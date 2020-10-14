Разгон протестующих, уголовные дела: что происходит в Хабаровске?

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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
Хабаровск протестует уже четвертый месяц: на шествия выходили семьи с детьми, пенсионеры. Три месяца полиция не проводила массовых задержаний, однако на 92-ой день протестов к концу демонстрации из дверей здания правительства вылетели сотрудники ОМОНа и стали жестко зачищать территорию. Против одного из участников акции возбудили дело по «дадинской» статье.
В прямом эфире с хабаровским адвокатом Константином Бубоном, координатором штаба Навального в Хабаровске Алексеем Ворсиным и хабаровским журналистом Сергеем Мингазовым мы обсуждаем, почему именно сейчас, когда уже почти не осталось надежды достучаться до московских властей, на хабаровчан спустили полицию? Стрим ведут журналисты Ирина Воробьева и Кирилл Мартынов.
Подключайтесь к трансляции и участвуйте в обсуждении вместе с жителями Хабаровска и нашими ведущими!
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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