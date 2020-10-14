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№ 113 от 14 октября 2020

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Почему новый iPhone 12 с поддержкой 5G бесполезен в России?

Объясняем за 4 минуты: видео

Общество35

Валерий ШиряевНовая газета

35
 

Во вторник компания Apple представила новый iPhone 12 — первый телефон линейки с поддержкой 5G. В России уже поднялась новая волна айфономании — люди готовы день и ночь поджидать новые гаджеты в магазинах и снова продают места в очередях тем, кто желает потратить от 70 до 110 тысяч рублей на смартфон. Но так ли нужен россиянам iPhone с поддержкой 5G? И вообще будет ли этот сервис работать в нашей стране? 

Власти РФ до сих пор не предоставили мобильным операторам нужных частот для развития технологии, а во внедрении оборудования поколения 5G мы уступаем даже Уганде. Для чего вообще используется новый стандарт связи, почему вокруг него столько теорий заговора и что мешает развивать 5G в Росcии — объясняем за 4 минуты.

Теги:
5G, apple, iPhone

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