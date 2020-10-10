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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Круглый стол переговоров с политзеками в СИЗО КГБ Беларуси. Фотография
Лукашенко встретился с арестованными лидерами оппозиции и заговорил о конституционной реформе в стране
10 октября стало известно о внезапном визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ в Минске. Вскоре видео с события распространили официальные СМИ Беларуси.
На встрече с ним за большим столом для переговоров присутствовал арестованный экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико с сыном, который тоже отбывает арест, член Координационного совета Лилия Власова, бывший депутат Мингорсовета Юрий Воскресенский и другие представители Координационного совета белорусской оппозиции и Объединенного штаба, которые находятся в СИЗО. Среди них и колумнист «Новой» Виталий Шкляров, условия содержания которого под арестом мы считаем пыточными.
Встреча длилась 4,5 часа, а ее содержание, стороны, как сказано в государственных СМИ, «договорились оставить в тайне». По фрагменту видеозаписи со встречи известно, что Лукашенко обсуждал конституционную реформу и заявил, что сам диалог — назрел.
В тот же день Светлана Тихановская получила телефонный звонок от мужа Сергея, тоже арестованного экс-кандидата в президенты Беларуси.
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