Садистски избит ОМОНом в Минске брат Героя Беларуси Дарьи Домрачевой. Видео (18+)

Старший брат белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита сейчас уже дома, он зафиксировал свои многочисленные травмы (три шва на разбитой голове, синяки по всему телу) и отказался лежать в больнице, куда попал на «скорой» прямо из РУВД: кровоточила голова.

Никиту задержали как свидетеля жестких задержаний, он не участвовал в воскресных протестах 11 октября, ехал на велосипеде проведать маму — и оказался зажат между отрядами ОМОНовцев. Вот что он рассказал незавимому изданию «Еврорадио»:

говорит Никита Домрачев

— Меня задержали на Зыбицкой. Я ехал по велодорожке. Люди начали бежать. Я остановился. Потом на нас побежали шеренгой солдаты. Из-за угла выскочила шеренга других солдат, в чёрных масках и костюмах. Сразу повалили на землю, начали бить по голове и телу, не объясняясь и не представляясь. Я испугался за велосипед, потому что он мне очень дорог. Я старался дать понять, что без велосипеда не уйду. Пытался подойти к велосипеду, чтобы забрать его. Меня свалили с ног и начали бить ещё больше. Я не участвовал в митинге. У меня не было никакой символики. Я ехал по велодорожке и просто попал в эту заварушку.

Вот как выглядел Никита после освобождения, когда покинул больницу.

Кадры: «Еврорадио»

Кадры: «Еврорадио»

Никита не говорил силовикам, кто он, кто его сестра, но семья уже в курсе его жестокого избиения. Более того, кадры с садистским «задержанием» Никиты стали появляться в социальных сетях белорусских спортсменов, посты сопровождаются словами: «Ненавижу ОМОН!».