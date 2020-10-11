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№ 111 от 9 октября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 6 минут назад

Воскресный «Марш гордости» в Беларуси. Онлайн

Политика2 388

2 388
 

Водометы и светошумовые гранаты в центре Минска

Силовики без опознавательных знаков применили светошумовые гранаты против протестующих. Момент разрыва гранат попал на несколько любительских видео. Кроме того, факт применения гранат подтверждает корр ТАСС. Агентство также сообщает, что людей в центре столицы разгоняют при помощи водометов. Ранее об этом в соцсетях писали очевидцы

По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, по всей стране задержаны 26 журналистов

«Интерфакс» сообщил о задержании порядка 50 человек в Минске. Есть пострадавшие

Силовики продолжают жестко задерживать протестующих. Пострадавшим оказывают первую помощь. 

Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании двоих внештатников «Белсата» в Витебске

На Красной площади в Москве задержали девушку за красно-белый зонт

Причину задержания Дины Авсюкевич полицейские не объяснили, пишет «Апология протеста». Девушку повезли в ОВД «Китай-город». После беседы ее отпустили

Силовики применяют газ и дубинки в Минске

По данным «Радио свобода» и TUT.BY, силовики в центре Минска применили перцовый газ. Очевидцы также сообщают о звуках разрыва светошумовой гранаты. МВД отрицает применение газа, пишет агентство РИА Новости.

Возле стелы в центре Минска так называемые тихари — силовики без опознавательных знаков — применили против протестующих дубинки

В Минске закрыли еще две станции метро

Закрыты «Молодежная» и «Фрунзенская», поезда на них не остававливаются, пишет Tut.by. 

Задержания журналистов в Гродно

По данным «Новой газеты», милиция препятствует работе СМИ и в Гродно: задержаны сотрудники БелаПАН, Onliner, Tut.by и «Народной воли»

Также задержана корреспондент «Еврорадио» Анастасия Бойко и журналист Onliner Александр Ружечка. Два других сотрудника портала — Александр Владыко и Алексей Носов — не выходят на связь. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о массовых задержаниях сотрудников СМИ в местах сбора протестующих. Всего в отделения милиции доставлены более 10 журналистов. Также задержан фотограф «Комсомольской правды» Святослав Зоркий и корреспондент Алеся Добыш. Корреспонденты ТАСС Григоров и Степченко задержаны повторно.

Видео: Tut.by

Три корреспондента ТАСС в Беларуси отпущены после проверки документов, сообщает агентство

Милиция задерживает людей в преддверии акции

— В воскресенье в Минске и других городах Беларуси запланированы традиционные акции протеста, на этот раз получившие название «Марш гордости».

— Шествия должны начаться в 14:00 (время совпадает с московским), демонстранты в столице планируют начать движение от стелы «Минск — город-герой».

— По сообщениям ТАСС, в центр Минска уже стянута спецтехника, военные грузовики, водометы и бронетранспортеры.

— Мобильный оператор А1 отключает интернет по требованию властей.

— Минский метрополитен уведомил о закрытии четырех центральных станций метро: Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы.

— Непосредственно перед началом акции милиция задержала журналистов российского агентства ТАСС Наталию Федосенко, Гавриила Григорова, Юрия Шамшура и Валерия Степченкова. Они работали с аккредитацией, уточняет агентство.

— Также в Октябрьский РУВД для проверки документов доставлены журналисты БелаПАН, отражающего позицию Лукашенко госагентства БелТА и газеты «Новое время», сообщает портал TUT.BY. Помимо сотрудников СМИ задержана и журналистках самого портала TUT.BY Елена Толкачева. Власти приостановили дейсвтие статуса СМИ для портала, теперь его сотрудники не могут легально работать на массовых мероприятиях.

— За день до начала акции силовики задержали сотрудницу представительства ООН в Беларуси Анору Лангар. Причина ее задержания неизвестна, сейчас она находится в изоляторе на Окрестина.

— 10 октября в изолятор на Окрестина также доставили члена штаба Тихановской Антона Сташевского, сообщает «Белсат». Сташевский — фигурант дела о «массовых беспорядках».

Теги:
онлайн, протесты, беларусь
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