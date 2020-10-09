В горькой России Москвы не бывает

«Блокадный дневник»



«Блокадный дневник» Андрея Зайцева — главный приз, респект за выбор председателю жюри Тимуру Бекмамбетову. Несмотря на ряд проблем, это, пожалуй, самое радикальное, самое горькое высказывание кинематографа о войне в последние годы.

Для создателей фильма эта награда может стать защитой от нападок — мы вступили в эпоху реляций, победной истерики, очередных угрожающих законопроектов Яровой.

Скорее всего, охранители бронзового патриотизма будут махать кулаками, угрожая наказанием посмевшим иметь свой, лишенный пафоса взгляд на события Второй мировой… Скандал вокруг картины разгорелся после выхода трейлера: режиссера обвинили в фашизме, подтасовке истории и прочих страшных грехах. В фильме совсем другие огрехи.

Тема блокады у нас не просто табуирована, она покрыта патиной сакральности. Это очень удобно: объявить тему священной и, по сути, наложить на нее вето, запретить ее осмысление, описание и даже сочувствие к отдельным жертвам — сразу налетят сонмы злобно оскорбленных.

Сценарий, написанный Зайцевым, основан на воспоминаниях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и других блокадников. Режиссер воссоздает ледяной город, убранный «в дремучий иней», в котором давно нет электричества, воды. Пустые квартиры — мебель и книги давно сожжены. Страшная красота сказочного замерзшего царства с болтающимися, обросшими льдом проводами, застывшими трамваями, в которых, как в склепах, смертным сном спят пассажиры в загробный мир. Но город не мертв, у него есть пульс — когда радио не играет Шопена, мерно работает метроном. А по улицам медленно движутся то ли тени, то ли призраки-зомби, закутанные, замотанные в платки. Они тащат через сугробы санки с запелёнатыми затвердевшими телами, стоят в очереди за хлебом ли, за водой.

Главная героиня Ольга (Ольга Озоллапиня) идет через замороженный город к отцу, чтобы попрощаться с ним перед смертью. В этом ледниковом странствии ей встречаются и полуживые, истощенные голодом бесполые люди с коричневыми от копоти лицами. Полуживые и мертвые, которых нет сил вывезти. Хароны будут перевозить ее через скованный льдом Стикс и складывать на кладбище штабелями.

И все-таки они встретятся. У Ольги под платком обнаружится лицо. А ее ученый отец (Сергей Дрейден) напоит ее «земляным чаем» и даже попытается найти смысл в этом трагическом «ледниковом периоде», здесь Дрейдену придется перейти на газетный слог: эта беда может сделать нас «настоящими людьми с большой буквы».

В фильме столько ужасающей правды о блокаде, что она не может не поражать и шокировать.

Но возникает проблема во взаимоотношениях закадрового текста, в котором звенит правда, и изображения. Возможно, и не искусственного, напротив, слишком точно и буквально следующего по пятам за словом. Слово оказывается сильнее. Объемней. Жестче. Страшнее. Изображение, мощное само по себе, превращается в иллюстрацию. Не соглашусь с теми, кто сравнивает работу талантливого, вне всякого сомнения, Андрея Зайцева с кинопоэтикой Германа. Германовское кинопространство — сновидческая реальность, распавшаяся на осязаемые фрагменты, — буквально тебя втягивает: не выбраться. В «Блокадном дневнике» автор слишком пиететно относится к слову, которое экранизирует.

Кадр из фильма «Блокадный дневник»

И все-таки Андрей Зайцев — храбрый, честный, ищущий свой путь режиссер, снявший достойное кино, которое непременно надо смотреть. «Блокадный дневник», мне кажется, понравится молодому поколению зрителей. Этот фильм, как и документальную картину Андрея Зайцева «Веселый солдат» о Викторе Астафьеве, я бы показывала в старших классах вместо вводимых со следующего года уроков патриотизма, чтобы воспеваемый подвиг не отменял трагедии. Чтобы из вселенской беды и судеб невинных жертв не сотворили нового мифа, как предостерегали нас авторы «Блокадной книги» Алесь Адамович и Даниил Гранин.

Премьера «Блокадного дневника» Андрея Зайцева должна была состояться в мае, к 75-летию Победы, однако из-за пандемии выход фильма перенесен на 27 января 2021-го — годовщину снятия блокады Ленинграда.