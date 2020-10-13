«Плачут, переживают, боятся»: как живет Нагорный Карабах? Подкаст

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вернулся из Нагорного Карабаха. Там его лишили аккредитации после выхода репортажа «Война у южных ворот», где Илья рассказал, что происходит в населенных пунктах Шуша и Лачин.

В свежем выпуске подкаста «Что нового» поговорили с Ильей про то, что происходит в Карабахе сейчас, на чьей стороне преимущество в конфликте, соблюдается ли перемирие и что могло бы остановить эту войну.