Прощай, Кипр. Здравствуй, Мальта

Коррупционную суть фактической продажи паспортов Евросоюза обсуждали годами, а для решения вопроса хватило часового фильма в жанре «журналист меняет профессию». Реакция на расследование, опубликованное катарским телеканалом 12 октября, оказалась молниеносной. Суток не прошло, как кипрское правительство объявило о сворачивании программы «гражданство в обмен на инвестиции», а спикер местного парламента «воздержался» от исполнения обязанностей.

Программа получения гражданства «за инвестиции» славно работала на Кипре с 2002 года. Условия достаточно просты: 2 миллиона евро вложений в местную экономику, владение недвижимостью на острове — и ты вместе с семьей гражданин Кипра. В 2019 году порог подняли до 2,5 миллиона евро. Так как остров с 2004 года член ЕС, кипрский паспорт открывает для его владельца мир и позволяет забыть о визах в 173 страны.

Сколько всего паспортов было выдано по «инвестиционной программе», точно неизвестно. Весной 2020 года издание Cyprus Mail сообщало, что с 2013 года в рамках программы было получено около 6,6 млрд евро инвестиций, что дает около 3300 новых граждан (примерно 470 в год). Учитывая членов семей инвесторов, истинное количество может быть значительно больше.

Нельзя сказать, что Европейский союз не реагировал на рост числа своих граждан. В январе 2019 года Еврокомиссия даже потребовала от стран-участниц «усилить проверки», особо отметив три страны, «фактически торгующие гражданством», — Болгарию, Мальту и Кипр, которые, по мнению комиссии, недостаточно тщательно проверяют криминальную историю кандидатов и не принимают во внимание предыдущие отказы в гражданстве или виде на жительство со стороны других стран ЕС. Но проблема была в том, что доклад Еврокомиссии для суверенного Кипра, равно как и для других членов Евросоюза, — лишь рекомендация.

Следующая серия скандала вышла в ноябре 2019 года, когда правительство Кипра объявило о решении аннулировать гражданство у 26 человек (среди них 9 инвесторов и 17 членов их семей), причем 9 человек из списка — россияне. Как отмечало Cyprus Mail полгода спустя, неизвестно, было ли это решение исполнено, так как, по заявлению правительства, «это было непросто по юридическим причинам».

Фото: EPA-EFE

Серьезный скандал в августе 2019 года вызвала публикация Al Jazeera Cyprus Papers. В распоряжении телеканала оказалось более 1400 одобренных заявлений на инвестиционный паспорт Кипра, всего на 2351 человек из 74 стран за 2017–2019 годы. Al Jazeera утверждала, что основными покупателями паспортов были российские граждане, и опубликовала список из 100 фамилий, включая 39 россиян.

В сентябре кипрская Politis со ссылкой на письмо президента Никаса Анастасиадиса членам парламента привела список граждан России, получивших «золотые паспорта» в 2008–2012 годах, и, по мнению президента, из 141 человека 34 входили в «группу высокого риска», включая «политически значимых персон», бизнесменов и топ-менеджеров, чьи компании попали под санкции, а также лиц, находящихся в розыске. Подробнее о российских бизнесменах и парламентариях, вызвавших подозрения у президента Кипра, можно прочитать в материале «Новой».

Но изменили ситуацию не доклады Еврокомиссии и не письма кипрского президента. Всего один репортаж похоронил паспортный бизнес с явным налетом криминала. Результат — мечта расследователя.

Авантюрная, лобовая провокация журналистов Al Jazeera выстрелила. Репортеры, назвавшиеся «Билли» и «Энджи», представителями некоего (вымышленного) беглого китайского бизнесмена, приговоренного на родине к 7 годам тюрьмы, обратились в местное агентство недвижимости. Легенда, рассказанная представителям агентства: китайский коммерсант был обвинен во взяточничестве и коррупции, но благодаря своим связям узнал о полицейской операции, успел перевести свои активы в Макао и скрылся. Теперь он не хочет сидеть 7 лет в китайской тюрьме, а хочет получить кипрское «инвестиционное» гражданство и интересуется, не будут ли его криминальные приключения проблемой.

Не будут, отвечают Билли. И через одно рукопожатие его знакомят с депутатом кипрского парламента и владельцем строительной корпорации Христакисом Дзованисом, а через два — с председателем парламента Деметрисом Силлурисом. Схема проста до примитивности. Деньги вкладываются в строительство недвижимости, которое осуществляет корпорация того самого Христакиса Giovani Group, после чего он и Силлурис обеспечивают получение гражданства. Никаких намеков или условностей, никаких мутных посредников, переговоры напрямую с первым лицом. Председатель парламента Кипра лично обсуждает проблему судимости потенциального гражданина Евросоюза (которая по кипрским законам исключает возможность получения паспорта) и обещает его представителю «полную поддержку на Кипре: политическую, экономическую, общественную». Он, конечно, более осторожен, чем дельцы из фирмы недвижимости, которые, рекламируя Дзованиса и Силлуриса, как людей, решающих все проблемы, гарантировали китайскому коррупционеру гражданство ЕС со стопроцентной уверенностью. Силлурис говорит о 99 процентах успеха.

Сопровождающий «сделку» адвокат Андреас Питтаджис еще более откровенен.

На вопрос о возможности изменения имени «клиента» он радостно смеется: «Конечно, мы можем. Это же Кипр!»

Фото: кадр из расследования телеканала Al Jazeera

История оказалась посильнее доклада Еврокомиссии. Фильм вышел в понедельник, во вторник Совет министров Кипра отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, официально — с 1 ноября 2020 года. Президент Кипра Никас Анастасиадис создал комиссию для расследования ситуации.

Парламентарии Силлурис и Дзованис пока «воздержались» от исполнения своих обязанностей. Как сообщает Al Jazeera, отрицая совершение каких-либо правонарушений со своей стороны, они заявляют, что их контакты с журналистами под прикрытием «были нацелены на сбор информации в поддержку доклада властям», без информирования этих властей. Вряд ли кто-то сможет поверить в эту версию после просмотра Cyprus Papers Undercover.

Еврокомиссия сочла необходимым заявить, что «европейские ценности не продаются», и напомнила, что ранее «часто выражала серьезную озабоченность» схемами предоставления «инвестиционного гражданства». В настоящее время Еврокомиссия изучает соответствие кипрской схемы законодательству ЕС и, вероятно, найдет повод еще раз выразить серьезную озабоченность.

Впрочем, потенциальных новых граждан Евросоюза просят не беспокоиться. Остается Мальта. С учетом необходимых инвестиций в недвижимость, безвозмездного взноса в специальный фонд развития республики и доплат за родственников, пакет паспортов на семью можно получить примерно за 1,5 миллиона евро.