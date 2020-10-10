Школа без границ. Подкаст «Что Нового?»

Каждый год (даже этот) дети в России идут в школы. Каждый год детям-мигрантам и детям-беженцам в доступе к школе отказывают.

«Новая газета» совместно с комитетом «Гражданское содействие» рассказывает о том, как десятки семей из Москвы и Подмосковья ежегодно обращаются к ним с одной и той же проблемой: столичные школы отказываются принимать иностранных детей, нарушая тем самым право на образование, закреплённое в Конституции.