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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
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Как схимонах Сергий принуждал Среднеуральский монастырь к послушанию: заговорили жертвы насилия
«Новая газета»редакция
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:схиигумен сергий, новая газета, обложка дня
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