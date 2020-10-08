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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Больше двух не скидываться
Польский регулятор увидел монопольный сговор в финансовой поддержке «Северного потока — 2» европейскими компаниями
Фото: EPA
Мария Епифанова«Новая газета»
Польское антимонопольное ведомство UOKiK планирует оштрафовать «Газпром» и еще пять европейских компаний, финансирующих строительство газопровода «Северный поток — 2» за нарушение польского антимонопольного законодательства. Размеры штрафов — беспрецедентные — в размере 10% от годового оборота компаний. Кроме того, UOKiK предписал компаниям расторгнуть действующие контракты на финансирование проекта в течение 30 дней. Пока до реального исполнения угрозы, скорее всего, далеко. «Газпром» и компании, в адрес которых выдвинуты обвинения, не согласны с заключением польского ведомства и намерены обжаловать его. Так что впереди, очевидно, судебные тяжбы, которые могут затянуться на несколько лет.
7 октября антимонопольное ведомство Польши огласило свое решение по расследованию в отношении шести компаний, занятых в финансировании строительства «Северного потока — 2». Помимо «Газпрома», дочерняя компания которого Nord Stream 2 AG является владельцем газопровода, это французская компания Engie Energy, немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская компания OMV и голландско-британская компания Shell.
В декабре 2015 эти шесть компаний обратились в UOKiK с намерением создать совместную компанию, которая будет заниматься проектированием, финансированием, строительством и эксплуатацией газопровода. Анализируя заявку, антимонопольное ведомство направило вопросы нескольким участникам рынка, и в результате отклонило заявку.
«В данный момент «Газпром» занимает доминирующее положение в поставках газа в Польшу, а сделка могла бы привести к дальнейшему усилению позиции на переговорах компании по отношению к потребителям в нашей стране», — говорилось в решении польского ведомства от 22 июля 2017 года.
В результате общая компания так и не была создана — «Газпром» является единоличным владельцем Nord Stream 2 AG. Остальные пять компаний, не являясь собственниками, при это участвуют в финансировании проекта.
По мнению председателя антимонопольного ведомства Томаша Хрустны, такая структура собственности не отражает реальности, а европейские компании, по сути, являются квази-акционерами Nord Stream 2 AG,
поскольку в случае невыполнения «Газпромом» своих кредитных обязательств они становятся акционерами компании.
«Если бы проект был только финансовым, то «Газпром» спокойно мог бы получить финансирование от правительства Российской Федерации или от коммерческих банков, возможно, смог бы реализовать его самостоятельно, — заявил Томаш Хрустны. — Следует подчеркнуть, что деятельность в качестве финансового учреждения не относится к основной деятельности ни одного из остальных участников концентрации. Прежде всего, Uniper, Engie, OMV, Shell и Wintershall являются клиентами, а иногда и конкурентами «Газпрома» на рынке газа. Финансирование совместного предприятия, осуществляемое участниками рынка газа, а не финансовыми институтами, свидетельствует о возникновении общих экономических интересов между всеми этими субъектами».
По мнению директора UOKiK, уровень финансовой вовлеченности европейских компаний в строительство газопровода является таким же, каким он был бы в случае создания общей компании, а условия финансирования определены таким образом, чтобы Engie Energy, Uniper, Wintershell, OMV и Uniliver впоследствии могли стать акционерами. Такие действия, считает руководство UOKiK, являются нарушением антимонопольного законодательства и противоречат принципам честной конкуренции.
Томаш Хрустны считает, что в итоге может пострадать экономика Польши и Евросоюза, увеличится зависимость от российского газа, а цена поставляемого газа вырастет.
«Действия 6 компаний оказали отрицательное влияние на конкуренцию на рынке природнoгo газa в Польше, который играет огромную роль для всей экономики, в том числе и для домохозяйств, — отметил он.
— Запуск «Северного потока — 2» поставит под угрозу непрерывность поставок природнoгo газa в Польшу, также весьма вероятно повышение цен на сырье, которым будут обременены польские потребители.
Реализация этой инвестиции увеличивает экономическую зависимость от российскoгo газa не только Польши, но и других европейских стран. С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере. Удивляет отсутствие понимания этого аспекта западными корпорациями, участвующими в предприятии, нарушающем не только конкуренцию на рынке, но и европейскую энергетическую безопасность».
Серьезностью последствий Томаш Хрустны объясняет и беспрецедентные размеры штрафа — 10% годового оборота каждой компании. Таким образом, «Газпром» должен будет заплатить 29 миллиардов злотых (почти 6 с половиной миллиардов евро), европейские компании в сумме — 234 миллиона злотых.
Кроме того, польский антимонопольный регулятор предписал компаниям расторгнуть соглашения о финансировании строительства газопровода, чтобы «восстановить состояние конкуренции до проведения концентрации.
«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на «Газпром» штрафа в размере около 6,467 млрд евро, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе компании. — «Газпром» и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2». Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования. Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2».«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши. При обжаловании решения UOKiK, оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда».
Не согласны с решением польского ведомства и в немецкой компании Uniper. По словам представителя компании Оливера Редера, контракт о финансировании не означает создания концентрации, и такая аргументация используется UOKiK впервые. Сейчас Uniper рассматривает возможность обжаловать это решение в суде.
По мнению Редера, такое судебное разбирательство может занять 4-5 лет — и обязанность выплатить штраф возникнет только в случае отклонения апелляции.
«Мы уверены, что проект Северный поток — 2 рационален с экономической и энергетической точки зрения, Германия и Европа будут нуждаться в больших объемах газа в будущем, в гибких и стабильных поставках (безопасность!) от разных поставщиков (диверсификация!), — написал Редер в комментарии «Новой газете». — Вот почему мы являемся финансовыми партнерами «Северного потока — 2».
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