Материалы
Рубрики
Темы
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
- Война в Карабахе: главное и мнения двух сторон14 материалов
Свежий выпуск
№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Неслышно лягу рядом
Кому и как удалось припасть к субсидиям для учреждений культуры Санкт-Петербурга
Театр «Лицедеи». Фото: teatrlanda.ru
Татьяна Лиханова«Новая в Петербурге»
Признавая ухудшение ситуации с коронавирусом, Смольный продолжает выделять средства на фестивали и другие массовые мероприятия — это почти 400 миллионов рублей по итогам двух летних конкурсов на предоставление субсидий негосударственным учреждениям культуры. Из них 55 млн достались структурам одной семьи, заявившей о себе проектом «Петербургская морось». Такую же сумму расписали на 28 независимых театров, едва выживших после полугодового простоя из-за пандемии.
Освоенные миллионы
Конкурсная комиссия Комитета по культуре решает судьбы творческих коллективов келейно — ее состав и протоколы заседаний не обнародуются, критерии отбора сформулированы общо, но даже им далеко не всегда отвечают одобренные заявки.
Итоги первого, июльского этапа распределения субсидий независимым учреждениям культуры вызвали шквал возмущения.
Как рассказывала «Новая», тогда поддержки удостоили лишь семь частных театров. Причем львиная доля (15 млн) досталась «Русской антрепризе им. А. Миронова» Рудольфа Фурманова, доверенного лица президента и советника губернатора; а остальные шесть получили от 0,5 до 1,9 млн. В то же время 55 млн отписали структурам супругов Светланы Исаевой и Алексея Виноградова — удовлетворив восемь (!) их заявок, включая фестивали «Петербургская морось», «Action Петроградский» и «Александр Невский — защитник земли Русской».
В Смольном такой перекос пытались объяснить стремлением поддержать в первую очередь «знаковые мероприятия, которые проводятся ежегодно на протяжении многих лет и во многом формируют культурный календарь Санкт-Петербурга».
Хотя из названных «семейных» фестивалей два первых никогда прежде не случались, а третий, хоть и проводится в поселке Усть-Ижора третий год кряду, на «знаковое» для Петербурга событие явно не тянет. Повторяемые из года в год инсценировки Невской битвы бывалые реконструкторы оценивают скептически, изумляясь несоразмерному финансированию. В этом году забавы во славу Александра Невского обошлись в 10 млн бюджетных рублей. Публику развлекали команды трех исторических театров (со своими готовыми костюмами и обкатанными программами); энтузиасты провели занятия по разному ремесленному делу; с ярмарочных прилавков шла бойкая торговля сувенирами, медом, пирожками и прочим товаром; а со сцены выступили фолк-коллективы и сама Светлана Исаева (под творческим псевдонимом Ustinia). Она же взяла на себя роль директора фестиваля и поучаствовала в изготовлении видеоэкскурсии по Усть-Ижоре — зачитала текстовые подводки
(на фестивальной страничке в «ВКонтакте» этот ролик собрал семь просмотров).
Не шибко затратным показался и фестиваль «Action Петроградский», получивший 6-миллионную субсидию. Программа включала экскурсии на «Ленфильм» (киностудия и так проводит их ежедневно) и квест по местам киносъемок Петроградской стороны. Тут тоже блистать изобретательностью не пришлось — журнал «Сеанс» еще в 2015 году представил соответствующую интерактивную карту для всего города, созданную на основе им же выпущенной книги «Петербург как кино», и тема эта активно эксплуатируется городскими экскурсоводами.
Заявленную миссию фестиваля — «создание условий для формирования художественно-эстетического вкуса и развития творческого потенциала молодежи» — подкрепили мастер-классами и конкурсом видеоработ. Председатель жюри доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Евгений Еременко, говоря о критериях отбора, назвал один: патриотизм. Механизм применения такого фильтра доцент попытался раскрыть на церемонии награждения:
— Наверное, три картины-победителя не стали самыми такими патриотическими, в которых упоминается великое прошлое или великое настоящее, но эти картины сделаны гражданами нашей страны, которые болеют за свое место, где они живут, посвящены проблемам молодых. Авторы понимают, что проблемы существуют, но нос не опускают, по возможности ведут здоровый образ жизни. Поэтому такие ленты меня лично как зрителя всегда впечатляют. «Россия для грустных» — это вот не мое кино. Россия для верящих в какое-то наше будущее и даже настоящее — вот такое кино смотреть интереснее. Такие три фильма и получили награды.
Денежного приза награды не подразумевали — обошлись дипломами и настольной фигуркой для лауреата.
Состав наставников, привлеченных для проведения вебинаров и мастер-классов, звездным не назовешь. Спикер онлайн-конференции для фотографов Наталья Мужчинина отрекомендовалась как «успешный коммерческий фотограф», призванный «своим примером показать, что женщина даже с четырьмя детьми может быть успешна в бизнесе». Мастер-класс на тему «Как правильно смотреть кино» доверили юному блогеру Евгению Романову. «Учить может любой, кто не доказал обратное», — отвечали организаторы фестиваля на недоуменные вопросы о выборе такого мастера.
Сам Евгений рассказывает о своем пути в искусство так: еще в школьные годы «пытался как-то более-менее функционировать насчет своих рецензий и, когда поступил в вуз, почему-то решил, что буду юристом», но уже на первом курсе «полностью разочаровался в высшем образовании». После чего «у меня загорелась идея стать кинокритиком», «я начинаю изучать область кинематографа, как-то еще более осознанно смотреть кинематограф, и в какой-то момент я решил создать страницу в инстаграме [2019 г.]. Когда число подписчиков дошло до 30 тыс., я понял, что на этом можно зарабатывать, оформил себе прайс-лист… Сейчас моей первостепенной задачей является именно повысить эту монетизацию».
Статистика по участникам мастер-классов не представлена. Но с просмотрами их видеозаписей, выложенных на странице фестиваля в соцсети, как-то негусто: от одного (у трех мастер-классов) до 26 (у двух).
«Морось от слова "мрак"»
10 ноября должен стартовать еще один фестиваль, заявленный четой Исаева — Васильев: «Петербургская морось».
В июле, после одобрения заявки на «Морось», Александр Васильев не смог рассказать «Новой» о программе фестиваля, признаваясь, что «пока все очень приблизительно». Хотя среди критериев отбора конкурсной комиссии Комитета по культуре значится «детальная проработка мероприятий».
По прошествии двух месяцев детали все еще неясны. «С подробной информацией мы ознакомим вас чуть позже», — извещают организаторы на страничке фестиваля в соцсети (140 подписчиков).
Зато наконец раскрывают глубинный смысл названия фестиваля (орфографию и пунктуацию сохраняем):
Версия организаторов
«Морось — это производное от двух противоположных слов «мрак» и «роса». Эта серая завеса дождевых капель, соединив в себе Ночь и Утро, стала символом Петербурга.
Петербург амбивалентен, одновременно скрывая в себе оба эти мира и, тем не менее, требует от каждого своего жителя определиться, к какому миру принадлежать. Осенний Арт-фестиваль "Петербургская МОРОСЬ" — предложение поразмыслить, к кому из этих миров принадлежишь ТЫ...»
Программа фестиваля обозначена пунктирно, тремя набранными капслоком восклицаниями: МУЗЫКА! ПОЭЗИЯ! ЭМОЦИИ! Обещают «выступления известных музыкантов и поэтов», «выставку произведений современной живописи в необычном формате модного дефиле» и «выставку-конкурс арт-объектов маститых и молодых художников Петербурга», мастер-классы «по живописи и созданию парфюмерии» и некий социально-культурный проект под названием «Мосты». Потенциальным участникам предлагается самим создать «необычные арт-объекты в виде мостов причудливых форм» «под руководством известных петербургских художников Андрея Сикорского и Лидии Ерохиной». Среди условий участия в мастер-классах — «быть полностью свободными в один из дней их проведения» (а это будни: среда и пятница).
Поэзию намерены раздавать в рамках конкурса стихотворцев «Между Небом и Водой». Судить пиитов отрядили выпускника Военмеха Андрея Демьяненко. С творчеством самого господина Демьяненко можно ознакомиться на его страничке в Сети. Поэтические опусы представлены, например, произведением под названием «Неслышно лягу рядом»:
Когда уснешь, неслышно лягу рядом
и в крылья теплые уткнусь,
я стану сном твоим двускатным,
хотя я в небеса тебе гожусь.
Перецелую перья облаками,
проветрю ветром каждый нерв.
Лети, лети, моя родная,
лети ко мне.
Там же можно насладиться и прозой Андрея Демьяненко, в том числе из раздела «Эротика» (написание авторское).
фрагмент
«Муж перевалился через нее, уткнулся в монитор оценивать рецензию.
— Хоть что-то, — довольно сказал он и стянул тренировочные вместе с трусами. — Ладно, заслужила. Где твоя любовь?
Машинально отпечатывая поцелуи на теле жены, и одним глазом поглядывая в сторону компьютера, он стаскивал с нее вещи.
— Не знаю, — говорил он, войдя в неё. — Там в Интернете, должно быть так же, как в сексе. Стараешься — получаешь удовольствие.
— А как быть с удовольствием для других? — Света двигала бедрами навстречу и поглаживала ягодицы мужа.
— А тебе не приятно? — обиженно спросил Славик.
— Приятно…
— Так какое удовольствие… — не успел закончить фразу Светослав.
— Пли-им! — плимкнул компьютер.
— Сообщение пришло, — бросился Светослав к монитору».
На эту вот «Морось», напомним, Комитет по культуре не пожалел семь миллионов рублей.
P.S.
В июльском открытом письме к Александру Беглову руководители независимых театров просили пересмотреть порядок распределения субсидий. В частности, предлагалось конкретизировать критерии оценки, повысить фонд субсидий и отказаться от общего для разных «весовых категорий» заявителей распределения, вернувшись к прежней практике: отдельно — театральным коллективам и отдельно — организатором фестивалей и прочих масштабных мероприятий.
