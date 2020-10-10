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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 111 от 9 октября 2020

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Школа без границ. Подкаст «Что Нового?»

Как дети мигрантов учатся в России

Общество2

Лилит СаркисянНадежда Юрова«Новая газета»

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Каждый год (даже этот) дети в России идут в школы. Каждый год детям-мигрантам и детям-беженцам в доступе к школе отказывают.

«Новая газета» совместно с комитетом «Гражданское содействие» рассказывает о том, как десятки семей из Москвы и Подмосковья ежегодно обращаются к ним с одной и той же проблемой: столичные школы отказываются принимать иностранных детей, нарушая тем самым право на образование, закреплённое в Конституции.

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Теги:
мигранты, образование

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