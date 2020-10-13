Кто сломал океан?

Авачинская бухта, Камчатка. Красным — место загрязнения. Инфографика: «Новая газета»

Природная» версия стала приоритетной в расследовании чрезвычайного происшествия у берегов Камчатки. Чиновники краевого правительства и ученые РАН заявляют, что морских животных, вероятно, погубили токсичные микроводоросли. Их влияние, по мнению экспертов, ощутили на себе и серферы, у которых после погружения в океан возникали проблемы со зрением. Могильник с ядохимикатами под вулканом Козельский теперь вне подозрений. Воду из рек Мутнушка и Налычева, протекающих неподалеку от могильника, как утверждают в региональном правительстве, можно пить (хотя я бы, откровенно говоря, не рискнул).

Однако и техногенную версию власти полностью не исключают. В выходные дни комиссия во главе с губернатором Владимиром Солодовым осмотрела свалку у озера Приливное. Там взяли пробы воды и грунта.

Свалка у озера Приливное

Приливное, к слову, можно назвать озером только условно. По сути, это небольшой залив Тихого океана южнее Халактырского пляжа. Причем

главную опасность для него скорее представляет не свалка, а находящаяся неподалеку военная нефтебаза.

Раньше в ней хранился запас дизельного топлива — порядка 60 тысяч тонн. Но емкости дали течь, и топливо стало просачиваться в озеро. Как уверял меня один из бывших сотрудников нефтебазы, так продолжалось несколько лет. Потом соляру откачали. Теперь в водоем сливают различные отходы из расположенной у берега войсковой части противодиверсионных сил и средств. Очистных сооружений там нет.

Депутат Михаил Пучковский

Конечно, войсковая часть (даже вместе с нефтебазой) едва ли могла до такой степени отравить океан, что находиться в нем стало опасно для людей и животных. Но на Камчатке хватает и других потенциальных источников загрязнения. Депутат краевого Заксобрания Михаил Пучковский, который раньше работал заместителем директора совхоза «Петропавловский», рассказал мне, что

в 90-е годы военные предлагали аграриям использовать разбавленное ракетное топливо в качестве азотного удобрения.

Дело в том, что рядом с совхозом находилось несколько частей, в том числе и радыгинский дивизион ПВО с ракетами С-200. Их заправляли жидким топливом АК-27 (меланж). Примерно четверть века назад дивизион и другие части попали под сокращение (какие-то чуть раньше, какие-то немного позже). Вот командиры и решили поделиться оставшимся меланжем с аграриями.

«Мы на это не пошли. Поэтому, как мне говорили осведомленные люди, часть топлива военные слили в землю, а часть закопали вместе с емкостями», — изложил Пучковский свою версию событий.

Депутат вспоминает, что селяне тогда могли разжиться не только меланжем, но и техникой. Подразделения, которые когда-то считались боевыми, перед закрытием активно разворовывались, а прапорщики и офицеры бойко торговали войсковыми запасами. Поля совхоза «Петропавловский» граничат с Халактырским пляжем. В связи с этим Пучковский предполагает, что

закопанное ракетное топливо могло-таки попасть в океан.

Стрельбы на Радыгинском полигоне, 2004 год. Фото: Игорь Кравчук / express-kamchatka1.ру

Своя версия происшествия есть и у другого Михаила — бывшего старшины 182-й отдельной бригады подводных лодок, которая базировалась в бухте Бечевинская. Бригаду расформировали в 1996 году. Отставной старшина, который сейчас живет в Краснодарском крае, говорит, что Минобороны тогда на скорую руку избавлялось от ненужного имущества. Его, правда, не закапывали в землю, а топили в Авачинском заливе.

«Там были запечатанные бочки с реактивами, техника, боеприпасы — не только наши, но и те, что нам доставляли ракетчики. Их вывозили за 15 миль и сбрасывали в воду. Что-то топили и ближе к берегу.

Так делали не только мы, а все береговые части. Это был бардак и хаос. Уверен, что дно океана скрывает много военных тайн. Там есть и затопленные корабли, и подлодки, и торпеды. Теперь все это сгнило и начало «фонить», — полагает Михаил.

Кстати, и другие военные подтверждают, что сбрасывать в воду боеприпасы, у которых выходил срок хранения, считалось в порядке вещей. Некоторые районы затопления военных грузов известны. В них запрещено вести промысел рыболовецким судам. А то еще попадется в виде прилова какая-нибудь торпеда или бочка с химикатами.

Еще одно опасное место на карте —

участок берега бухты Крашенинникова в городе Вилючинске. Там оборудованы могильник с ядерными отходами и специальная площадка для слива окислителя (это компонент ракетного топлива).

Как пояснил мне капитан 1-го ранга запаса, на спецплощадке под бетонной плитой покоятся остатки аварийной ракеты Р-29. В 1970 годы эта ракета взорвалась в шахте подводной лодки. В результате из нее вылетела ядерная боеголовка. С боеголовкой, к счастью, ничего страшного не случилось. Она просто упала на мелководье, ее вытащили и утилизировали.

ЧП на Халактырском пляже, конечно, не связано с аварийной ракетой, да и с вилючинским могильником, вероятно, тоже. Но каждый из подобных объектов явно не лучшим образом влияет на окружающую среду.

Вид на бухту Бечевинскую, где расположен поселок Бечевинка, основанный в 1960-х годах как военный городок, а в 1971 году ставший пристанищем подводных лодок. Городок опустел в середине 90-х. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Между тем на экологию полуострова воздействуют не только военные. Авачинская бухта, на берегу которой построен Петропавловск-Камчатский, является огромным кладбищем старых затонувших кораблей и хранилищем различных отходов. Власти с гордостью называют бухту достопримечательностью, одной из красивейших в мире. При этом ежедневно и ежечасно в это чудо природы в огромном количестве сливают бытовые стоки со всего города. Причем значительная часть сливов не проходит никакой очистки. Говорят, что

дно бухты покрыто черным илом с запахом сероводорода.

Одна из версий ЧП у берегов Камчатки, которую сейчас обсуждают местные жители: происшествие не вызвано каким-то одним явлением. Просто океан стал возвращать людям то, что они «дарили» ему. Это и реактивы из прогнивших бочек, и остатки боеприпасов, и химикаты, и много чего еще. Океан долгие годы принимал тысячи тонн ядовитых веществ. Но переполнилась и эта бочка, казавшаяся бездонной.

Что касается «природной» версии загрязнения, на которой остановились чиновники и ученые, то она в целом видится логичной. Но не менее логично и то, что убедила эта версия далеко не всех. С одной стороны, потому что выводы властей по поводу различных ЧП вызывают, мягко говоря, не много доверия. А с другой — потому что в океан за последние десятилетия действительно вылили слишком много отравы. И жители Камчатки об этом хорошо знают.

Петропавловск-Камчатский