Подношение миру

Джону Леннону — 80. И он с нами. 9 октября, в его днюху, состоялась хипповая новость: на алтайском плато Укок демонтировали восемь километров неиспользуемых инженерно-технических сооружений (ИТС) на границе России с Монголией и Китаем. Теперь из одной страны в другую и обратно могут перемещаться дикие звери. Снежные барсы, алтайские горные бараны, сибирские горные козлы и прочая живность.



Люди и звери поют битлов. Сначала, разумеется, «All you need is love», начинающуюся с «Марсельезы». А потом, конечно, ленноновскую «Imagine». Поют даже снежные барсы: в сентябре, как раз к нынешнему юбилею, достоянием общественности стала зафиксированная видеоловушкой брачная песнь ирбиса Мунко (до этого удавалось запечатлеть только рев, и то единственный раз — то был голос барса Димки). «…Аbove us only sky», и оттуда — поскольку это плоскогорье, то небеса с твердью на одних плоскостях — барсам играет сам именинник. Конечно, на белом рояле.

На предоставленном «Новой» пресс-секретарем Алтае-Саянского отделения WWF Татьяной Иваницкой видео инспекторы республиканской дирекции особо охраняемых природных территорий при поддержке добровольцев вручную сбивают проволоку со столбов, затем ее подцепляет «буханка» (УАЗ) и тащит, иногда выворачивая и ломая трухлявые столбы напрочь. Тащит до гидравлического пресса, там колючку сжимают в компактные брикеты. Техническую часть — оборудование, машины, ГСМ — обеспечил WWF.

Все это выглядит как кино — невероятные ландшафты Укока и несколько человек, буднично сокрушающие границу, эти натыканные столбы-вертикали, шедевры отечественного институционального дизайна, столь нелепые здесь, на пустынном плоскогорье. Даже столбы, пусть они и прямые, могут быть корявыми и бессмысленными: дело в том, куда их воткнули.

Колючка на плато. Фото: WWF

Александр Карнаухов (представительство WWF России в Алтае-Саянском экорегионе): «70-километровую линию ИТС на границе России с Монголией и Китаем установили в 1988-1989 годах, искусственно перекрыв пути диких животных. Колючая проволока калечит их уже 30 лет. WWF России приветствует разрешение погрануправления ФСБ по республике Алтай на демонтаж колючки — это спасет многих животных от мучительной гибели».

Мумия принцессы Кадын, обнаруженной на Укоке

На руках мумии принцессы Укока Кадын, вывезенной отсюда (если не сказать — похищенной), — экспрессивные татуировки: динамичная жизнь родовых тотемов принцессы — противоборство ирбисов, охраняющих дорогу в Шамбалу, и архаров. На левом плече парит скифский ушастый грифон — олень с клювом грифа, рогами оленя и козерога, увенчивающимися головами грифов, еще одна такая голова вырастает на спине зверя. Дешифровать это скифское послание нереально, может, это вовсе чистое искусство. Но во всяком случае сейчас мы возвращаем тотемным зверям динамичность их жизни, освобождаем и открываем им пути.

Монгольское правительство и Главное погрануправление откликнулось на предложения WWF чуть более оперативно, убрав заграждения в 2012 году.

На 2021-й запланировано полное освобождение природного парка «Зона покоя Укок» от колючей проволоки.

Не сравниваю величие момента со сносом Берлинской стены — плато Укок называют «алтарем Евразии», это перекресток миров, где сходятся Россия, Казахстан, Монголия и Китай, язычество, христианство, ислам и буддизм.

И у всех этих миров нет разночтений насчет плоскогорья Укок, оно сакрально для всех. Даже блохи не спорят, чья собака, чего уж спорить нам. Для теленгитов это просто «народообразующие» земли, воды, горы. В Китае, Монголии, Туве полагают, что эти земли посещал и освятил сам Будда. Старообрядческие предания гласят, что здесь пролегает путь в Беловодье (запретную страну; Шамбалу). И нынешнее, преимущественно пришлое, казахское население, исповедующее ислам, вполне органично вписалось в ландшафт, чужие традиции стали родными.

Здесь фиксируются геомагнитные и атмосферные аномалии, выходы редких пород металлов и минералов, необычные природные явления вроде причудливой игры облаков на рассвете и закате, свечения гор или вод. Здесь другое небо, другие камни и трава, время и расстояния.

На подъезде к перевалу Теплый ключ (проходу на плато) — целебные источники. Чтобы к ним могли подходить горные бараны, козлы и козы, косули, люди ставят юрты в стороне. Здесь и пути древних миграций самого человека: тысячи лет назад с Алтая расходились по свету. По языческим преданиям, девять братьев расселились отсюда по всей Земле — тогда это было свободно, и людям никто тогда не ставил на их путях искусственные преграды.

Когда надо было отстоять Укок от газопровода из Западной Сибири в Китай, на помощь к алтайским шаманам приехали (на родину) коллеги из Южной Америки из племен коги, аруако, уива и канкуамо. Для всех них сакральный Укок — ключевая для спасения планеты местность. Помимо их совместных камланий, тогда состоялась транснациональная медитация: к шаманам присоединились в Южной и Северной Америке, в разных точках Евразии.

Брошенная метеостанция в районе плато Укок. ФтоФото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Газопровода нет, не проложили соответственно и техническую автомобильную дорогу в Китай, а теперь не будет здесь и колючей проволоки. Все это, по мнению теленгитов, рушило устои мирового бытия и навлекало беды, здесь — зона покоя. А философы это формулируют как феномен «значащего отсутствия». А я вот что думаю: должно быть такое место на планете, где нам бы напоминали, что не стоит жилы рвать жилы и морщить лоб ли, попу ли. Если уж многие из нас почему-то решили, что рождены дабы трудиться в поте лица своего, и плоды трудов этих, вполне наглядные, нисколько не убеждают в ошибочности такого представления, то хотя бы здесь нам следует не делать ничего из того, что мы так хорошо умеем.

И вообще. Что лучше всего у людей получается? Новые люди. Когда их делают, о них же не думают, не стараются еще пуще, не надрываются. Все происходит само собой, легко и играючи. А все, что делается с нечеловеческим рвением, куда хуже. Вообще все остальное, помимо любви и ее плодов, у человечества — посмотришь и заплачешь.

Вот на плато и запрещена обычаями любая деятельность, кроме обрядовой, и к ней допускаются лишь избранные, «знающие». На Укоке нельзя даже громко разговаривать, ругаться, выпивать.

На Укоке и не живут. Как жить на алтаре? Это плато нужно для чего-то другого, не для жизни.

А еще хорошо у людей получается петь и слушать пение. Среди интерпретаций слова «укок» — «закрытый сундук», «схрон», «конец и начало всего». И — «слово неба» (или «слушай небеса»).

Давайте слушать. Леннон поет, Йоко распахивает окна для света. «Представьте, что этот мир принадлежит нам всем».