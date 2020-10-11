В России начинается неделя каминг-аута. Каминг-аут (от английского come out)— это добровольное признание своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству. Лесбиянка, гей, бисексуальный или трансгендерный человек перестает скрываться от окружающих. Каминг-аут — это принятие себя, отказ от неправды, доверие к миру.

Самый важный каминг-аут в своей жизни молодые люди совершают перед своими родителями, близкими и друзьями.

Просветительский проект для родителей ЛГБТ-людей «Иллюминатор» проводит «Неделю Каминг-аута». Неделя начинается сегодня, 11 октября, в Международный день каминг-аута. Чтобы помочь родителям понять и принять своих детей, «Иллюминатор» запускает мультипликационный сериал о жизни ЛГБТ в России.

Смотрите премьеру первой серии — «Поговорим?». Это короткий и пронзительный анимационный фильм о девушке, которая признается близким о своей сексуальности ориентации.

Всю неделю «Иллюминатор» будет публиковать просветительские материалы, в том числе — эксклюзивное интервью с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной и журналистом Кареном Шаиняном (смотрите в понедельник на сайте «Новой»). Психологи проведут поддерживающие вебинары и поделятся практическими рекомендациями. Люди, которые переживают каминг-аут или готовятся к нему, а также их семьи смогут получить бесплатные психологические консультации.

Полное расписание «Недели Каминг-аута» смотрите тут.