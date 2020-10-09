«Мы разошлем всем пресс-релизы»

В президентском указе говорится, что вместе с Российской Федерацией в лице Минпросвещения соучредителями Фонда защиты детей станут Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов. У профессионального сообщества возникли вопросы к этим структурам.

Ведущие общественные деятели, эксперты в сфере благотворительности и некоммерческих организаций ничего не слышали о Российском детском фонде и даже о составе его учредителей.

Нюта Федермессер, создатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», не смогли ответить даже, откуда исходит инициатива создания этой организации, каковы ее цели и чем вообще она будет заниматься. Нам лишь удалось выяснить, что в том числе среди сотрудников НКО искали человека на пост директора этого фонда, но никто из общественников не был принят.

Альберт Лиханов. Фото: РИА Новости

Между тем учредителями ассоциации числятся детские фонды стран СНГ, а сама организация управляет детским реабилитационным центром в подмосковных Мытищах и творческим центром «Детство. Отрочество. Юность». Российский детский фонд — это правопреемник основанного в 1987 году Советского детского фонда имени В.И. Ленина. Обе организации возглавляет писатель Альберт Лиханов. Согласно сайту фонда, с момента создания по сентябрь 2020 года организация оказала помощи почти на 22 млрд рублей. За 2019 год фонд отчитался в Минюст России о 18,5 млн рублей, потраченных на социальные и благотворительные цели.

Российскому детскому фонду и сыну писателя Дмитрию Лиханову (75% уставного капитала) принадлежит издательская компания «Карл Гиберт Медиа», специализирующаяся на создании корпоративных медиа. Компания создавала издания в том числе для X5 Retail Group (торговая сеть «Перекресток») и торгового центра «Неглинная Плаза». Этой же компании принадлежит сайт Няня.ру, больше 3 млн рублей на поддержку которого за последние три года выделило в качестве субсидий агентство по печати и массовым коммуникациям.

Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов в последние годы получили почти 23 млн рублей госсубсидий и президентских грантов.

Госсубсидии и деньги от государства получают и журналы «Божий мир» и «Путеводная звезда», которые издает Международная ассоциация детских фондов. По данным ресурса «Открытые НКО», оба издания получили больше 40 млн рублей государственных трансфертов. Почти половина этих денег — госконтракты на поставку этих журналов всего для двух заказчиков:

Белгородской государственной детской библиотеки А.А. Лиханова

и департамента образования Белгородской области (Альберт Лиханов — почетный профессор Белгородского государственного университета, он также принимал участие в создании детского дома в поселке Ровеньки Белгородской области).

Оба фонда и связанные с ним организации расположены в историческом здании в центре Москвы усадьбе Гагариных-Тютчевых.

Фото: allaball.ru

Эти же здания, согласно указу президента, передадут в качестве вклада в уставной капитал создаваемого Фонда защиты детей.

Несмотря на финансовые вливания со стороны государства, у фондов были проблемы с арендными платежами. По данным арбитражного суда, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры взыскивало с Международной ассоциации детских фондов арендную плату за используемые организациями помещения усадьбы. В 2017 году фонд через суд пытался получить право собственности на эти здания, которые он получил в 1993 году во временное владение и пользование по охранно-арендному договору сроком до 2041 года, но суд иск не удовлетворил.

Российский детский фонд вместе со связанным с ним Детским реабилитационным центром, согласно документам арбитража, в 2008 году получил кредит в 15 млн рублей сроком на один год в банке «Нефтяной Альянс», по которому не расплатился. Крупнейшими владельцами банка были бывший чиновник мэрии Москвы Леонид Краснянский, скончавшийся в 2019 году, его сын — на тот момент совладелец инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» Кирилл Жихарев, а также экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Валентин Бобырев. Еще одним бенефициаром банка был бывший заместитель министра культуры Григорий Перумов, осужденный за хищение 164 млн рублей, выделенных на восстановление памятников архитектуры. В 2017 году Банк России отозвал лицензию у «Нефтяного Альянса». В июне 2020 года суд взыскал с обоих фондов почти 8 млн рублей по этому иску, обжаловать решение благотворителям не удалось.

Обе организации — сооснователи создаваемого президентом фонда — были совладельцами торговой компании «Петроград». Эту же компанию в 2016 году возглавил Руслан Сибилев — бывший член совета директоров петербургского Ганзакомбанка.

Членом совета директоров этого банка с 2010 года была Вера Путина, которую называют двоюродной племянницей президента России. В организации она курировала социальные и благотворительные проекты.

В 2015 году Банк России отозвал у банка лицензию из-за несоблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. В 2016 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принудительно ликвидировал Ганзакомбанк и назначил ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

Дмитрий Лиханов. Фото из личного архива / Facebook

В самом фонде после долгих поисков контактов хоть кого-нибудь, кто мог бы дать комментарий для прессы, удалось поговорить с первым заместителем председателя фонда. По счастливой случайности им оказался Дмитрий Альбертович Лиханов, сын председателя фонда Альберта Анатольевича Лиханова и владелец аффилированной «Карл Гиберт Медиа».

Он отказался комментировать, откуда исходила инициатива по созданию фонда, какие его основные задачи, кому фонд будет помогать и какие проблемы российских детей решать: «Указ есть, мы сейчас будем заниматься юридическим оформлением. Пока нет устава и всех документов, преждевременно о чем-то говорить. Когда все это будет сделано, мы разошлем всем пресс-релизы».