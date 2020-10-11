От петербургских школьниц до Pussy Riot

В день рождения Путина — 7 октября — участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях администрации президента, Верховного суда, ФСБ на Лубянке, ОВД «Басманный» и министерства культуры. Как заявили участники группы, это была акция против государственной гомофобии. Они потребовали легализовать однополые браки, принять закон, запрещающий дискриминацию из-за сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, а также расследовать убийства и похищения геев в Чечне.

В течение нескольких следующих дней силовики задерживали как участников акции, так и журналистов, освещавших ее. В день акции у здания ФСБ сотрудники полиции задержали журналиста «Радио Свобода» Артема Радыгина. Впоследствии на него составили административный протокол по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). У журналиста изъяли телефон, который не вернули и после окончания задержания.

Вечером того же дня полицейские задержали активистов Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Их отпустили под обязательство о явке в полицию. 7 октября сотрудники полиции также приходили домой к участникам акции Люсе Штейн, Александру Софееву, Веронике Никульшиной и к матери Марии Алехиной.

8 октября задержали участницу акции Веронику Никульшину. В тот же день на дизайн-заводе «Флакон» задержали Марию Алехину. Обеих отпустили из отдела после составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Еще одного участника акции Александра Софеева задержали в собственной квартире. На него составили протокол по статье о повторном нарушении правил при проведении публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2). Суд по делу Софеева прошел 9 октября. Как сообщал телеграм-канал Avtozak LIVE, заседание начали без адвоката, несмотря на то что, защитник Софеева Василий Кушнир находился в здании суда. Впоследствии судья приговорила Софеева к 30 суткам ареста.

«За подобные действия назначать арест на 30 суток — это точно несправедливо и неправильно. Я считаю, что действия ребят вообще не должны были быть квалифицированы подобным образом. И вообще не должно было быть какого-либо наказания, потому ничего предосудительного они не совершили. Во-первых, эта акция была ненасильственной, без каких-либо призывов. Эта акция не повлекла ни нарушения общественного порядка, ни создания помех движению, т.е. никаких негативных последствий для общества не было», — считает адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

По мнению Гильманова, одной из главных причин, по которой Софеева арестовали на 30 суток (максимально возможное наказание по данной статье), стало то, что акция прошла в день рождения Путина.

«Да, это одна из главных причин, один из элементов для выбора такого сурового наказания. Второй элемент — это то, что флаг вывесили на административном здании, на ФСБ. Третий элемент — это то, что об акции написали во всех средствах массовой информации, и так информация дошла до генералов. Так называемое административное расследование, преследование ребят осуществляли при согласовании с генералом-майором МВД, он курировал это все», — добавил Гильманов.

Адвокат также уточнил, что с юридической точки зрения, их действия возможно было квалифицировать по статье 7.17 КоАП РФ: «Обычно по такой статье привлекают расклейщиков в подъездах. По аналогии, полиция могла указать, что «занятие флагштока, путем установки флага, привело к невозможности использования данного флагштока по назначению». А по данной статье максимальное наказание 500 рублей».

В июле этого года в Петербурге две девушки вывесили на флагштоке у входа в школу № 511 радужный флаг, который провисел всего около 5 минут. Почти сразу фотография висящих рядом радужного флага и триколора появилась в соцсетях. Администрации школы в тот же день обратилась в полицию, а завуч учебного заведения в разговоре с изданием «78.ru» заявил, что действия девушек являются диверсией.

«О наличии или отсутствии в данном деянии признаков преступления будут разбираться правоохранительные органы, администрация школы уже обратилась в полицию. Записи с камер видеонаблюдения также при необходимости будут предоставлены», — сообщили изданию «Фонтанка» в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга.

В интервью «Daily Storm» один из участников акции Pussy Riot Александр Софеев сказал, что идея с вывешиванием радужного флага у административных зданий в Москве пришла благодаря словам завуча школы № 511.

«Мы очень смеялись и решили: «Чуваки, разве это диверсия? Давайте мы вам покажем, что такое настоящая диверсия». Ну и вынашивали идею какое-то время и довели до ума. Участвовало много людей, потому что в каждой точке одновременно должны были быть люди», — говорил Софеев изданию «Daily Storm».

В июне посольства Великобритании и Америки в Москве вывесили на своих фасадах радужные флаги. Американское посольство вывесило ЛГБТ-флаг в первый день голосования по поправкам в Конституцию, а посольство Великобритании — 27 июня, в честь в 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.

«В июне мы отмечаем 50 лет со дня первого Прайд-парада, который прошел в Нью-Йорке в 1970 году. Сегодня в Посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод. ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди. Поэтому мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность», — так акцию прокомментировали в телеграм-канале посольства Великобритании.

В России на действия посольств отреагировали чуть ли не на всех уровнях: от МИДа до президента. На встрече Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон сенатор Алексей Пушков пожаловался президенту на «демонстративную» акцию посольства Америки.

«Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно», — заявил в ответ на жалобу Путин.

После он добавил, что в России нет дискриминации по признаку сексуальной ориентации. В рамках этой же встречи глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту на влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей. По ее мнению, они пропагандируют нетрадиционные ценности.

«Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое тоже называют «Радугой», потребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на данном посольстве», — заявила Лахова.

Владимир Путин согласился, что если такие картинки на упаковках пропагандируют «нетрадиционные ценности» среди детей, то это нужно контролировать. «Но только не агрессивно», — добавил президент.

В ответ на подобные высказывания властей в социальных сетях развернулся целый флэшмоб, в рамках которого пользователи иронично предлагали еще более абсурдные идеи касательно того, что стоит запретить. Среди них сказка «Цветик-семицветик», дисперсия света и т.д.

Кажется, что государственная гомофобия российских властей только провоцирует активистов и молодежь использовать радужный флаг в качестве символа свободомыслия и политического сопротивления.

Мария Лацинская редакторка издания «Открытые», основательница телеграм-канала «Лесбийское лобби»

— Я не считаю, что радужный флаг самый подрывной и самый главный символ свободы в России, потому что радужный флаг имеет отношение только к определенному кругу людей: это люди не гетеросексуальной ориентации и н е цисгендерные люди. На мой взгляд, символом всеобщего протеста для условно всех россиян должно быть что-то более масштабное. Радужный флаг все-таки не имеет отношения ко всей нашей стране, потому что страна многогранная, страна большая, людей у нас живет очень много, и все они разные. Но, конечно, радужный флаг — это красная тряпка для наших полицейских, наших прокуроров, следователей, судей и, наверное, рискну предположить, что в том числе и для верховной власти. Возможно, Владимиру Владимировичу этот флаг искренне неприятен.

Почему флаг так бесит властей? Потому что он ассоциируется с так называемыми западными ценностями, с так называемой «новой этикой».

Все это вызывает раздражение у государственных органов и у какой-то части населения России, потому что это что-то непонятное. Вникать в происхождение флага, в то, с чем он связан, никто не хочет. Это светлый, приятный и добрый символ.

Если мы говорим про такие группировки, как Pussy Riot, да, конечно у них четкая реакция на гомофобные действия [со стороны властей]. Но в то же время я знаю кучу активистов и простых ЛГБТ-людей, которые вывешивают флаг, можно сказать, для себя. Для них это символ собственной идентичности, символ своей личной, внутренней свободы. Не все связывают это со страной или со всем ЛГБТ-сообществом.

Мне кажется, что здесь Pussy Riot сделали большое дело, потому что вот так смело на зданиях государственных органов флаги точно никто не вешал, и, конечно, они привлекли огромное внимание и к ЛГБТ-сообществу, и к гомофобным проблемам, которые есть в России. Но не все акции в России с участием радужного флага столь заметны и столь масштабны. Конечно, когда ты ЛГБТ-человек, который показывает радужный флаг, ты уже совершаешь микроакцию, потому что мы живем в стране, где гомофобия закреплена на официальном уровне.

У нас государство не руководствуется своими же законами. Они сделали такой закон, по которому никто страдать не должен, потому что пропагандировать гендерную идентичность и сексуальную ориентацию невозможно. Об этом говорили психологи, социологи, генетики, биологи. Но власти об этом даже не слышат, закон [о пропаганде] пропихнули. По нему кого-то периодически блокируют, как сайт Gay.ru, группу «Дети 404», которую ведет Елена Климова. Или [художнице] Юле Цветковой два-три штрафа выписали за нарушение этого законодательного акта, СМИ страдают. Но мы же понимаем, что этот закон выдуманный, высосанный из пальца, антиконституционный, противоречащий нормам европейских конвенций. Тут то же самое: радужный флаг официально не считается символом так называемой пропаганды, при этом власти все равно считают, что можно за развешивание флагов судить, что можно прийти к людям с проверками. Да, не посадят человека на 10 лет за радужный флаг, к счастью, но тем не менее ты можешь столкнуться с проблемами и банально оказаться избитым, не обязательно гомофобными гражданами, но и полицией. У нас официально и гей-браки не запрещены, они не разрешены, но и не запрещены. Здесь власть выстроила очень удобные юридические механизмы, чтобы поворачивать ситуацию так, как ей удобно. Поэтому, конечно, штрафы продолжатся, аресты продолжатся, пока у нас есть закон о запрете гомосексуальной пропаганды, пока наш президент говорит про неких трансформеров, выдумывает информацию про пять полов, пока у нас нет сексуального образования, «полового воспитания» в школах, пока у нас боятся в принципе признать, что есть ЛГБТ-люди и что они такие же, как цисгендерные и гетеросексуальные люди.