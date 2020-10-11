Воскресный «Марш гордости» в Беларуси. Онлайн

— В воскресенье в Минске и других городах Беларуси запланированы традиционные акции протеста, на этот раз получившие название «Марш гордости».

— Шествия должны начаться в 14:00 (время совпадает с московским), демонстранты в столице планируют начать движение от стелы «Минск — город-герой».

— По сообщениям ТАСС, в центр Минска уже стянута спецтехника, военные грузовики, водометы и бронетранспортеры.

— Мобильный оператор А1 отключает интернет по требованию властей.

— Минский метрополитен уведомил о закрытии четырех центральных станций метро: Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы.

— Непосредственно перед началом акции милиция задержала журналистов российского агентства ТАСС Наталию Федосенко, Гавриила Григорова, Юрия Шамшура и Валерия Степченкова. Они работали с аккредитацией, уточняет агентство.

— Также в Октябрьский РУВД для проверки документов доставлены журналисты БелаПАН, отражающего позицию Лукашенко госагентства БелТА и газеты «Новое время», сообщает портал TUT.BY. Помимо сотрудников СМИ задержана и журналистках самого портала TUT.BY Елена Толкачева. Власти приостановили дейсвтие статуса СМИ для портала, теперь его сотрудники не могут легально работать на массовых мероприятиях.

— За день до начала акции силовики задержали сотрудницу представительства ООН в Беларуси Анору Лангар. Причина ее задержания неизвестна, сейчас она находится в изоляторе на Окрестина.

— 10 октября в изолятор на Окрестина также доставили члена штаба Тихановской Антона Сташевского, сообщает «Белсат». Сташевский — фигурант дела о «массовых беспорядках».