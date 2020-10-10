Школа без границ. Подкаст «Что Нового?»

Материалы
Рубрики
Темы
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
- Война в Карабахе: главное и мнения двух сторон14 материалов
Свежий выпуск
№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Лилит СаркисянНадежда Юрова«Новая газета»
2
слушайте где удобно
Castbox || SoundCloud || VK || Google Podcasts ||
Яндекс.Музыка || Apple Podcasts
Каждый год (даже этот) дети в России идут в школы. Каждый год детям-мигрантам и детям-беженцам в доступе к школе отказывают.
«Новая газета» совместно с комитетом «Гражданское содействие» рассказывает о том, как десятки семей из Москвы и Подмосковья ежегодно обращаются к ним с одной и той же проблемой: столичные школы отказываются принимать иностранных детей, нарушая тем самым право на образование, закреплённое в Конституции.
Делаем честную журналистику
вместе с вами
Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:мигранты, образование
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником