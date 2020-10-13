Нобелевскую премию по экономике в 2020 году Шведская королевская академия наук вручила Роберту Уилсону и Полу Милгрому — американским экономистам из Стэнфордского университета. Премию присудили за вклад в теорию аукционов и создание новых аукционных форматов. О том, почему это направление пользуется большим уважением среди экономистов и как теорию аукционов использует Google, «Новой» рассказал ректор РЭШ Рубен Ениколопов.

Роберт Уилсон и Пол Милгром (справа). Фото: EPA

«Решение комитета никогда нельзя предсказать точно, но в этот раз ни у кого не возникнет сомнения в том, что лауреаты достойны премии. Они оба — очень известные ученые, и все ценят тот факт, что они сочетают фундаментальную теорию и применение идей на практике — это тенденция присуждения Нобелевской премии последних лет.

Теорию аукционов можно охарактеризовать как применение теории игр на практике. Начиная с Джона Нэша и до 2016 года, когда Нобелевскую премию по экономике получили Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем за работы, на которых строится современная теория контрактов, теория игр была одним из основных подходов в теоретической экономике. Теория аукционов — еще одно направление, которое применяет теорию игр на практике.

Теорию аукционов делает актуальной то, что она позволяет продавать те товары и услуги, которые раньше продавались либо неэффективно, либо никак.

Этот подход может использоваться очень широко: у Google, например, значительную часть прибыли составляют доходы от продажи через аукцион контекстной рекламы.

Милгром был учеником Уилсона, он более молодой и активный, имеет несколько фирм, которые консультируют и отстраивают формат аукциона для конкретных товаров (радиочастоты, электричество, наборы лицензий на добычу полезных ископаемых) в конкретной стране. Каждый раз общую теорию нужно адаптировать к конкретным практическим случаям, отчего появляются новые форматы аукционов.

Есть несколько параметров, на основании которых можно систематизировать аукционы: делается ставка на один объект или сразу на несколько, видят ли вашу ставку другие участники аукциона, кто считается победителем, один ли раз вы можете называть цену.

Разберем самый известный пример — продажу радиочастот для телекоммуникационных операторов. Продажу осложняет то, что продаются разные частоты в разных частях страны одновременно, и то, насколько эффективно можно их использовать, зависит от того, какой набор частот в разных местах был куплен. Нужно купить несколько разных товаров, которые зависят друг от друга. Стандартные аукционы, которые мы имеем в виду (когда называется цена, а кто-то выкрикивает самую высокую цену, и бьют молотком), не подходят для таких форматов.

Уилсон и Мигром придумали новые виды аукционов, которые позволят делать более рыночными ранее непрозрачные виды процедур. Самым известным примером стал «одновременный аукцион со многими раундами», когда продается определенный набор частот, и можно делать ставки на много разных объектов во многих раундах. Условно, если продаются разные частоты в Москве, Московской области и Ростовской области, покупатель обозначает цены за все частоты, узнает, сколько поставили другие, и в следующем раунде может скорректировать цену. В конце концов покупатели приходят к соглашению и перестают менять оценки.

Другой вид аукциона — «комбинаторный часовой аукцион», когда покупатель готов купить частоты, скажем, в Москве и в Ростове, но только вместе, в комбинации. Ставка делается и на отдельные частоты, и на комбинацию частот.

Последний вид аукционов, придуманный Милгромом, это «аукцион стимулов», когда надо было перевести частоты телевизионные, которыми владели телевизионные компании, в частоты, которые могли бы использовать телеком-компании, для чего потребовались две стадии аукциона. Вначале нужно было, чтобы различные телевизионные компании сказали, за сколько они готовы продать свои частоты, и потом на основе этого надо было купить частоты и продать их телекоммуникационным компаниям.

Именно Милгром и Уилсон разработали сначала теорию, а потом практическое применение, которое использовалось для продажи частот в США, что позволило правительству заработать в два раза больше, чем ожидалось.

Потом метод стали применять и в других странах.

Новые виды аукционов применимы к аукционным закупкам в крупных компаниях. Насколько я знаю, при разработке аукционов в России не очень принято привлекать специалистов в теории аукционов, чаще используют готовые стандартные типы аукционов, не подстраивая их под конкретную реальность. Это может быть проблемой, особенно для компаний, которым известна конкретная область применения аукционов для закупки товаров или услуг. В их случае новый механизм мог бы быть более эффективным.

В аукционах не всегда выигрывает тот человек, который поставил наиболее высокую оценку. Если вы просто берете аукцион первой цены, тот, кто больше всех называл, выигрывает и платит столько, сколько назвал. Это приводит к «проклятию победителя»: если вы выиграли аукцион, скорее всего, это плохая новость для вас, потому что остальные ниже оценили объект, и вы ошиблись. Люди в таких аукционах первой цены стараются давать оценку ниже той, которую дали бы на самом деле. Эта проблема решается простым способом: вы называете свою цену, но платите оценку, которая оказалась на втором месте по размеру».

Ксения Котченко — специально для «Новой»