В ответе вице-губернатор Владимир Кириллов признавал целесообразным увеличить ежегодную субсидию негосударственных театров до 85 млн рублей и пересмотреть бюджет на 2021 год — с учетом того, что пока поддержку получили менее 30 из существующих в Петербурге 80 независимых театров. В своем обращении к губернатору подписанты также предлагали привлечь в конкурсную комиссию театральных критиков и иных профильных специалистов, хорошо знающих независимые театры. С чем вице-губернатор тоже в принципе согласился, но пока все остается по-старому — господин Кириллов лишь поручил Комитету по культуре рассмотреть данное предложение «при формировании комиссии в 2021 году».
Тем временем объявили третий этап распределения субсидий (прием заявок завершился 8 октября) — он, надо понимать, пройдет по прежним лекалам.
справка
Кому досталось
После скандала, разразившегося за оглашением июльского распределения субсидий, Смольный объявил дополнительный конкурсный отбор. Его результаты появились на сайте ведомства в середине сентября.
Поддержку получили такие достойные коллективы, как Инженерный театр АХЕ, «Кукольный формат», «Лицедеи», «Особняк», «Такой театр», Театральная лаборатория Яны Туминой и другие — всего 21. Большей части досталось по 1–2 млн. Таких денег едва хватит, чтобы покрыть потери за месяцы коронавирусного простоя, закрыть долги по коммуналке и аренде помещений.
Изрядную сумму выделили и на фестивали. Например, «Дягилев. P. S.» (12,4 млн) и два заявленных в онлайн-формате: «Петербургские театральные сезоны» (7,9 млн) и «Детский Петербург» (6,5 млн). Получателем средств на оба онлайн-мероприятия значится «Социально-культурное объединение "АРТ-ПРОЕКТ"». Эта организация хоть и неведома театралам, зато на хорошем счету у чиновников — в ее портфеле 11 госконтрактов на 41 млн.
Некоммерческое партнерство «Центр развития музейного дела» (в учредителях — экс-глава Комитета по культуре, директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов) получило совокупно свыше 3 млн на фестивали «Детские дни в Петербурге» и «Ночь искусств — 2020».
АНО «Музыкальное агентство Интерпроект — Санкт-Петербург» — почти 3 млн на «Международную неделю консерваторий»; Международный банковский институт им. Анатолия Собчака — 2 млн на странноватый для профиля вуза фестиваль «Мюзикл в России: прошлое, настоящее, будущее».
3 млн выделили Русскому театру «Морошка» на проект «Развитие народно-сценического жанра на профессиональной основе». Составить представление о творческих достижениях «Морошки» рядовому петербуржцу затруднительно — раздел «Афиша» на сайте театра пуст. Зато «работа "Морошки" вызывает неподдельный интерес у городских властей, — сообщается на сайте театра. — Комитет по культуре, Комитет по внешним связям, Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, администрации различных районов города — все приглашают "Морошку" для выступлений».
В подтверждение тому — отчеты о поездках в составе делегации правительства Петербурга в разные страны и выступлениях на губернаторском приеме, торжественном ужине от имени городского правительства, об участии в программах по случаю Дня народного единства, Дня семьи, любви и верности и прочем официозе. Учредитель и директор театра — Надежда Полтавченко, в прошлом балерина и замдиректора ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга», которая давно «мечтала создать музыкальный театр со своим творческим подчерком» (так, через «д», на сайте «Морошки»).
Некоммерческому партнерству «Дансе Оупен фестиваль», получившему в июле 39 млн на XIХ Международный фестиваль балета (перенесен с апреля на декабрь), на этот раз выделили еще 13 млн на проект «Музы сопротивления». Проект — посвящение артистам блокадного Ленинграда, без сомнения, достойный: постановка Руслана Кудашова, участвуют Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов и другие. Представят его на сцене Театра музкомедии 14 ноября. Вот только цены на билеты изумляют — при такой-то субсидии места в партере продаются по цене от 4,6 до 10 тыс. рублей.
Почти 2 млн получил и Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения — по разделу «Возмещение затрат», за цикл спектаклей и концертов в Юсуповском дворце. При входных билетах во дворец за 700 рублей (в Эрмитаж — 500) и билетах на спектакли по 1200–4000 рублей.
Вне рамок второго этапа распределения субсидий отдельным решением конкурсной комиссии от 27 августа выделили 17 млн АНО «Городские проекты». За оказание услуг по организации и проведению мероприятий в День знаний. Хотя нынче все массовые мероприятия в российских школах отменены до конца года из-за пандемии, и даже торжественные линейки 1 сентября проводились в Петербурге только для первоклашек и выпускников.
К осени Комитет по культуре завершил тендеры на оказание услуг по организации еще нескольких массовых мероприятий: ко Дню подразделений специального назначения (1,5 млн), Дню памяти жертв блокады (2 млн); дороже чествования блокадников оценили мероприятия по случаю Дня перенесения мощей Александра Невского (3,1 млн). Два последних тендера достались просмольнинской Молодежной палате Санкт-Петербурга.
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.