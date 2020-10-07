Оно рвануло

Число версий увеличивается вместе с количеством генералов, прибывающих на объект, — Скопинский военный городок. На территории воинской части в селе Шелемишевские хутора произошел пожар, в результате которого начали взрываться снаряды. По словам очевидцев, осколки долетали до находящейся в километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий», а взрывы отчетливо были слышны не только в Скопине, но и в соседних райцентрах – Ряжске, Пронске и Старожилове. Военный городок в Скопинском районе образован в 1938 году (97-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в/ч 55443. Здесь находится производство, на котором собирали, а теперь демонтируют взрывные снаряды.

Хронология событий

По сообщению пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), огонь на площадку, где хранились артиллерийские снаряды, перекинулся с загоревшейся травы 7 октября в 13:20. Личный состав и гражданских с объекта эвакуировали. Военные утверждают, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет. Хотя взрывы продолжаются. Эвакуированы 25 жителей расположенной в трех километрах деревни Кузьминка-2.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что «эвакуация проходит из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км». Для тушения пожара задействованы вертолеты. МЧС также привело в готовность самолет Ил-76 и пожарный поезд. По состоянию на 15:00 в тушении были задействованы до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также 70 военнослужащих. Перекрыто движение на 11-километровом участке федеральной автодороги «Каспий».

Источник в экстренных службах региона отметил, что интенсивность взрывов снарядов составляет один раз в 10 секунд.

Из Рязани на место ЧП прибыли руководитель аппарата правительства Рязанской области Виталий Игнатенко и вице-губернатор Игорь Греков. Он провел оперативное совещание с представителями всех ответственных ведомств, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Организована эвакуация местных жителей. В первую очередь вывезли 130 детей.

Кроме того, в Ряжском районе ведется эвакуация жителей населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. Людей размещают в специально обустроенных центрах Скопинского, Ряжского, Милославского и Кораблинского районов области. Центры приема находятся в школах.

Фото: РИА Новости

Между тем, в Рязанскую область вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев, а следом — вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и техника ЦСООР «Лидер». В составе группы две пиротехнические аварийно-спасательные машины, на место могут вылететь специалисты с робототехническим комплексом тяжелого класса.

Около 17:00 на место пожара прибыл пожарный поезд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Специалисты после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами МО и МЧС приступили к его ликвидации. К перебазированию из Псковской и Тверской областей готовы четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации. Воздушные суда оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2.

«Комиссия Минобороны России под руководством замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино», – говорится в сообщении пресс-службы МО РФ. В составе комиссии - специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения.

«Военной прокуратурой Западного военного округа организована проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности», — сообщили в ведомстве.

В 13 населенных пунктах и военной части, на территории которой 7 октября произошел пожар, отключили газ. Об этом сообщил «Газпром газораспределение Рязанская область». Аварийно-диспетчерскую службу перевели в режим повышенной готовности.

Роботов-саперов отправили к горящему военному складу, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. К месту возгорания также направлены 100 военных инженеров. В составе отряда - 15 единиц военной и специальной техники.

Рассказывают очевидцы

Жители поселка Желтухино, расположенного рядом с военным складом, рассказали о «сложившейся» пятиэтажке. Видео их рассказа публикует Telegram-канал Mash. «Пятиэтажка наша сложилась самая первая. Мы, когда уезжали, уже окна летели. Вышли из подъезда – все было усеяно стеклом. Люди шли некоторые окровавленные. Страшно было смотреть на все это», – вспоминает героиня ролика. По ее словам, она даже не успела взять из квартиры паспорт. Другая местная жительница заявила, что люди «убегали сами», не дожидаясь, когда их эвакуируют. По информации канала, жители Желтухино укрылись в 15 километрах от бывшей воинской части, в Вослебовской сельской школе.

В результате массовых взрывов повреждены осколками десятки жилых домов, сообщают эвакуированные. Тушение крайне затруднено из-за постоянных взрывов и сильного ветра.

«Все взрывается, все горит. Зрелище не для слабонервных. Без специальной амуниции пройти на территорию складов невозможно», – рассказал «Новой» очевидец.

Фото: РИА Новости

В результате взрывов госпитализированы два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Скопинской районной больницы. «Поступают [пострадавшие], пока два человека. Женщина в реанимации, мужчину обследуем», – сказали в медучреждении. Как нам стало известно, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Женщина сильно посечена осколками. К 20:55 число пострадавших выросло до восьми.

Вечером 7 октября появилась еще одна версия возгорания – короткое замыкание, сообщает LIFE со ссылкой на собственные источники. Складывает впечатление, что чем больше погон с крупными звездами прибывает на место ЧП, тем больше версий ЧП. Ответа на вопрос, с чьей территории (муниципальной или Минобороны) начал распространяться огонь, мы так и не получили.

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Назвать непрекращающуюся несколько часов канонаду в Скопинском районе простым ЧП не получится. В Рязанской области 7 октября произошла, в первую очередь, социальная катастрофа. От того, как региональная власть справится с ней, насколько оперативно будет оказана медицинская помощь нуждающимся, предоставлено жилье потерявшим кров и сделаны материальные выплаты, будет зависеть политическое будущее рязанского губернатора Николая Любимова.

Павел Гресь, «Новая газета Рязани»