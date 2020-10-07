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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
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Обложка дня
Источники и журналисты «Новой» рассказывают о полигонах ядохимикатов и тяжелых металлов, способных отравить океан
Общество49
«Новая газета»редакция
49
Теги:камчатка, обложка дня, новая газета
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