Командировка Ильи Азара в Армению прервана

Илья Азар. Фото: Павел Волков / для «Новой»

«Новая газета» прерывает рабочую командировку специального корреспондента Ильи Азара в Армению, в том числе в зону боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Причиной стало давление со стороны МИД Армении, которое мы оцениваем как препятствование деятельности журналиста. В частности, пресс-секретарь ведомства Армении Анна Нагдалян связалась с Азаром и передала трубку экс-главе МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Карену Мирзояну. Мирзоян потребовал удалить из репортажа «Война у южных ворот», опубликованного в «Новой газете», информацию о находившихся в разбомбленном культурном центре Шуши военных — как якобы несоответствующую действительности. Азар отказался, однако предложил дополнить материал комментарием МИД.

После этого нашего специального корреспондента неоднократно вызывали в МИД Армении для того, чтобы «обсудить вопросы безопасности». Вечером было получено официальное письмо от МИД с отзывом аккредитации.

Вмешательство посла Армении в России, который связался с главным редактором и пообещал повлиять на своих коллег, не изменило ситуацию в лучшую сторону.

«Новая газета» предоставляет возможность высказаться всем сторонам конфликта, однако мы считаем достоверными факты, под которыми подписался наш журналист.

Приоритетом редакции всегда была безопасность сотрудников. В ситуации, когда мы не можем быть уверены в безопасности Ильи Азара, продолжение его работы в Армении невозможно. Уверены, что это грубая политическая ошибка МИД республики.

И последнее. Эта ситуация никак не повлияет на принципы освещения «Новой газетой» вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Редакция призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.