Неслышно лягу рядом

Признавая ухудшение ситуации с коронавирусом, Смольный продолжает выделять средства на фестивали и другие массовые мероприятия — это почти 400 миллионов рублей по итогам двух летних конкурсов на предоставление субсидий негосударственным учреждениям культуры. Из них 55 млн достались структурам одной семьи, заявившей о себе проектом «Петербургская морось». Такую же сумму расписали на 28 независимых театров, едва выживших после полугодового простоя из-за пандемии.

Освоенные миллионы

Конкурсная комиссия Комитета по культуре решает судьбы творческих коллективов келейно — ее состав и протоколы заседаний не обнародуются, критерии отбора сформулированы общо, но даже им далеко не всегда отвечают одобренные заявки.

Итоги первого, июльского этапа распределения субсидий независимым учреждениям культуры вызвали шквал возмущения.

Как рассказывала «Новая», тогда поддержки удостоили лишь семь частных театров. Причем львиная доля (15 млн) досталась «Русской антрепризе им. А. Миронова» Рудольфа Фурманова, доверенного лица президента и советника губернатора; а остальные шесть получили от 0,5 до 1,9 млн. В то же время 55 млн отписали структурам супругов Светланы Исаевой и Алексея Виноградова — удовлетворив восемь (!) их заявок, включая фестивали «Петербургская морось», «Action Петроградский» и «Александр Невский — защитник земли Русской».

В Смольном такой перекос пытались объяснить стремлением поддержать в первую очередь «знаковые мероприятия, которые проводятся ежегодно на протяжении многих лет и во многом формируют культурный календарь Санкт-Петербурга».

Фестиваль «Александр Невский — защитник земли Русской». Фото: vk.com

Хотя из названных «семейных» фестивалей два первых никогда прежде не случались, а третий, хоть и проводится в поселке Усть-Ижора третий год кряду, на «знаковое» для Петербурга событие явно не тянет. Повторяемые из года в год инсценировки Невской битвы бывалые реконструкторы оценивают скептически, изумляясь несоразмерному финансированию. В этом году забавы во славу Александра Невского обошлись в 10 млн бюджетных рублей. Публику развлекали команды трех исторических театров (со своими готовыми костюмами и обкатанными программами); энтузиасты провели занятия по разному ремесленному делу; с ярмарочных прилавков шла бойкая торговля сувенирами, медом, пирожками и прочим товаром; а со сцены выступили фолк-коллективы и сама Светлана Исаева (под творческим псевдонимом Ustinia). Она же взяла на себя роль директора фестиваля и поучаствовала в изготовлении видеоэкскурсии по Усть-Ижоре — зачитала текстовые подводки

(на фестивальной страничке в «ВКонтакте» этот ролик собрал семь просмотров).

Не шибко затратным показался и фестиваль «Action Петроградский», получивший 6-миллионную субсидию. Программа включала экскурсии на «Ленфильм» (киностудия и так проводит их ежедневно) и квест по местам киносъемок Петроградской стороны. Тут тоже блистать изобретательностью не пришлось — журнал «Сеанс» еще в 2015 году представил соответствующую интерактивную карту для всего города, созданную на основе им же выпущенной книги «Петербург как кино», и тема эта активно эксплуатируется городскими экскурсоводами.

Заявленную миссию фестиваля — «создание условий для формирования художественно-эстетического вкуса и развития творческого потенциала молодежи» — подкрепили мастер-классами и конкурсом видеоработ. Председатель жюри доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Евгений Еременко, говоря о критериях отбора, назвал один: патриотизм. Механизм применения такого фильтра доцент попытался раскрыть на церемонии награждения:

— Наверное, три картины-победителя не стали самыми такими патриотическими, в которых упоминается великое прошлое или великое настоящее, но эти картины сделаны гражданами нашей страны, которые болеют за свое место, где они живут, посвящены проблемам молодых. Авторы понимают, что проблемы существуют, но нос не опускают, по возможности ведут здоровый образ жизни. Поэтому такие ленты меня лично как зрителя всегда впечатляют. «Россия для грустных» — это вот не мое кино. Россия для верящих в какое-то наше будущее и даже настоящее — вот такое кино смотреть интереснее. Такие три фильма и получили награды.

Денежного приза награды не подразумевали — обошлись дипломами и настольной фигуркой для лауреата.

Состав наставников, привлеченных для проведения вебинаров и мастер-классов, звездным не назовешь. Спикер онлайн-конференции для фотографов Наталья Мужчинина отрекомендовалась как «успешный коммерческий фотограф», призванный «своим примером показать, что женщина даже с четырьмя детьми может быть успешна в бизнесе». Мастер-класс на тему «Как правильно смотреть кино» доверили юному блогеру Евгению Романову. «Учить может любой, кто не доказал обратное», — отвечали организаторы фестиваля на недоуменные вопросы о выборе такого мастера.

Квест «Action Петроградский». Фото: vk.com

Сам Евгений рассказывает о своем пути в искусство так: еще в школьные годы «пытался как-то более-менее функционировать насчет своих рецензий и, когда поступил в вуз, почему-то решил, что буду юристом», но уже на первом курсе «полностью разочаровался в высшем образовании». После чего «у меня загорелась идея стать кинокритиком», «я начинаю изучать область кинематографа, как-то еще более осознанно смотреть кинематограф, и в какой-то момент я решил создать страницу в инстаграме [2019 г.]. Когда число подписчиков дошло до 30 тыс., я понял, что на этом можно зарабатывать, оформил себе прайс-лист… Сейчас моей первостепенной задачей является именно повысить эту монетизацию».

