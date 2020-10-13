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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
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«Плачут, переживают, боятся»: как живет Нагорный Карабах? Подкаст
Гость — спецкор «Новой» Илья Азар
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Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вернулся из Нагорного Карабаха. Там его лишили аккредитации после выхода репортажа «Война у южных ворот», где Илья рассказал, что происходит в населенных пунктах Шуша и Лачин.
В свежем выпуске подкаста «Что нового» поговорили с Ильей про то, что происходит в Карабахе сейчас, на чьей стороне преимущество в конфликте, соблюдается ли перемирие и что могло бы остановить эту войну.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
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