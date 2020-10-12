Материалы
Рубрики
Темы
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
Свежий выпуск
№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Садистски избит ОМОНом в Минске брат Героя Беларуси Дарьи Домрачевой. Видео (18+)
Никита не участвовал в протестных акциях, ехал проведать маму
«Новая газета»редакция
Старший брат белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита сейчас уже дома, он зафиксировал свои многочисленные травмы (три шва на разбитой голове, синяки по всему телу) и отказался лежать в больнице, куда попал на «скорой» прямо из РУВД: кровоточила голова.
Никиту задержали как свидетеля жестких задержаний, он не участвовал в воскресных протестах 11 октября, ехал на велосипеде проведать маму — и оказался зажат между отрядами ОМОНовцев. Вот что он рассказал незавимому изданию «Еврорадио»:
говорит Никита Домрачев
— Меня задержали на Зыбицкой. Я ехал по велодорожке. Люди начали бежать. Я остановился. Потом на нас побежали шеренгой солдаты. Из-за угла выскочила шеренга других солдат, в чёрных масках и костюмах. Сразу повалили на землю, начали бить по голове и телу, не объясняясь и не представляясь.
Я испугался за велосипед, потому что он мне очень дорог. Я старался дать понять, что без велосипеда не уйду. Пытался подойти к велосипеду, чтобы забрать его. Меня свалили с ног и начали бить ещё больше. Я не участвовал в митинге. У меня не было никакой символики. Я ехал по велодорожке и просто попал в эту заварушку.
Вот как выглядел Никита после освобождения, когда покинул больницу.
Никита не говорил силовикам, кто он, кто его сестра, но семья уже в курсе его жестокого избиения. Более того, кадры с садистским «задержанием» Никиты стали появляться в социальных сетях белорусских спортсменов, посты сопровождаются словами: «Ненавижу ОМОН!».
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.