Статистика по участникам мастер-классов не представлена. Но с просмотрами их видеозаписей, выложенных на странице фестиваля в соцсети, как-то негусто: от одного (у трех мастер-классов) до 26 (у двух).

«Морось от слова "мрак"»

10 ноября должен стартовать еще один фестиваль, заявленный четой Исаева — Васильев: «Петербургская морось».

В июле, после одобрения заявки на «Морось», Александр Васильев не смог рассказать «Новой» о программе фестиваля, признаваясь, что «пока все очень приблизительно». Хотя среди критериев отбора конкурсной комиссии Комитета по культуре значится «детальная проработка мероприятий».

По прошествии двух месяцев детали все еще неясны. «С подробной информацией мы ознакомим вас чуть позже», — извещают организаторы на страничке фестиваля в соцсети (140 подписчиков).

Зато наконец раскрывают глубинный смысл названия фестиваля (орфографию и пунктуацию сохраняем):

Версия организаторов «Морось — это производное от двух противоположных слов «мрак» и «роса». Эта серая завеса дождевых капель, соединив в себе Ночь и Утро, стала символом Петербурга. Петербург амбивалентен, одновременно скрывая в себе оба эти мира и, тем не менее, требует от каждого своего жителя определиться, к какому миру принадлежать. Осенний Арт-фестиваль "Петербургская МОРОСЬ" — предложение поразмыслить, к кому из этих миров принадлежишь ТЫ...»

Программа фестиваля обозначена пунктирно, тремя набранными капслоком восклицаниями: МУЗЫКА! ПОЭЗИЯ! ЭМОЦИИ! Обещают «выступления известных музыкантов и поэтов», «выставку произведений современной живописи в необычном формате модного дефиле» и «выставку-конкурс арт-объектов маститых и молодых художников Петербурга», мастер-классы «по живописи и созданию парфюмерии» и некий социально-культурный проект под названием «Мосты». Потенциальным участникам предлагается самим создать «необычные арт-объекты в виде мостов причудливых форм» «под руководством известных петербургских художников Андрея Сикорского и Лидии Ерохиной». Среди условий участия в мастер-классах — «быть полностью свободными в один из дней их проведения» (а это будни: среда и пятница).

Поэзию намерены раздавать в рамках конкурса стихотворцев «Между Небом и Водой». Судить пиитов отрядили выпускника Военмеха Андрея Демьяненко. С творчеством самого господина Демьяненко можно ознакомиться на его страничке в Сети. Поэтические опусы представлены, например, произведением под названием «Неслышно лягу рядом»:

Когда уснешь, неслышно лягу рядом

и в крылья теплые уткнусь,

я стану сном твоим двускатным,

хотя я в небеса тебе гожусь.

Перецелую перья облаками,

проветрю ветром каждый нерв.

Лети, лети, моя родная,

лети ко мне.

Там же можно насладиться и прозой Андрея Демьяненко, в том числе из раздела «Эротика» (написание авторское).

фрагмент «Муж перевалился через нее, уткнулся в монитор оценивать рецензию. — Хоть что-то, — довольно сказал он и стянул тренировочные вместе с трусами. — Ладно, заслужила. Где твоя любовь? Машинально отпечатывая поцелуи на теле жены, и одним глазом поглядывая в сторону компьютера, он стаскивал с нее вещи. — Не знаю, — говорил он, войдя в неё. — Там в Интернете, должно быть так же, как в сексе. Стараешься — получаешь удовольствие. — А как быть с удовольствием для других? — Света двигала бедрами навстречу и поглаживала ягодицы мужа. — А тебе не приятно? — обиженно спросил Славик. — Приятно… — Так какое удовольствие… — не успел закончить фразу Светослав. — Пли-им! — плимкнул компьютер. — Сообщение пришло, — бросился Светослав к монитору».

На эту вот «Морось», напомним, Комитет по культуре не пожалел семь миллионов рублей.

P.S. В июльском открытом письме к Александру Беглову руководители независимых театров просили пересмотреть порядок распределения субсидий. В частности, предлагалось конкретизировать критерии оценки, повысить фонд субсидий и отказаться от общего для разных «весовых категорий» заявителей распределения, вернувшись к прежней практике: отдельно — театральным коллективам и отдельно — организатором фестивалей и прочих масштабных мероприятий. В ответе вице-губернатор Владимир Кириллов признавал целесообразным увеличить ежегодную субсидию негосударственных театров до 85 млн рублей и пересмотреть бюджет на 2021 год — с учетом того, что пока поддержку получили менее 30 из существующих в Петербурге 80 независимых театров. В своем обращении к губернатору подписанты также предлагали привлечь в конкурсную комиссию театральных критиков и иных профильных специалистов, хорошо знающих независимые театры. С чем вице-губернатор тоже в принципе согласился, но пока все остается по-старому — господин Кириллов лишь поручил Комитету по культуре рассмотреть данное предложение «при формировании комиссии в 2021 году». Тем временем объявили третий этап распределения субсидий (прием заявок завершился 8 октября) — он, надо понимать, пройдет по прежним лекалам.