Анне Политковской.

Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал»:

— Наш последний разговор Анна Степановна завершила фразой: «Не забывайте Заурбека Талхигова». Наверное, это одно из последних дел, которыми она занималась, и документы, связанные с ним, наверняка лежали на ее столе. А теперь лежат перед нами. Время прошло, Талхигов, осужденный за попытку участия в урегулировании кризиса в «Норд-Осте», был освобожден и умер этой весной. Время уходит, люди уходят, остаются документы. Как остались материалы Наташи Эстемировой после ее убийства, хотя ее компьютер был похищен, и документы Стаса Маркелова, который он также хранил на рабочем столе. Теперь с нами и архив Анны Политковской. Я не знаю, скажет ли он нам что-то новое. Но архив не умеет молчать. Наша задача – этот разговор с миром – продолжить.