Классные дядьки придут из вуза

Неделю назад московское правительство высказало идею привлечь к преподаванию в школах студентов педагогических вузов — вместо учителей, заболевших ковидом, или выведенных на удаленную работу пенсионеров. Пока учителя обсуждают теоретическую вероятность такой замены, студентов уже готовят к ней. По сведениям московского Департамента образования, около 8 тысяч учителей Москвы должны перейти на удаленную работу. Для того чтобы студенты заняли их места в классах, нужны организационные решения и медицинский допуск.

Все на практику!

Студенты настроены по-разному. Некоторые полагают, что это неплохая идея. «Почувствовать себя преподавателем, поделиться своими знаниями — для студентов отличная практика» (Полина, МГПУ). «Это хорошая возможность, потому что: а) так уроки не потеряются, б) отличная возможность подработки для студентов + приобретение опыта (Константин, третьекурсник педагогической программы ВШЭ).

Однако пока что речь не идет о подработке: практика, как правило, не оплачивается. А для того, чтобы иметь возможность привлечь к работе в школе студентов тех вузов, которые подчиняются Министерству образования и науки, мэру Москвы нужно обратиться к нему с просьбой, как он это уже делал весной, чтобы привлечь студентов медицинских вузов к работе в больнице.

«Нам на днях сказали, что будет внеочередное дистанционное собрание по волонтерству, и все обязаны быть, — рассказывает Дмитрий, студент МГПУ. — Многие это проигнорировали и потом узнали от других, что речь шла о принудительной практике в школе. Начиная с 18-го числа все снимаются с пар и отправляются на полтора месяца на внеочередную практику, а пары все потом будут отработаны. Нас закрепят за определенными школьными учителями, и дальше он будет вести занятия дистанционно, а мы — следить за порядком в классе. Честно говоря, мы не понимаем, как это будет выглядеть. За ближайшую неделю нас распределят по школам. Есть конкретный человек, который за это отвечает и собирает наши данные. Школу мы сами можем выбирать».

Студенты, чья специальность напрямую не связана со школой, не особенно рады. Например, у Дмитрия это физическая реабилитация; она требует практики не в школе, а в реабилитационном центре, и, по его словам, многие студенты, особенно с платного отделения, недовольны, что полтора месяца будут заниматься тем, что не имеет отношения к их будущей работе.

Смотреть на птенца

Учителя по-разному относятся к этой инициативе. Мало кто понимает, как все это должно работать в классе. Один московский словесник резюмировал смысл общих обсуждений так: «Учитель должен стать для молодого педагога наставником, а сделать это удаленно невозможно: нужно же смотреть глазами, что птенец у тебя в классе делает. Сейчас идет к тому, что с каникул выйдут все, кто моложе 65, а старшие останутся на дистанте. Тогда получится, что кто-то из действующих учителей будет присматривать за студентами. Значит, на оставшихся штатных сотрудников только возрастет нагрузка, и это все никому не пойдет на пользу. Но меня очень интересует все-таки та польза, которая от этого всего может выйти будущим учителям. Ну, тем, кто действительно хочет».

Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза «Учитель», полагает, что идея работать не будет: «Проблема в том, что региональные руководители думают, что учителем может быть кто угодно: назначили тебя учителем — ты ведешь урок. Но студент не есть учитель. Когда он проходит практику, он заранее долго обсуждает свои пять-шесть уроков со своим руководителем и с учителем, к которому он прикреплен. А в таком виде, как предложено, внеплановая практика может быть полезна для студентов, но в ней нет никакого смысла для учеников — разве что старшеклассники порадуются, что к ним пришли новые симпатичные молодые люди.

Никто пока не понимает, как будет проходить практика. Разве у нас в каждом классе есть технические возможности, чтобы учитель видел детей, сидящих за партами, и при этом класс работал и мог ему отвечать? Несколько лет назад я вел такой вебинар по скайпу, и учителям, чтобы что-то сказать, надо было брать микрофон и подходить ближе к камере. Никто особенно не думает, сколько учителей физики или истории на дистанте — и непонятно, что студент-математик будет делать на уроке литературы. Разве что исполнять роль классного дядьки, как до революции.

Далее, практика студентам обычно не оплачивается, но полтора месяца — это уже серьезный труд, который лучше бы оплачивать, но об оплате пока речь не идет, денег на это никто не выделяет.

Рассматривать это как волонтерство вряд ли возможно: оно не может быть обязательным, иначе это принуждение к труду, которое у нас запрещено.

И самое главное: непонятно, зачем студенты в школе сейчас. Если у школы есть возможность организовать работу так, что учитель ведет урок из дома, а дети в нем участвуют пусть даже со своих гаджетов — в школе их не оставят одних: есть дежурные учителя, администраторы, классные руководители, им не дадут разбуяниться. А для будущего учителя работа надсмотрщиком — не лучший вариант проходить практику: в ней нет ничего творческого, это может на всю жизнь отбить охоту работать в школе».

Медсправки и медкнижки

Вторая часть истории — медицинская. Дмитрий Агранат говорит: «Что касается медицинских вопросов — те, кто поступает к нам на программы «образование и педагогические науки», уже должны иметь соответствующую справку о состоянии здоровья. Кроме того, на этой неделе они сдадут анализ крови на антитела к ковиду, так что школьники будут в безопасности».

Но обычно учителям, чтобы попасть в класс, нужно оформлять медкнижки. Это больше, чем справка о состоянии здоровья. Для медкнижки учителю нужно обойти нескольких врачей, сдать множество анализов (на венерические заболевания, энеробиоз, гельминтоз и так далее). Учителя должны сделать прививку от дифтерии и столбняка (до 35 лет — от кори).

Однако сейчас от студентов, выходящих на внеочередную практику, пока требуют только сдать кровь на антитела в срок с 12 по 18 октября и предоставить номер полиса ОМС. Вопрос о медкнижках не ставится.

Для студентов это хорошо: оформление медкнижки стоит около 4 тысяч рублей, и денег на это не дадут ни школы, ни вузы. С другой стороны, в школы на длительное время придут взрослые без медкнижек, только со справками об антителах к ковиду; если медкнижки не нужны им — то почему их требуют от учителей? Всеволод Луховицкий говорит: «По закону, любой человек, который работает с детьми, должен проходить все медицинские обследования. Студенты перед работой в детском лагере сдают все анализы и получают медкнижку. Если сейчас на это не обращают внимания, то это свидетельствует только о том, что нами давно руководят люди, которые ничего не понимают в том, чем руководят».

Сейчас пока никто не представляет себе в деталях, как именно процесс будет работать — и будет ли вообще. Но это не первый случай в нынешнем году, когда машину собирают уже на ходу. «Сейчас мы только выстраиваем эту работу, — говорит Дмитрий Агранат. — Но, конечно, никто ребят не бросит, они будут под присмотром наших преподавателей и кураторов в школах. Я думаю, к концу недели появится ясность со всеми вопросами».