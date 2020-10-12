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- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
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«В нашей работе всего трудней, что мы теряем коллег, друзей...» Видео
#ВРАЧИПОЮТ про «красную зону»: флешмоб
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Читайте спецвыпуск «Новой» «Хрники необъявленной волны»
Ave доктор! Нашим медикам нет нужды возвращаться на эту войну, потому что они с нее никуда и не уходили. Реплика Алексея Поликовского
«Я историю с ковидом так и называю — войной». Монологи из «красной зоны» госпиталя на фоне новой волны COVID-19. Записал Сергей Мостовщиков
«Мы охрененно много работаем, но это интересно». Фельдшер скорой, врач поликлиники и реаниматолог ГКБ — о второй волне COVID в Москве
Почему выгорают врачи. Хроника необъявленной волны COVID-19 в регионах России: Питер, Тула, Урал, Екатеринбург
Кто будет спасать людей? Почему в Норильске, ежегодно выдающем на-гора миллиарды долларов, разразился кризис медицины
Дмитрий Быков: «Другие сдохли бы давно по десять раз. А мы крепчаем…» Прививочное
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:средства защиты, здравоохранение, медицина, врачи, коронавирус
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