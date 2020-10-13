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Милицейское насилие в Беларуси: новые эпизоды

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№ 112 от 12 октября 2020

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«Плачут, переживают, боятся»: как живет Нагорный Карабах? Подкаст

Гость — спецкор «Новой» Илья Азар

Политика1

Надежда ЮроваИлья Азар«Новая газета»

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Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вернулся из Нагорного Карабаха. Там его лишили аккредитации после выхода репортажа «Война у южных ворот», где Илья рассказал, что происходит в населенных пунктах Шуша и Лачин.

В свежем выпуске подкаста «Что нового» поговорили с Ильей про то, что происходит в Карабахе сейчас, на чьей стороне преимущество в конфликте, соблюдается ли перемирие и что могло бы остановить эту войну.

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Теги:
кавказ, непризнанные республики, азербайджан, армения, война, дипломатия, нагорный карабах

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